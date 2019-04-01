31 Mart 2019 Muğla Yerel Seçim Sonuçları
Osman Gürün
CHP
%36
217.270 oy
Mehmet Nil Hıdır
AK Parti
%28,4
171.455 oy
Diğer
%36
214.642 oy
Muğla İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.386 / 2.389
- %99,9
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Osman Gürün CHP
- Mehmet Nil Hıdır AK Parti
- Behçet Saatcı Bağımsız
- Mehmet Kocadon DP
- Halil Birinci BTP
- Katılım oranı % 86,3
- Toplam seçmen726.497
- Kullanılan oy626.766
- Geçerli oy603.367
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14641.133
- 30 Mar 14581.348
- 30 Mar 14555.018
- Açılan sandık
- 2.386 / 2.389
- %99,9
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Osman Gürün CHP
- Mehmet Nil Hıdır AK Parti
- Behçet Saatcı Bağımsız
- Mehmet Kocadon DP
- Halil Birinci BTP
- Katılım oranı % 86,3
- Toplam seçmen726.497
- Kullanılan oy626.766
- Geçerli oy603.367
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14641.133
- 30 Mar 14581.348
- 30 Mar 14555.018
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Bodrum CHP %45,7 CHP %50,8
- Dalaman AK Parti %37,9 CHP %32,5
- Datça CHP %55,6 CHP %46
- Fethiye CHP %47,7 DP %33,1
- Kavaklıdere AK Parti %68,3 AK Parti %51
- Köyceğiz AK Parti %49,1 CHP %46
- Marmaris CHP %44,7 CHP %49,7
- Menteşe CHP %53,8 CHP %47,2
- Milas CHP %51,3 CHP %50
- Ortaca MHP %37 CHP %48,4
- Seydikemer AK Parti %50,8 AK Parti %40,4
- Ula AK Parti %46,5 CHP %43
- Yatağan AK Parti %51,9 CHP %34,3
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 6 2 +4
- MHP 1 0 +1
- CHP 6 10 -4
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 1 -1
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bodrum Ahmet Aras % 99,7 % 15,9 % 0 % 45,7 % 34,6 % 0 % 2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bodrum Ahmet Aras % 99,7 % 15,94 % 0 % 45,69 % 34,57 % 0 % 1,97 DP
- Bodrum (30 Mar 14) Mehmet Kocadon % 8,52 % 36,42 % 50,85 % 0 % 0 % 3,37 Bağımsız
- Dalaman Muhammet Karakuş % 100 % 37,9 % 0 % 24,8 % 20,8 % 0 % 14,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dalaman Muhammet Karakuş % 100 % 37,9 % 0 % 24,81 % 20,83 % 0 % 14,74 DP
- Dalaman (30 Mar 14) Muhammet Şaşmaz % 32,51 % 32,17 % 32,53 % 0 % 0 % 1,01 Bağımsız
- Datça Abdullah Gürsel Uçar % 100 % 0 % 40 % 55,6 % 2,8 % 0 % 0,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Datça Abdullah Gürsel Uçar % 100 % 0 % 40,02 % 55,56 % 2,81 % 0 % 0,42 BBP
- Datça (30 Mar 14) Mustafa Şener Tokcan % 35,06 % 13,66 % 46,02 % 0 % 0 % 2,91 Bağımsız
- Fethiye Alim Karaca % 100 % 44,5 % 0 % 47,7 % 6,1 % 0 % 0,7 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Fethiye Alim Karaca % 100 % 44,48 % 0 % 47,72 % 6,11 % 0 % 0,72 BTP
- Fethiye (30 Mar 14) Behçet Saatcı % 27,58 % 7,21 % 28,54 % 0 % 0 % 33,07 DP
- Kavaklıdere Mehmet Demir % 100 % 68,3 % 0 % 29,3 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kavaklıdere Mehmet Demir % 100 % 68,33 % 0 % 29,25 % 0 % 0 % 0,99 SP
- Kavaklıdere (30 Mar 14) Mehmet Demir % 51,02 % 27,08 % 20,92 % 0 % 0 % 0,51 SP
- Köyceğiz Kamil Ceylan % 100 % 49,1 % 0 % 48 % 0 % 0 % 1,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Köyceğiz Kamil Ceylan % 100 % 49,09 % 0 % 47,99 % 0 % 0 % 1,23 BTP
- Köyceğiz (30 Mar 14) Salih Erbay % 46 % 6,81 % 46,02 % 0 % 0 % 0,41 SP
- Marmaris Mehmet Oktay % 100 % 34,8 % 0 % 44,7 % 0 % 0 % 19,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Marmaris Mehmet Oktay % 100 % 34,78 % 0 % 44,68 % 0 % 0 % 19,73 DSP
- Marmaris (30 Mar 14) Muhammet Ali Acar % 35,04 % 7,58 % 49,66 % 0 % 0 % 4,78 DP
- Menteşe Bahattin Gümüş % 99,6 % 30,4 % 0 % 53,8 % 7,5 % 0 % 2,3 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Menteşe Bahattin Gümüş % 99,6 % 30,4 % 0 % 53,81 % 7,45 % 0 % 2,34 BTP
- Menteşe (30 Mar 14) Bahattin Gümüş % 29,22 % 21,05 % 47,19 % 0 % 0 % 0,86 Bağımsız
- Milas Muhammet Tokat % 100 % 45,1 % 0 % 51,3 % 0 % 0 % 1,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Milas Muhammet Tokat % 100 % 45,08 % 0 % 51,31 % 0 % 0 % 1,86 DP
- Milas (30 Mar 14) Muhammet Tokat % 25,1 % 20,78 % 49,97 % 0 % 0 % 2,21 Bağımsız
- Ortaca Alim Uzundemir % 100 % 0 % 37 % 28,6 % 0 % 0 % 27,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ortaca Alim Uzundemir % 100 % 0 % 37 % 28,55 % 0 % 0 % 27,21 DP
- Ortaca (30 Mar 14) Hasan Karaçelik % 20,2 % 28,56 % 48,44 % 0 % 0 % 1,18 Bağımsız
- Seydikemer Yakup Otgöz % 99,4 % 50,8 % 0 % 11,3 % 35,3 % 0 % 1,4 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Seydikemer Yakup Otgöz % 99,4 % 50,78 % 0 % 11,26 % 35,27 % 0 % 1,43 DP
- Seydikemer (30 Mar 14) Yakup Otgöz % 40,4 % 18,79 % 36,34 % 0 % 0 % 1,77 DP
- Ula İsmail Akkaya % 100 % 46,5 % 0 % 40,9 % 10,7 % 0 % 1 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ula İsmail Akkaya % 100 % 46,47 % 0 % 40,85 % 10,72 % 0 % 0,99 BTP
- Ula (30 Mar 14) Ümit Karaarslan % 34,83 % 18,04 % 42,96 % 0 % 0 % 2,03 DP
- Yatağan Mustafa Toksöz % 100 % 51,9 % 0 % 41 % 0 % 0 % 5,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yatağan Mustafa Toksöz % 100 % 51,91 % 0 % 41,02 % 0 % 0 % 5,7 DP
- Yatağan (30 Mar 14) Hasan Haşmet Işık % 33,35 % 30,79 % 34,32 % 0 % 0 % 0,55 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.386 / 2.389
- %99,9
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