Seçim Muğla Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Muğla Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Muğla Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Osman Gürün
Osman Gürün
CHP
%36
217.270 oy
Mehmet Nil Hıdır
Mehmet Nil Hıdır
AK Parti
%28,4
171.455 oy
Diğer
%36
214.642 oy
Muğla İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.386 / 2.389
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %36
  • %28,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %35,6
  • %36
  • %28,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %35,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
  • %29
  • %18
  • %0
  • %0
  • %3,9
  • %49,1
  • %29
  • %18
  • %0
  • %0
  • %3,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6
6
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Gürün CHP
  • Mehmet Nil Hıdır AK Parti
  • Behçet Saatcı Bağımsız
  • Mehmet Kocadon DP
  • Halil Birinci BTP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen726.497
  • Kullanılan oy626.766
  • Geçerli oy603.367
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14641.133
  • 30 Mar 14581.348
  • 30 Mar 14555.018
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.386 / 2.389
  • %99,9
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %36
  • %36
  • %0
  • %36
  • %36
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %28,4
  • %28,4
  • %0
  • %28,4
  • %28,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6
7
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Gürün CHP
  • Mehmet Nil Hıdır AK Parti
  • Behçet Saatcı Bağımsız
  • Mehmet Kocadon DP
  • Halil Birinci BTP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen726.497
  • Kullanılan oy626.766
  • Geçerli oy603.367
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14641.133
  • 30 Mar 14581.348
  • 30 Mar 14555.018
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 6 2 +4
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 6 10 -4
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 1 -1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.386 / 2.389
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %36
    217.270 oy
  • %28,4
    171.455 oy
  • %26,7
    160.953 oy
  • %3,8
    22.973 oy
  • %3,1
    18.736 oy
  • %36
    217.270 oy
  • %28,4
    171.455 oy
  • %26,7
    160.953 oy
  • %3,8
    22.973 oy
  • %3,1
    18.736 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • %0,1
    797 oy
  • DSP
  • SP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,9
    5.143 oy
  • %0,6
    3.332 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • %0,2
    1.405 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    5.143 oy
  • %0,6
    3.332 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • %0,2
    1.405 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • %0
  • %18
    99.968 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.783 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    2.783 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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