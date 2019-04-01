Seçim Muğla Kavaklıdere Seçim Sonuçları – Kavaklıdere Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kavaklıdere Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Demir
Mehmet Demir
AK Parti
%68,3
4.945 oy
Kenan Ay
CHP
%29,3
2.117 oy
Diğer
%3
175 oy
Muğla - Kavaklıdere İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %68,3
  • %29,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %68,3
  • %29,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51
  • %20,9
  • %27,1
  • %0
  • %0
  • %1
  • %51
  • %20,9
  • %27,1
  • %0
  • %0
  • %1
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
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Dalaman
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Datça
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Fethiye
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Kavaklıdere
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Köyceğiz
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Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Demir AK Parti
  • Kenan Ay CHP
  • Onur Can SP
  • Meral Bülten BTP
  • Mehmet Özer VP
  • Katılım oranı % 93,6
  • Toplam seçmen8.432
  • Kullanılan oy7.892
  • Geçerli oy7.237
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.224
  • 30 Mar 147.889
  • 30 Mar 147.399
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kavaklıdere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %68,3
  • %68,3
  • %0
  • %68,3
  • %68,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %29,3
  • %29,3
  • %0
  • %29,3
  • %29,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Demir AK Parti
  • Kenan Ay CHP
  • Onur Can SP
  • Meral Bülten BTP
  • Mehmet Özer VP
  • Katılım oranı % 93,6
  • Toplam seçmen8.432
  • Kullanılan oy7.892
  • Geçerli oy7.237
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.224
  • 30 Mar 147.889
  • 30 Mar 147.399
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kavaklıdere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kavaklıdere Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • VP
  • %68,3
    4.945 oy
  • %29,3
    2.117 oy
  • %1
    71 oy
  • %0,8
    59 oy
  • %0,6
    42 oy
  • %68,3
    4.945 oy
  • %29,3
    2.117 oy
  • %1
    71 oy
  • %0,8
    59 oy
  • %0,6
    42 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51
    3.775 oy
  • %20,9
    1.548 oy
  • %0,5
    38 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %51
    3.775 oy
  • %20,9
    1.548 oy
  • %0,5
    38 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    3 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %27,1
    2.004 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %27,1
    2.004 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    5 oy

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.334 / 2.389
  • %97,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • %0,1
    797 oy
  • DSP
  • SP
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18
    99.968 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.783 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    2.783 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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