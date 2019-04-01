31 Mart 2019 Fethiye Yerel Seçim Sonuçları
Alim Karaca
CHP
%47,6
45.157 oy
Muhittin Kayabaş
AK Parti
%44,5
42.195 oy
Diğer
%8
7.571 oy
Muğla - Fethiye İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 350 / 350
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Alim Karaca CHP
- Muhittin Kayabaş AK Parti
- Nagihan Bulut İYİ Parti
- Zahide Zülal Yıldız BTP
- Hakkı Kavas SP
- Katılım oranı % 85,3
- Toplam seçmen114.395
- Kullanılan oy97.635
- Geçerli oy94.923
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1499.322
- 30 Mar 1488.926
- 30 Mar 1485.262
- Açılan sandık
- 350 / 350
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Alim Karaca CHP
- Muhittin Kayabaş AK Parti
- Nagihan Bulut İYİ Parti
- Zahide Zülal Yıldız BTP
- Hakkı Kavas SP
- Katılım oranı % 85,3
- Toplam seçmen114.395
- Kullanılan oy97.635
- Geçerli oy94.923
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1499.322
- 30 Mar 1488.926
- 30 Mar 1485.262
Fethiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 350 / 350
- %100
Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bodrum Ahmet Aras % 95,2 % 16 % 0 % 46,1 % 34,1 % 0 % 2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bodrum Ahmet Aras % 95,2 % 16,03 % 0 % 46,12 % 34,1 % 0 % 1,96 DP
- Bodrum (30 Mar 14) % 8,52 % 36,42 % 50,85 % 0 % 0 % 3,37 Bağımsız
- Dalaman Muhammet Karakuş % 95,9 % 37 % 0 % 25 % 20,9 % 0 % 14,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dalaman Muhammet Karakuş % 95,9 % 37,03 % 0 % 24,96 % 20,9 % 0 % 14,76 DP
- Dalaman (30 Mar 14) % 32,51 % 32,17 % 32,53 % 0 % 0 % 1,01 Bağımsız
- Datça Abdullah Gürsel Uçar % 100 % 0 % 40 % 55,6 % 2,8 % 0 % 0,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Datça Abdullah Gürsel Uçar % 100 % 0 % 40,02 % 55,56 % 2,81 % 0 % 0,42 BBP
- Datça (30 Mar 14) % 35,06 % 13,66 % 46,02 % 0 % 0 % 2,91 Bağımsız
- Fethiye Alim Karaca % 100 % 44,5 % 0 % 47,6 % 6,1 % 0 % 0,7 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Fethiye Alim Karaca % 100 % 44,45 % 0 % 47,57 % 6,09 % 0 % 0,67 BTP
- Fethiye (30 Mar 14) % 27,58 % 7,21 % 28,54 % 0 % 0 % 33,07 DP
- Kavaklıdere Mehmet Demir % 100 % 68,3 % 0 % 29,3 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kavaklıdere Mehmet Demir % 100 % 68,33 % 0 % 29,25 % 0 % 0 % 0,98 SP
- Kavaklıdere (30 Mar 14) % 51,02 % 27,08 % 20,92 % 0 % 0 % 0,51 SP
- Köyceğiz Kamil Ceylan % 100 % 49,2 % 0 % 48,1 % 0 % 0 % 1,1 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Köyceğiz Kamil Ceylan % 100 % 49,22 % 0 % 48,12 % 0 % 0 % 1,11 BTP
- Köyceğiz (30 Mar 14) % 46 % 6,81 % 46,02 % 0 % 0 % 0,41 SP
- Marmaris Mehmet Oktay % 100 % 34,8 % 0 % 44,7 % 0 % 0 % 19,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Marmaris Mehmet Oktay % 100 % 34,78 % 0 % 44,68 % 0 % 0 % 19,73 DSP
- Marmaris (30 Mar 14) % 35,04 % 7,58 % 49,66 % 0 % 0 % 4,78 DP
- Menteşe Bahattin Gümüş % 98,5 % 30,5 % 0 % 53,7 % 7,5 % 0 % 2,3 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Menteşe Bahattin Gümüş % 98,5 % 30,46 % 0 % 53,72 % 7,51 % 0 % 2,35 BTP
- Menteşe (30 Mar 14) % 29,22 % 21,05 % 47,19 % 0 % 0 % 0,86 Bağımsız
- Milas Muhammet Tokat % 97,9 % 44,9 % 0 % 51,4 % 0 % 0 % 1,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Milas Muhammet Tokat % 97,9 % 44,9 % 0 % 51,37 % 0 % 0 % 1,79 DP
- Milas (30 Mar 14) % 25,1 % 20,78 % 49,97 % 0 % 0 % 2,21 Bağımsız
- Ortaca Alim Uzundemir % 100 % 0 % 37 % 28,6 % 0 % 0 % 27,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ortaca Alim Uzundemir % 100 % 0 % 37 % 28,55 % 0 % 0 % 27,21 DP
- Ortaca (30 Mar 14) % 20,2 % 28,56 % 48,44 % 0 % 0 % 1,18 Bağımsız
- Seydikemer Yakup Otgöz % 90,3 % 50,9 % 0 % 11,4 % 35,1 % 0 % 1,4 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Seydikemer Yakup Otgöz % 90,3 % 50,91 % 0 % 11,36 % 35,06 % 0 % 1,41 DP
- Seydikemer (30 Mar 14) % 40,4 % 18,79 % 36,34 % 0 % 0 % 1,77 DP
- Ula İsmail Akkaya % 100 % 46,5 % 0 % 40,9 % 10,7 % 0 % 1 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ula İsmail Akkaya % 100 % 46,47 % 0 % 40,85 % 10,72 % 0 % 0,99 BTP
- Ula (30 Mar 14) % 34,83 % 18,04 % 42,96 % 0 % 0 % 2,03 DP
- Yatağan Mustafa Toksöz % 97,7 % 52 % 0 % 40,9 % 0 % 0 % 5,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yatağan Mustafa Toksöz % 97,7 % 52,02 % 0 % 40,89 % 0 % 0 % 5,75 DP
- Yatağan (30 Mar 14) % 33,35 % 30,79 % 34,32 % 0 % 0 % 0,55 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.334 / 2.389
- %97,7
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