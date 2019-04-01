Seçim Muğla Fethiye Seçim Sonuçları – Fethiye Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Fethiye Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Alim Karaca
CHP
%47,6
45.157 oy
Muhittin Kayabaş
Muhittin Kayabaş
AK Parti
%44,5
42.195 oy
Diğer
%8
7.571 oy
Muğla - Fethiye İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 350 / 350
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %47,6
  • %44,5
  • %6,1
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • %47,6
  • %44,5
  • %6,1
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,5
  • %27,6
  • %0
  • %7,2
  • %0
  • %36,7
  • %28,5
  • %27,6
  • %0
  • %7,2
  • %0
  • %36,7
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alim Karaca CHP
  • Muhittin Kayabaş AK Parti
  • Nagihan Bulut İYİ Parti
  • Zahide Zülal Yıldız BTP
  • Hakkı Kavas SP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen114.395
  • Kullanılan oy97.635
  • Geçerli oy94.923
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1499.322
  • 30 Mar 1488.926
  • 30 Mar 1485.262
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Fethiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 350 / 350
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,7
  • %47,6
  • %6,1
  • %53,7
  • %47,6
  • %6,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,5
  • %44,5
  • %0
  • %44,5
  • %44,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alim Karaca CHP
  • Muhittin Kayabaş AK Parti
  • Nagihan Bulut İYİ Parti
  • Zahide Zülal Yıldız BTP
  • Hakkı Kavas SP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen114.395
  • Kullanılan oy97.635
  • Geçerli oy94.923
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1499.322
  • 30 Mar 1488.926
  • 30 Mar 1485.262
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Fethiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Fethiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 350 / 350
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BTP
  • SP
  • %47,6
    45.157 oy
  • %44,5
    42.195 oy
  • %6,1
    5.785 oy
  • %0,7
    636 oy
  • %0,4
    417 oy
  • %47,6
    45.157 oy
  • %44,5
    42.195 oy
  • %6,1
    5.785 oy
  • %0,7
    636 oy
  • %0,4
    417 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,5
    24.336 oy
  • %27,6
    23.518 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    78 oy
  • %0,4
    321 oy
  • %28,5
    24.336 oy
  • %27,6
    23.518 oy
  • %0
  • %0,1
    78 oy
  • %0,4
    321 oy
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • MHP
  • HDP
  • %0,3
    260 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,2
    213 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,2
    213 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,2
    6.144 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,2
    6.144 oy
  • %0
  • DSP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    157 oy
  • %0,4
    331 oy
  • %33,1
    28.197 oy
  • %0,7
    578 oy
  • %0,2
    157 oy
  • %0,4
    331 oy
  • %33,1
    28.197 oy
  • %0,7
    578 oy

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.334 / 2.389
  • %97,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • %0,1
    797 oy
  • DSP
  • SP
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18
    99.968 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.783 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    2.783 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Muğla Fethiye Yerel Seçim Sonuçları Muğla Fethiye İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Muğla İlçe Seçim Sonuçları Muğla Fethiye Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayları