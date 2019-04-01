Seçim İzmir Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 İzmir Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 İzmir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Tunç Soyer
Mustafa Tunç Soyer
CHP
%58,1
1.546.854 oy
Nihat Zeybekci
Nihat Zeybekci
AK Parti
%38,7
1.030.290 oy
Diğer
%3
87.055 oy
İzmir İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10.142 / 10.161
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %58,1
  • %38,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • %58,1
  • %38,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
  • %35,9
  • %8
  • %0
  • %0
  • %6,5
  • %49,6
  • %35,9
  • %8
  • %0
  • %0
  • %6,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
24
4
1
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Tunç Soyer CHP
  • Nihat Zeybekci AK Parti
  • Şerafettin Kılıç SP
  • Selçuk Karakülçe DSP
  • Tarcan Ülük DP
  • Katılım oranı % 84,2
  • Toplam seçmen3.253.745
  • Kullanılan oy2.737.693
  • Geçerli oy2.664.199
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.030.462
  • 30 Mar 142.738.876
  • 30 Mar 142.635.900
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10.142 / 10.161
  • %99,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %58,1
  • %58,1
  • %0
  • %58,1
  • %58,1
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %38,7
  • %38,7
  • %0
  • %38,7
  • %38,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
25
5
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Tunç Soyer CHP
  • Nihat Zeybekci AK Parti
  • Şerafettin Kılıç SP
  • Selçuk Karakülçe DSP
  • Tarcan Ülük DP
  • Katılım oranı % 84,2
  • Toplam seçmen3.253.745
  • Kullanılan oy2.737.693
  • Geçerli oy2.664.199
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.030.462
  • 30 Mar 142.738.876
  • 30 Mar 142.635.900
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 4 6 -2
  • MHP 1 2 -1
  • CHP 24 22 +2
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10.142 / 10.161
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %58,1
    1.546.854 oy
  • %38,7
    1.030.290 oy
  • %1,1
    30.122 oy
  • %0,8
    20.510 oy
  • %0,4
    11.672 oy
  • %58,1
    1.546.854 oy
  • %38,7
    1.030.290 oy
  • %1,1
    30.122 oy
  • %0,8
    20.510 oy
  • %0,4
    11.672 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,4
    9.658 oy
  • %0,3
    8.261 oy
  • %0,1
    3.958 oy
  • %0,1
    2.874 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    9.658 oy
  • %0,3
    8.261 oy
  • %0,1
    3.958 oy
  • %0,1
    2.874 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %8
    210.001 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    12.922 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    12.922 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

İzmir Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları İzmir İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları İzmir Belediye Başkan Adayları