Seçim İzmir Bayındır Seçim Sonuçları – Bayındır Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bayındır Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Uğur Demirezen
Uğur Demirezen
AK Parti
%57
15.879 oy
Ufuk Sesli
Ufuk Sesli
CHP
%39,7
11.053 oy
Diğer
%3
922 oy
İzmir - Bayındır İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 125 / 125
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %57
  • %39,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • %57
  • %39,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,1
  • %35,7
  • %24
  • %0
  • %0
  • %5,3
  • %35,1
  • %35,7
  • %24
  • %0
  • %0
  • %5,3
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Uğur Demirezen AK Parti
  • Ufuk Sesli CHP
  • Dilara Erişen Bağımsız
  • İsmail Babahan VP
  • Ayhan Bilgi SP
  • Katılım oranı % 91,7
  • Toplam seçmen31.538
  • Kullanılan oy28.915
  • Geçerli oy27.854
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.206
  • 30 Mar 1429.136
  • 30 Mar 1427.527
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bayındır Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 125 / 125
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57
  • %57
  • %0
  • %57
  • %57
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %39,7
  • %39,7
  • %0
  • %39,7
  • %39,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Uğur Demirezen AK Parti
  • Ufuk Sesli CHP
  • Dilara Erişen Bağımsız
  • İsmail Babahan VP
  • Ayhan Bilgi SP
  • Katılım oranı % 91,7
  • Toplam seçmen31.538
  • Kullanılan oy28.915
  • Geçerli oy27.854
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.206
  • 30 Mar 1429.136
  • 30 Mar 1427.527
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bayındır Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bayındır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 125 / 125
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • VP
  • %57
    15.879 oy
  • %39,7
    11.053 oy
  • %2
    548 oy
  • %0,5
    147 oy
  • %0,3
    91 oy
  • %57
    15.879 oy
  • %39,7
    11.053 oy
  • %2
    548 oy
  • %0,5
    147 oy
  • %0,3
    91 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,1
    9.660 oy
  • %35,7
    9.824 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,6
    995 oy
  • %0
    0 oy
  • %35,1
    9.660 oy
  • %35,7
    9.824 oy
  • %0
  • %3,6
    995 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,3
    85 oy
  • %0,2
    51 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    85 oy
  • %0,2
    51 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    132 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %24
    6.593 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    132 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %24
    6.593 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    72 oy
  • %0,4
    106 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    72 oy
  • %0,4
    106 oy
  • %0

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10.140 / 10.161
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %58
    1.545.358 oy
  • %38,6
    1.028.544 oy
  • %1,1
    29.940 oy
  • %0,8
    20.079 oy
  • %0,4
    11.755 oy
  • %58
    1.545.358 oy
  • %38,6
    1.028.544 oy
  • %1,1
    29.940 oy
  • %0,8
    20.079 oy
  • %0,4
    11.755 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,4
    10.532 oy
  • %0,3
    8.119 oy
  • %0,1
    3.900 oy
  • %0,1
    2.749 oy
  • %0,1
    2.526 oy
  • %0,4
    10.532 oy
  • %0,3
    8.119 oy
  • %0,1
    3.900 oy
  • %0,1
    2.749 oy
  • %0,1
    2.526 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8
    210.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    12.922 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    12.922 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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