Seçim İzmir Güzelbahçe Seçim Sonuçları – Güzelbahçe Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Güzelbahçe Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Özdem Mustafa İnce
Özdem Mustafa İnce
CHP
%70,1
13.826 oy
Burcu Dereci
Burcu Dereci
AK Parti
%23,1
4.547 oy
Diğer
%7
1.338 oy
İzmir - Güzelbahçe İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 77 / 77
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %70,1
  • %23,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,8
  • %70,1
  • %23,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,9
  • %11,8
  • %3,4
  • %0
  • %0
  • %32,8
  • %51,9
  • %11,8
  • %3,4
  • %0
  • %0
  • %32,8
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özdem Mustafa İnce CHP
  • Burcu Dereci AK Parti
  • Kemal Cem Pülten DSP
  • Osman Tunç SP
  • Hüseyin Cengiz Erşen VP
  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen24.555
  • Kullanılan oy20.326
  • Geçerli oy19.711
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.943
  • 30 Mar 1417.765
  • 30 Mar 1417.100
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Güzelbahçe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 77 / 77
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %70,1
  • %70,1
  • %0
  • %70,1
  • %70,1
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %23,1
  • %23,1
  • %0
  • %23,1
  • %23,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özdem Mustafa İnce CHP
  • Burcu Dereci AK Parti
  • Kemal Cem Pülten DSP
  • Osman Tunç SP
  • Hüseyin Cengiz Erşen VP
  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen24.555
  • Kullanılan oy20.326
  • Geçerli oy19.711
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.943
  • 30 Mar 1417.765
  • 30 Mar 1417.100
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Güzelbahçe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 77 / 77
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • SP
  • VP
  • %70,1
    13.826 oy
  • %23,1
    4.547 oy
  • %3,9
    768 oy
  • %1,1
    218 oy
  • %0,9
    176 oy
  • %70,1
    13.826 oy
  • %23,1
    4.547 oy
  • %3,9
    768 oy
  • %1,1
    218 oy
  • %0,9
    176 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,9
    8.880 oy
  • %11,8
    2.020 oy
  • %28,8
    4.926 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %51,9
    8.880 oy
  • %11,8
    2.020 oy
  • %28,8
    4.926 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,7
    142 oy
  • %0,2
    34 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    142 oy
  • %0,2
    34 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    102 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %3,4
    589 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    102 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %3,4
    589 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    76 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    76 oy
  • %0
  • %1
    177 oy
  • %0

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10.142 / 10.161
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %58,1
    1.546.854 oy
  • %38,7
    1.030.290 oy
  • %1,1
    30.122 oy
  • %0,8
    20.510 oy
  • %0,4
    11.672 oy
  • %58,1
    1.546.854 oy
  • %38,7
    1.030.290 oy
  • %1,1
    30.122 oy
  • %0,8
    20.510 oy
  • %0,4
    11.672 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,4
    9.658 oy
  • %0,3
    8.261 oy
  • %0,1
    3.958 oy
  • %0,1
    2.874 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    9.658 oy
  • %0,3
    8.261 oy
  • %0,1
    3.958 oy
  • %0,1
    2.874 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %8
    210.001 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    12.922 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    12.922 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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