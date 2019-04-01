Seçim İzmir Gaziemir Seçim Sonuçları – Gaziemir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gaziemir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Halil Arda
Halil Arda
CHP
%57,1
47.323 oy
Nazmi Yılmaz
Nazmi Yılmaz
AK Parti
%39,7
32.929 oy
Diğer
%3
2.687 oy
İzmir - Gaziemir İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 295 / 295
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %57,1
  • %39,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • %57,1
  • %39,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
  • %34,1
  • %11,6
  • %0
  • %0
  • %7
  • %47,3
  • %34,1
  • %11,6
  • %0
  • %0
  • %7
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Arda CHP
  • Nazmi Yılmaz AK Parti
  • Ömer Çağlar SP
  • Cumhur Işık Atabay VP
  • Bayram Biçici DP
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen99.037
  • Kullanılan oy84.867
  • Geçerli oy82.939
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1492.778
  • 30 Mar 1484.966
  • 30 Mar 1481.309
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gaziemir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 295 / 295
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %57,1
  • %57,1
  • %0
  • %57,1
  • %57,1
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %39,7
  • %39,7
  • %0
  • %39,7
  • %39,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Arda CHP
  • Nazmi Yılmaz AK Parti
  • Ömer Çağlar SP
  • Cumhur Işık Atabay VP
  • Bayram Biçici DP
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen99.037
  • Kullanılan oy84.867
  • Geçerli oy82.939
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1492.778
  • 30 Mar 1484.966
  • 30 Mar 1481.309
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gaziemir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gaziemir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 295 / 295
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • DP
  • %57,1
    47.323 oy
  • %39,7
    32.929 oy
  • %1,3
    1.086 oy
  • %0,9
    718 oy
  • %0,6
    462 oy
  • %57,1
    47.323 oy
  • %39,7
    32.929 oy
  • %1,3
    1.086 oy
  • %0,9
    718 oy
  • %0,6
    462 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    38.432 oy
  • %34,1
    27.761 oy
  • %0,5
    388 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    190 oy
  • %47,3
    38.432 oy
  • %34,1
    27.761 oy
  • %0,5
    388 oy
  • %0
  • %0,2
    190 oy
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,4
    295 oy
  • %0,2
    126 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    295 oy
  • %0,2
    126 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %11,6
    9.433 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    98 oy
  • %11,6
    9.433 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BBP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    188 oy
  • %0,5
    428 oy
  • %4,7
    3.798 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    188 oy
  • %0,5
    428 oy
  • %4,7
    3.798 oy
  • %0

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10.140 / 10.161
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %58
    1.545.358 oy
  • %38,6
    1.028.544 oy
  • %1,1
    29.940 oy
  • %0,8
    20.079 oy
  • %0,4
    11.755 oy
  • %58
    1.545.358 oy
  • %38,6
    1.028.544 oy
  • %1,1
    29.940 oy
  • %0,8
    20.079 oy
  • %0,4
    11.755 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,4
    10.532 oy
  • %0,3
    8.119 oy
  • %0,1
    3.900 oy
  • %0,1
    2.749 oy
  • %0,1
    2.526 oy
  • %0,4
    10.532 oy
  • %0,3
    8.119 oy
  • %0,1
    3.900 oy
  • %0,1
    2.749 oy
  • %0,1
    2.526 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8
    210.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    12.922 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    12.922 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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