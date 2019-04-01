Seçim Düzce Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Düzce Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Düzce Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Faruk Özlü
AK Parti
%46,9
44.108 oy
Ömer Küçük
İYİ Parti
%27,9
26.236 oy
Diğer
%25
23.629 oy
Düzce İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %46,9
  • %27,9
  • %21,7
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • %46,9
  • %27,9
  • %21,7
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,5
  • %0
  • %37,7
  • %4
  • %0
  • %3,9
  • %54,5
  • %0
  • %37,7
  • %4
  • %0
  • %3,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
5
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
Akçakoca
yukleniyor
Cumayeri
yukleniyor
Çilimli
yukleniyor
Gölyaka
yukleniyor
Gümüşova
yukleniyor
Kaynaşlı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yığılca
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Faruk Özlü AK Parti
  • Ömer Küçük İYİ Parti
  • Erdoğan Bıyık MHP
  • Aptullah Yalman SP
  • Ferdi Çiçek BBP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen114.146
  • Kullanılan oy97.505
  • Geçerli oy93.973
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1498.699
  • 30 Mar 1489.452
  • 30 Mar 1486.311
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Düzce İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %68,6
  • %46,9
  • %21,7
  • %68,6
  • %46,9
  • %21,7
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %27,9
  • %27,9
  • %0
  • %27,9
  • %27,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
8
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
Akçakoca
yukleniyor
Cumayeri
yukleniyor
Çilimli
yukleniyor
Gölyaka
yukleniyor
Gümüşova
yukleniyor
Kaynaşlı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yığılca
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Faruk Özlü AK Parti
  • Ömer Küçük İYİ Parti
  • Erdoğan Bıyık MHP
  • Aptullah Yalman SP
  • Ferdi Çiçek BBP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen114.146
  • Kullanılan oy97.505
  • Geçerli oy93.973
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1498.699
  • 30 Mar 1489.452
  • 30 Mar 1486.311
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Düzce İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 3 9 -6
  • MHP 5 0 +5
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Düzce İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Düzce ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Düzce Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BBP
  • %46,9
    44.108 oy
  • %27,9
    26.236 oy
  • %21,7
    20.402 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %0,7
    689 oy
  • %46,9
    44.108 oy
  • %27,9
    26.236 oy
  • %21,7
    20.402 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %0,7
    689 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %0,3
    295 oy
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %0,3
    295 oy
  • DP
  • Bağımsız
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,6
    554 oy
  • %0,5
    437 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,2
    187 oy
  • %0,2
    162 oy
  • %0,6
    554 oy
  • %0,5
    437 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,2
    187 oy
  • %0,2
    162 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0
  • %0,1
    91 oy
  • TKP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %0,1
    110 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %4
    3.419 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %4
    3.419 oy
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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