Seçim Kocaeli Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Kocaeli Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Tahir Büyükakın
Tahir Büyükakın
AK Parti
%55,5
608.930 oy
Serdar Kaman
Serdar Kaman
İYİ Parti
%32,6
357.980 oy
Diğer
%12
130.543 oy
Kocaeli İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 4.186 / 4.196
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • %55,5
  • %32,6
  • %3,8
  • %0
  • %0
  • %8,1
  • %55,5
  • %32,6
  • %3,8
  • %0
  • %0
  • %8,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
  • %0
  • %0
  • %26,2
  • %14,1
  • %9,2
  • %50,6
  • %0
  • %0
  • %26,2
  • %14,1
  • %9,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
yukleniyor
Çayırova
yukleniyor
Darıca
yukleniyor
Derince
yukleniyor
Dilovası
yukleniyor
Gebze
yukleniyor
Gölcük
yukleniyor
İzmit
yukleniyor
Kandıra
yukleniyor
Karamürsel
yukleniyor
Kartepe
yukleniyor
Körfez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tahir Büyükakın AK Parti
  • Serdar Kaman İYİ Parti
  • Birol Aydın SP
  • Züleyha Gülüm HDP
  • Ziya Topal DSP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen1.350.376
  • Kullanılan oy1.150.339
  • Geçerli oy1.097.453
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.177.975
  • 30 Mar 141.075.124
  • 30 Mar 141.024.489
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 4.186 / 4.196
  • %99,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %55,5
  • %55,5
  • %0
  • %55,5
  • %55,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %32,6
  • %32,6
  • %0
  • %32,6
  • %32,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %3,8
  • %0
  • %3,8
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
yukleniyor
Çayırova
yukleniyor
Darıca
yukleniyor
Derince
yukleniyor
Dilovası
yukleniyor
Gebze
yukleniyor
Gölcük
yukleniyor
İzmit
yukleniyor
Kandıra
yukleniyor
Karamürsel
yukleniyor
Kartepe
yukleniyor
Körfez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tahir Büyükakın AK Parti
  • Serdar Kaman İYİ Parti
  • Birol Aydın SP
  • Züleyha Gülüm HDP
  • Ziya Topal DSP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen1.350.376
  • Kullanılan oy1.150.339
  • Geçerli oy1.097.453
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.177.975
  • 30 Mar 141.075.124
  • 30 Mar 141.024.489
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 11 12 -1
  • MHP 0 0 0
  • CHP 1 0 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.186 / 4.196
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %55,5
    608.930 oy
  • %32,6
    357.980 oy
  • %5
    54.624 oy
  • %3,8
    41.741 oy
  • %1
    10.855 oy
  • %55,5
    608.930 oy
  • %32,6
    357.980 oy
  • %5
    54.624 oy
  • %3,8
    41.741 oy
  • %1
    10.855 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • %0,1
    967 oy
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    6.991 oy
  • %0,4
    4.695 oy
  • %0,4
    4.235 oy
  • %0,4
    3.924 oy
  • %0,3
    3.478 oy
  • %0,6
    6.991 oy
  • %0,4
    4.695 oy
  • %0,4
    4.235 oy
  • %0,4
    3.924 oy
  • %0,3
    3.478 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0
  • %0
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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