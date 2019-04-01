31 Mart 2019 Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları
Tahir Büyükakın
AK Parti
%55,5
608.930 oy
Serdar Kaman
İYİ Parti
%32,6
357.980 oy
Diğer
%12
130.543 oy
Kocaeli İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 4.186 / 4.196
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Tahir Büyükakın AK Parti
- Serdar Kaman İYİ Parti
- Birol Aydın SP
- Züleyha Gülüm HDP
- Ziya Topal DSP
- Katılım oranı % 85,2
- Toplam seçmen1.350.376
- Kullanılan oy1.150.339
- Geçerli oy1.097.453
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.177.975
- 30 Mar 141.075.124
- 30 Mar 141.024.489
- Açılan sandık
- 4.186 / 4.196
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Tahir Büyükakın AK Parti
- Serdar Kaman İYİ Parti
- Birol Aydın SP
- Züleyha Gülüm HDP
- Ziya Topal DSP
- Katılım oranı % 85,2
- Toplam seçmen1.350.376
- Kullanılan oy1.150.339
- Geçerli oy1.097.453
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.177.975
- 30 Mar 141.075.124
- 30 Mar 141.024.489
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Başiskele AK Parti %52,5 AK Parti %54,7
- Çayırova AK Parti %54,6 AK Parti %45
- Darıca AK Parti %52,2 AK Parti %50,1
- Derince AK Parti %47,5 AK Parti %42,4
- Dilovası AK Parti %51 AK Parti %43,3
- Gebze AK Parti %51,6 AK Parti %48,8
- Gölcük AK Parti %51,7 AK Parti %45,4
- İzmit CHP %50 AK Parti %45,4
- Kandıra AK Parti %57,9 AK Parti %51,3
- Karamürsel AK Parti %48,4 AK Parti %43
- Kartepe AK Parti %57,9 AK Parti %52,7
- Körfez AK Parti %49 AK Parti %44,3
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 11 12 -1
- MHP 0 0 0
- CHP 1 0 +1
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Başiskele Mehmet Yasin Özlü % 100 % 52,5 % 0 % 0 % 7,9 % 0 % 35,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Başiskele Mehmet Yasin Özlü % 100 % 52,53 % 0 % 0 % 7,88 % 0 % 35,87 SP
- Başiskele (30 Mar 14) Hüseyin Ayaz % 54,74 % 9,77 % 10,65 % 0 % 0 % 23,19 SP
- Çayırova Bünyamin Çiftçi % 100 % 54,6 % 0 % 23,3 % 14,6 % 0 % 5,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çayırova Bünyamin Çiftçi % 100 % 54,56 % 0 % 23,25 % 14,59 % 0 % 5,81 SP
- Çayırova (30 Mar 14) Şevki Demirci % 44,98 % 8,18 % 23,71 % 0 % 0 % 18,7 SP
- Darıca Muzaffer Bıyık % 100 % 52,2 % 0 % 42,4 % 0 % 0 % 3,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Darıca Muzaffer Bıyık % 100 % 52,2 % 0 % 42,42 % 0 % 0 % 3,57 SP
- Darıca (30 Mar 14) Şükrü Karabacak % 50,15 % 14,83 % 22,82 % 0 % 0 % 5,48 Bağımsız
- Derince Zeki Aygün % 100 % 47,5 % 0 % 46 % 0 % 0 % 3,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Derince Zeki Aygün % 100 % 47,48 % 0 % 46,01 % 0 % 0 % 3,85 SP
- Derince (30 Mar 14) Ali Haydar Bulut % 42,45 % 22,37 % 30,52 % 0 % 0 % 2,95 SP
- Dilovası Hamza Şayir % 100 % 51 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dilovası Hamza Şayir % 100 % 51,03 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,37 SP
- Dilovası (30 Mar 14) Ali Toltar % 43,3 % 14,06 % 32,75 % 0 % 0 % 7,91 Bağımsız
- Gebze Zinnur Büyükgöz % 99,9 % 51,6 % 0 % 29,5 % 0 % 0 % 7,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gebze Zinnur Büyükgöz % 99,9 % 51,65 % 0 % 29,48 % 0 % 0 % 7,93 SP
- Gebze (30 Mar 14) Adnan Köşker % 48,77 % 9,61 % 23,82 % 0 % 0 % 13,73 SP
- Gölcük Ali Yıldırım Sezer % 100 % 51,7 % 0 % 43,3 % 0 % 0 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gölcük Ali Yıldırım Sezer % 100 % 51,73 % 0 % 43,33 % 0 % 0 % 2,6 SP
- Gölcük (30 Mar 14) Mehmet Ellibeş % 45,4 % 5,93 % 40,7 % 0 % 0 % 6,12 SP
- İzmit Fatma Kaplan Hürriyet % 100 % 45,5 % 0 % 50 % 0 % 0 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İzmit Fatma Kaplan Hürriyet % 100 % 45,51 % 0 % 50 % 0 % 0 % 2,73 SP
- İzmit (30 Mar 14) Nevzat Doğan % 45,41 % 6,23 % 41,97 % 0 % 0 % 4,04 SP
- Kandıra Adnan Turan % 95 % 57,9 % 0 % 0 % 38,2 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kandıra Adnan Turan % 95 % 57,9 % 0 % 0 % 38,24 % 0 % 2,04 SP
- Kandıra (30 Mar 14) Ünal Köken % 51,31 % 25,41 % 18,13 % 0 % 0 % 4,11 SP
- Karamürsel İsmail Yıldırım % 100 % 48,4 % 0 % 44,4 % 0 % 0 % 6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karamürsel İsmail Yıldırım % 100 % 48,36 % 0 % 44,38 % 0 % 0 % 6,02 SP
- Karamürsel (30 Mar 14) İsmail Yıldırım % 43,04 % 11,26 % 24,14 % 0 % 0 % 20,25 SP
- Kartepe Muhammet Mustafa Kocaman % 100 % 57,9 % 0 % 28,3 % 0 % 0 % 7,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kartepe Muhammet Mustafa Kocaman % 100 % 57,93 % 0 % 28,35 % 0 % 0 % 7,36 DSP
- Kartepe (30 Mar 14) Hüseyin Üzülmez % 52,68 % 4,47 % 35,25 % 0 % 0 % 5,7 SP
- Körfez Şener Söğüt % 100 % 49 % 0 % 0 % 37 % 6,6 % 5,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Körfez Şener Söğüt % 100 % 49 % 0 % 0 % 37,03 % 6,65 % 5,28 SP
- Körfez (30 Mar 14) İsmail Baran % 44,29 % 23,2 % 20,92 % 0 % 0 % 5,31 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 4.186 / 4.196
- %99,8
-
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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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