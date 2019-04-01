Seçim Kocaeli Körfez Seçim Sonuçları – Körfez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Körfez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Şener Söğüt
Şener Söğüt
AK Parti
%49
46.433 oy
Salih Recep Şirin
İYİ Parti
%37
35.093 oy
Diğer
%14
13.243 oy
Kocaeli - Körfez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 358 / 358
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %49
  • %37
  • %6,6
  • %0
  • %0
  • %7,3
  • %49
  • %37
  • %6,6
  • %0
  • %0
  • %7,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
  • %0
  • %0
  • %23,2
  • %20,9
  • %11,6
  • %44,3
  • %0
  • %0
  • %23,2
  • %20,9
  • %11,6
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
yukleniyor
Çayırova
yukleniyor
Darıca
yukleniyor
Derince
yukleniyor
Dilovası
yukleniyor
Gebze
yukleniyor
Gölcük
yukleniyor
İzmit
yukleniyor
Kandıra
yukleniyor
Karamürsel
yukleniyor
Kartepe
yukleniyor
Körfez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şener Söğüt AK Parti
  • Salih Recep Şirin İYİ Parti
  • Selda İlgöz Kocayiğit HDP
  • Recep Sarıdoğan SP
  • Hülya Uluzman DP
  • Katılım oranı % 84,7
  • Toplam seçmen116.499
  • Kullanılan oy98.715
  • Geçerli oy94.769
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14100.197
  • 30 Mar 1490.810
  • 30 Mar 1486.107
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Körfez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 358 / 358
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49
  • %49
  • %0
  • %49
  • %49
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %37
  • %37
  • %0
  • %37
  • %37
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %6,6
  • %0
  • %6,6
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
yukleniyor
Çayırova
yukleniyor
Darıca
yukleniyor
Derince
yukleniyor
Dilovası
yukleniyor
Gebze
yukleniyor
Gölcük
yukleniyor
İzmit
yukleniyor
Kandıra
yukleniyor
Karamürsel
yukleniyor
Kartepe
yukleniyor
Körfez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şener Söğüt AK Parti
  • Salih Recep Şirin İYİ Parti
  • Selda İlgöz Kocayiğit HDP
  • Recep Sarıdoğan SP
  • Hülya Uluzman DP
  • Katılım oranı % 84,7
  • Toplam seçmen116.499
  • Kullanılan oy98.715
  • Geçerli oy94.769
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14100.197
  • 30 Mar 1490.810
  • 30 Mar 1486.107
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Körfez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Körfez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 358 / 358
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • SP
  • DP
  • %49
    46.433 oy
  • %37
    35.093 oy
  • %6,6
    6.299 oy
  • %5,3
    5.002 oy
  • %0,8
    714 oy
  • %49
    46.433 oy
  • %37
    35.093 oy
  • %6,6
    6.299 oy
  • %5,3
    5.002 oy
  • %0,8
    714 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    38.139 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,3
    4.572 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,3
    38.139 oy
  • %0
  • %0
  • %5,3
    4.572 oy
  • %0
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • %0,6
    524 oy
  • %0,4
    391 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    524 oy
  • %0,4
    391 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    95 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    257 oy
  • %23,2
    19.980 oy
  • %20,9
    18.013 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0
  • %0,3
    257 oy
  • %23,2
    19.980 oy
  • %20,9
    18.013 oy
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    690 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,1
    4.361 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    690 oy
  • %0
  • %5,1
    4.361 oy
  • %0

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.149 / 4.196
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • %0,1
    967 oy
  • DP
  • Diğer
  • BTP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Kocaeli Körfez Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli Körfez İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli İlçe Seçim Sonuçları Kocaeli Körfez Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Kocaeli Körfez Belediye Başkan Adayları