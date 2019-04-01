Seçim İstanbul Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 İstanbul Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 İstanbul Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu
CHP
%48,8
4.163.188 oy
Binali Yıldırım
Binali Yıldırım
AK Parti
%48,5
4.139.352 oy
Diğer
%2
231.096 oy
İstanbul İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 31.109 / 31.186
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %48,8
  • %48,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • %48,8
  • %48,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
  • %47,9
  • %4
  • %0
  • %0
  • %8
  • %40,1
  • %47,9
  • %4
  • %0
  • %0
  • %8
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
14
24
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ekrem İmamoğlu CHP
  • Binali Yıldırım AK Parti
  • Necdet Gökçınar SP
  • Muammer Aydın DSP
  • Selim Kotil BTP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen10.570.939
  • Kullanılan oy8.852.303
  • Geçerli oy8.533.636
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.997.024
  • 30 Mar 148.936.053
  • 30 Mar 148.548.585
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 31.109 / 31.186
  • %99,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48,8
  • %48,8
  • %0
  • %48,8
  • %48,8
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,5
  • %48,5
  • %0
  • %48,5
  • %48,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
14
25
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ekrem İmamoğlu CHP
  • Binali Yıldırım AK Parti
  • Necdet Gökçınar SP
  • Muammer Aydın DSP
  • Selim Kotil BTP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen10.570.939
  • Kullanılan oy8.852.303
  • Geçerli oy8.533.636
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.997.024
  • 30 Mar 148.936.053
  • 30 Mar 148.548.585
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 24 25 -1
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 14 14 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İstanbul ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31.109 / 31.186
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %48,8
    4.163.188 oy
  • %48,5
    4.139.352 oy
  • %1,2
    103.151 oy
  • %0,4
    30.708 oy
  • %0,3
    27.209 oy
  • %48,8
    4.163.188 oy
  • %48,5
    4.139.352 oy
  • %1,2
    103.151 oy
  • %0,4
    30.708 oy
  • %0,3
    27.209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • %0,1
    10.906 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • %0,1
    10.906 oy
  • DP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    24.168 oy
  • %0,2
    20.845 oy
  • %0,2
    14.538 oy
  • %0,1
    10.477 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    24.168 oy
  • %0,2
    20.845 oy
  • %0,2
    14.538 oy
  • %0,1
    10.477 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • %4
    339.346 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • %4
    339.346 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    49.126 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    49.126 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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