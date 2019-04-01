Seçim İstanbul Pendik Seçim Sonuçları – Pendik Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Pendik Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Cin
Ahmet Cin
AK Parti
%54,7
217.807 oy
Mehmet Salih Usta
Mehmet Salih Usta
CHP
%41,2
164.197 oy
Diğer
%4
16.107 oy
İstanbul - Pendik İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.435 / 1.436
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %54,7
  • %41,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4
  • %54,7
  • %41,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,9
  • %29,4
  • %8,1
  • %0
  • %0
  • %9,6
  • %52,9
  • %29,4
  • %8,1
  • %0
  • %0
  • %9,6
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Cin AK Parti
  • Mehmet Salih Usta CHP
  • Mahmut Kılıç SP
  • Murtaza Sasa DSP
  • Seçkin Karataş BTP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen488.959
  • Kullanılan oy410.386
  • Geçerli oy398.111
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14447.930
  • 30 Mar 14401.143
  • 30 Mar 14381.507
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pendik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.435 / 1.436
  • %99,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,7
  • %54,7
  • %0
  • %54,7
  • %54,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %41,2
  • %41,2
  • %0
  • %41,2
  • %41,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Cin AK Parti
  • Mehmet Salih Usta CHP
  • Mahmut Kılıç SP
  • Murtaza Sasa DSP
  • Seçkin Karataş BTP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen488.959
  • Kullanılan oy410.386
  • Geçerli oy398.111
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14447.930
  • 30 Mar 14401.143
  • 30 Mar 14381.507
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pendik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Pendik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.435 / 1.436
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %54,7
    217.807 oy
  • %41,2
    164.197 oy
  • %2,8
    11.266 oy
  • %0,5
    1.976 oy
  • %0,3
    1.064 oy
  • %54,7
    217.807 oy
  • %41,2
    164.197 oy
  • %2,8
    11.266 oy
  • %0,5
    1.976 oy
  • %0,3
    1.064 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,9
    201.833 oy
  • %29,4
    112.345 oy
  • %4,5
    17.229 oy
  • %0,1
    333 oy
  • %0,2
    648 oy
  • %52,9
    201.833 oy
  • %29,4
    112.345 oy
  • %4,5
    17.229 oy
  • %0,1
    333 oy
  • %0,2
    648 oy
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    1.062 oy
  • %0,2
    675 oy
  • %0
    64 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.062 oy
  • %0,2
    675 oy
  • %0
    64 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %3,2
    12.289 oy
  • %0
    0 oy
  • %8,1
    30.846 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %3,2
    12.289 oy
  • %0
  • %8,1
    30.846 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    4.009 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,1
    4.009 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0

İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İstanbul ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 30.809 / 31.186
  • %98,8
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Diğer
  • DSP
  • %48,7
    4.111.254 oy
  • %48,7
    4.107.313 oy
  • %1,2
    102.869 oy
  • %0,6
    52.478 oy
  • %0,4
    37.791 oy
  • %48,7
    4.111.254 oy
  • %48,7
    4.107.313 oy
  • %1,2
    102.869 oy
  • %0,6
    52.478 oy
  • %0,4
    37.791 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0
  • %0,1
    7.216 oy
  • BTP
  • DP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • %0,1
    8.230 oy
  • %0,1
    7.795 oy
  • %0,1
    7.508 oy
  • %0
    3.668 oy
  • %0
    3.316 oy
  • %0,1
    8.230 oy
  • %0,1
    7.795 oy
  • %0,1
    7.508 oy
  • %0
    3.668 oy
  • %0
    3.316 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    10.906 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • %0,1
    10.906 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4
    339.346 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    49.126 oy
  • %4
    339.346 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    49.126 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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