Seçim İstanbul Ataşehir Seçim Sonuçları – Ataşehir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ataşehir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Battal İlgezdi
Battal İlgezdi
CHP
%51,5
128.560 oy
İsmail Erdem
İsmail Erdem
AK Parti
%45,1
112.528 oy
Diğer
%3
8.308 oy
İstanbul - Ataşehir İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 879 / 885
  • %99,3
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51,5
  • %45,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • %51,5
  • %45,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,8
  • %41,8
  • %3,8
  • %0
  • %0
  • %4,7
  • %49,8
  • %41,8
  • %3,8
  • %0
  • %0
  • %4,7
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Battal İlgezdi CHP
  • İsmail Erdem AK Parti
  • Adem Boz SP
  • Levent Limon DSP
  • Fide Lale Durak Yıldız TKP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen303.273
  • Kullanılan oy256.084
  • Geçerli oy249.396
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14291.049
  • 30 Mar 14264.004
  • 30 Mar 14255.587
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ataşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 879 / 885
  • %99,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %51,5
  • %51,5
  • %0
  • %51,5
  • %51,5
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,1
  • %45,1
  • %0
  • %45,1
  • %45,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Battal İlgezdi CHP
  • İsmail Erdem AK Parti
  • Adem Boz SP
  • Levent Limon DSP
  • Fide Lale Durak Yıldız TKP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen303.273
  • Kullanılan oy256.084
  • Geçerli oy249.396
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14291.049
  • 30 Mar 14264.004
  • 30 Mar 14255.587
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ataşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ataşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 879 / 885
  • %99,3
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %51,5
    128.560 oy
  • %45,1
    112.528 oy
  • %1,6
    4.027 oy
  • %0,6
    1.386 oy
  • %0,4
    963 oy
  • %51,5
    128.560 oy
  • %45,1
    112.528 oy
  • %1,6
    4.027 oy
  • %0,6
    1.386 oy
  • %0,4
    963 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,8
    127.199 oy
  • %41,8
    106.806 oy
  • %0,9
    2.300 oy
  • %0,1
    336 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,8
    127.199 oy
  • %41,8
    106.806 oy
  • %0,9
    2.300 oy
  • %0,1
    336 oy
  • %0
  • Diğer
  • VP
  • BTP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0,3
    746 oy
  • %0,2
    451 oy
  • %0,1
    279 oy
  • %0,1
    255 oy
  • %0,1
    201 oy
  • %0,3
    746 oy
  • %0,2
    451 oy
  • %0,1
    279 oy
  • %0,1
    255 oy
  • %0,1
    201 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    232 oy
  • %0,1
    381 oy
  • %2,6
    6.702 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    232 oy
  • %0,1
    381 oy
  • %2,6
    6.702 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,8
    9.652 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    1.367 oy
  • %3,8
    9.652 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    1.367 oy

İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İstanbul ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 30.809 / 31.186
  • %98,8
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Diğer
  • DSP
  • %48,7
    4.111.254 oy
  • %48,7
    4.107.313 oy
  • %1,2
    102.869 oy
  • %0,6
    52.478 oy
  • %0,4
    37.791 oy
  • %48,7
    4.111.254 oy
  • %48,7
    4.107.313 oy
  • %1,2
    102.869 oy
  • %0,6
    52.478 oy
  • %0,4
    37.791 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0
  • %0,1
    7.216 oy
  • BTP
  • DP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • %0,1
    8.230 oy
  • %0,1
    7.795 oy
  • %0,1
    7.508 oy
  • %0
    3.668 oy
  • %0
    3.316 oy
  • %0,1
    8.230 oy
  • %0,1
    7.795 oy
  • %0,1
    7.508 oy
  • %0
    3.668 oy
  • %0
    3.316 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    10.906 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • %0,1
    10.906 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4
    339.346 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    49.126 oy
  • %4
    339.346 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    49.126 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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