Seçim Kütahya Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Kütahya Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Kütahya Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Alim Işık
MHP
%38,7
53.342 oy
Ahmet Sami Kutlu
AK Parti
%32,3
44.495 oy
Diğer
%29
40.021 oy
Kütahya İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 508 / 509
  • %99,8
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %38,7
  • %32,3
  • %25,6
  • %1,4
  • %0
  • %2
  • %38,7
  • %32,3
  • %25,6
  • %1,4
  • %0
  • %2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
  • %48,9
  • %1,6
  • %0
  • %0
  • %3,5
  • %46
  • %48,9
  • %1,6
  • %0
  • %0
  • %3,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
10
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alim Işık MHP
  • Ahmet Sami Kutlu AK Parti
  • Eyüp Kahveci CHP
  • Aynur Sezer İYİ Parti
  • Ömer Faruk Evren SP
  • Katılım oranı % 86,6
  • Toplam seçmen164.087
  • Kullanılan oy141.941
  • Geçerli oy137.858
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14154.442
  • 30 Mar 14141.617
  • 30 Mar 14136.435
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kütahya İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 508 / 509
  • %99,8
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %71
  • %38,7
  • %32,3
  • %71
  • %38,7
  • %32,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %27
  • %25,6
  • %1,4
  • %27
  • %25,6
  • %1,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
13
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alim Işık MHP
  • Ahmet Sami Kutlu AK Parti
  • Eyüp Kahveci CHP
  • Aynur Sezer İYİ Parti
  • Ömer Faruk Evren SP
  • Katılım oranı % 86,6
  • Toplam seçmen164.087
  • Kullanılan oy141.941
  • Geçerli oy137.858
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14154.442
  • 30 Mar 14141.617
  • 30 Mar 14136.435
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kütahya İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 10 14 -4
  • MHP 3 5 -2
  • CHP 0 1 -1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 1 -1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 1 -1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 508 / 509
  • %99,8
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38,7
    53.342 oy
  • %32,3
    44.495 oy
  • %25,6
    35.276 oy
  • %1,4
    1.997 oy
  • %1,4
    1.871 oy
  • %38,7
    53.342 oy
  • %32,3
    44.495 oy
  • %25,6
    35.276 oy
  • %1,4
    1.997 oy
  • %1,4
    1.871 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.302 oy
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
  • %2,4
    3.302 oy
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • HDP
  • %0,4
    540 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    540 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    173 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    577 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    620 oy
  • %0
  • %0,4
    577 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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