Seçim Kütahya Tavşanlı Seçim Sonuçları – Tavşanlı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Tavşanlı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Güler
Mustafa Güler
AK Parti
%45,4
19.962 oy
Davut Efe
Davut Efe
SP
%44,9
19.712 oy
Diğer
%10
4.258 oy
Kütahya - Tavşanlı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 164 / 165
  • %99,4
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %45,4
  • %6,1
  • %3,2
  • %0
  • %0
  • %45,3
  • %45,4
  • %6,1
  • %3,2
  • %0
  • %0
  • %45,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
  • %7,8
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %36,3
  • %54,3
  • %7,8
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %36,3
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Güler AK Parti
  • Davut Efe SP
  • Kazım Bayram MHP
  • Fisun Aktakka Yıldız CHP
  • Nihat Özden DP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen52.311
  • Kullanılan oy45.343
  • Geçerli oy43.932
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1449.427
  • 30 Mar 1444.996
  • 30 Mar 1443.031
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tavşanlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 164 / 165
  • %99,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,6
  • %45,4
  • %6,1
  • %51,6
  • %45,4
  • %6,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,2
  • %3,2
  • %0
  • %3,2
  • %3,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Güler AK Parti
  • Davut Efe SP
  • Kazım Bayram MHP
  • Fisun Aktakka Yıldız CHP
  • Nihat Özden DP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen52.311
  • Kullanılan oy45.343
  • Geçerli oy43.932
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1449.427
  • 30 Mar 1444.996
  • 30 Mar 1443.031
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tavşanlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tavşanlı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 164 / 165
  • %99,4
  • AK Parti
  • SP
  • MHP
  • CHP
  • DP
  • %45,4
    19.962 oy
  • %44,9
    19.712 oy
  • %6,1
    2.687 oy
  • %3,2
    1.395 oy
  • %0,3
    113 oy
  • %45,4
    19.962 oy
  • %44,9
    19.712 oy
  • %6,1
    2.687 oy
  • %3,2
    1.395 oy
  • %0,3
    113 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    23.366 oy
  • %36
    15.475 oy
  • %7,8
    3.368 oy
  • %1,5
    664 oy
  • %0
    0 oy
  • %54,3
    23.366 oy
  • %36
    15.475 oy
  • %7,8
    3.368 oy
  • %1,5
    664 oy
  • %0
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,1
    63 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    158 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    158 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 508 / 509
  • %99,8
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38,7
    53.342 oy
  • %32,3
    44.495 oy
  • %25,6
    35.276 oy
  • %1,4
    1.997 oy
  • %1,4
    1.871 oy
  • %38,7
    53.342 oy
  • %32,3
    44.495 oy
  • %25,6
    35.276 oy
  • %1,4
    1.997 oy
  • %1,4
    1.871 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.302 oy
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
  • %2,4
    3.302 oy
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • HDP
  • %0,4
    540 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    540 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    173 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    577 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    620 oy
  • %0
  • %0,4
    577 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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