Seçim Kütahya Domaniç Seçim Sonuçları – Domaniç Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Domaniç Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Sahvet Ertürk
Sahvet Ertürk
MHP
%34,1
1.047 oy
Yurdagül Bakkal
Yurdagül Bakkal
AK Parti
%29,8
915 oy
Diğer
%36
1.112 oy
Kütahya - Domaniç İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %34,1
  • %29,8
  • %29,5
  • %5,2
  • %0
  • %1,4
  • %34,1
  • %29,8
  • %29,5
  • %5,2
  • %0
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
  • %25,1
  • %22,4
  • %0
  • %0
  • %5,2
  • %47,3
  • %25,1
  • %22,4
  • %0
  • %0
  • %5,2
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sahvet Ertürk MHP
  • Yurdagül Bakkal AK Parti
  • Mustafa Temel Ergün CHP
  • Şerif Yılmaz İYİ Parti
  • Beytullah Yılmaz SP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen3.601
  • Kullanılan oy3.198
  • Geçerli oy3.074
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.516
  • 30 Mar 143.207
  • 30 Mar 143.048
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Domaniç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %63,8
  • %34,1
  • %29,8
  • %63,8
  • %34,1
  • %29,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %34,8
  • %29,5
  • %5,2
  • %34,8
  • %29,5
  • %5,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sahvet Ertürk MHP
  • Yurdagül Bakkal AK Parti
  • Mustafa Temel Ergün CHP
  • Şerif Yılmaz İYİ Parti
  • Beytullah Yılmaz SP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen3.601
  • Kullanılan oy3.198
  • Geçerli oy3.074
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.516
  • 30 Mar 143.207
  • 30 Mar 143.048
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Domaniç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Domaniç Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %34,1
    1.047 oy
  • %29,8
    915 oy
  • %29,5
    908 oy
  • %5,2
    161 oy
  • %1,2
    38 oy
  • %34,1
    1.047 oy
  • %29,8
    915 oy
  • %29,5
    908 oy
  • %5,2
    161 oy
  • %1,2
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    1.441 oy
  • %25,1
    764 oy
  • %22,4
    684 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,9
    150 oy
  • %47,3
    1.441 oy
  • %25,1
    764 oy
  • %22,4
    684 oy
  • %0
  • %4,9
    150 oy
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,2
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 508 / 509
  • %99,8
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38,7
    53.342 oy
  • %32,3
    44.495 oy
  • %25,6
    35.276 oy
  • %1,4
    1.997 oy
  • %1,4
    1.871 oy
  • %38,7
    53.342 oy
  • %32,3
    44.495 oy
  • %25,6
    35.276 oy
  • %1,4
    1.997 oy
  • %1,4
    1.871 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.302 oy
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
  • %2,4
    3.302 oy
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • HDP
  • %0,4
    540 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    540 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    173 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    577 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    620 oy
  • %0
  • %0,4
    577 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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