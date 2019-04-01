Seçim Kütahya Çavdarhisar Seçim Sonuçları – Çavdarhisar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çavdarhisar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Halil Başer
Halil Başer
AK Parti
%36,5
499 oy
Ali Okur
Ali Okur
CHP
%29
397 oy
Diğer
%34
471 oy
Kütahya - Çavdarhisar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %36,5
  • %29
  • %27
  • %0
  • %0
  • %7,5
  • %36,5
  • %29
  • %27
  • %0
  • %0
  • %7,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
  • %12,8
  • %30,2
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • %54,8
  • %12,8
  • %30,2
  • %0
  • %0
  • %2,1
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Başer AK Parti
  • Ali Okur CHP
  • Halil İbrahim Alnar MHP
  • Halil İbrahim Özcan SP
  • Recep Göl BTP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen1.689
  • Kullanılan oy1.477
  • Geçerli oy1.367
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.843
  • 30 Mar 141.677
  • 30 Mar 141.581
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çavdarhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %63,5
  • %36,5
  • %27
  • %63,5
  • %36,5
  • %27
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %29
  • %29
  • %0
  • %29
  • %29
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Başer AK Parti
  • Ali Okur CHP
  • Halil İbrahim Alnar MHP
  • Halil İbrahim Özcan SP
  • Recep Göl BTP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen1.689
  • Kullanılan oy1.477
  • Geçerli oy1.367
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.843
  • 30 Mar 141.677
  • 30 Mar 141.581
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çavdarhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çavdarhisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %36,5
    499 oy
  • %29
    397 oy
  • %27
    369 oy
  • %7,3
    100 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %36,5
    499 oy
  • %29
    397 oy
  • %27
    369 oy
  • %7,3
    100 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    867 oy
  • %12,8
    203 oy
  • %30,2
    478 oy
  • %1,7
    27 oy
  • %0,4
    6 oy
  • %54,8
    867 oy
  • %12,8
    203 oy
  • %30,2
    478 oy
  • %1,7
    27 oy
  • %0,4
    6 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 480 / 509
  • %94,3
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38,6
    50.127 oy
  • %32,3
    41.881 oy
  • %25,7
    33.396 oy
  • %1,4
    1.864 oy
  • %1,3
    1.682 oy
  • %38,6
    50.127 oy
  • %32,3
    41.881 oy
  • %25,7
    33.396 oy
  • %1,4
    1.864 oy
  • %1,3
    1.682 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.302 oy
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
  • %2,4
    3.302 oy
  • DP
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,4
    476 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,1
    125 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,1
    77 oy
  • %0,4
    476 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,1
    125 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,1
    77 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,1
    173 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    577 oy
  • %0
  • %0,5
    620 oy
  • %0
  • %0,4
    577 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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