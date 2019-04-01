Seçim Kütahya Altıntaş Seçim Sonuçları – Altıntaş Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Altıntaş Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Arif Teke
Arif Teke
AK Parti
%32,4
1.024 oy
Ferit Karabulut
Bağımsız
%24,8
785 oy
Diğer
%43
1.355 oy
Kütahya - Altıntaş İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %32,4
  • %24,1
  • %11,9
  • %4,3
  • %0
  • %27,3
  • %32,4
  • %24,1
  • %11,9
  • %4,3
  • %0
  • %27,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,4
  • %0
  • %29,4
  • %28,5
  • %0
  • %2,7
  • %39,4
  • %0
  • %29,4
  • %28,5
  • %0
  • %2,7
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Arif Teke AK Parti
  • Ferit Karabulut Bağımsız
  • Menderes Aydın İYİ Parti
  • Doğan Akbunar CHP
  • Mehmet Akbunar MHP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen3.916
  • Kullanılan oy3.366
  • Geçerli oy3.164
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.708
  • 30 Mar 143.251
  • 30 Mar 143.076
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altıntaş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %36,7
  • %32,4
  • %4,3
  • %36,7
  • %32,4
  • %4,3
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %36
  • %24,1
  • %11,9
  • %36
  • %24,1
  • %11,9
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Arif Teke AK Parti
  • Ferit Karabulut Bağımsız
  • Menderes Aydın İYİ Parti
  • Doğan Akbunar CHP
  • Mehmet Akbunar MHP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen3.916
  • Kullanılan oy3.366
  • Geçerli oy3.164
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.708
  • 30 Mar 143.251
  • 30 Mar 143.076
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altıntaş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Altıntaş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • %32,4
    1.024 oy
  • %24,8
    785 oy
  • %24,1
    763 oy
  • %11,9
    377 oy
  • %4,3
    137 oy
  • %32,4
    1.024 oy
  • %24,8
    785 oy
  • %24,1
    763 oy
  • %11,9
    377 oy
  • %4,3
    137 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,4
    1.213 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %29,4
    903 oy
  • %28,5
    878 oy
  • %39,4
    1.213 oy
  • %0
  • %0
  • %29,4
    903 oy
  • %28,5
    878 oy
  • BTP
  • SP
  • DP
  • HDP
  • DSP
  • %1,6
    52 oy
  • %0,6
    20 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    52 oy
  • %0,6
    20 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    7 oy
  • %2,4
    75 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %2,4
    75 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 480 / 509
  • %94,3
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38,6
    50.127 oy
  • %32,3
    41.881 oy
  • %25,7
    33.396 oy
  • %1,4
    1.864 oy
  • %1,3
    1.682 oy
  • %38,6
    50.127 oy
  • %32,3
    41.881 oy
  • %25,7
    33.396 oy
  • %1,4
    1.864 oy
  • %1,3
    1.682 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.302 oy
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
  • %2,4
    3.302 oy
  • DP
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,4
    476 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,1
    125 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,1
    77 oy
  • %0,4
    476 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,1
    125 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,1
    77 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,1
    173 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    577 oy
  • %0
  • %0,5
    620 oy
  • %0
  • %0,4
    577 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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