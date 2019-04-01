31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları
Alim Işık
MHP
%38,7
53.342 oy
Ahmet Sami Kutlu
AK Parti
%32,3
44.495 oy
Diğer
%29
40.021 oy
Kütahya - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 508 / 509
- %99,8
Belediye Başkan Adayları
- Alim Işık MHP
- Ahmet Sami Kutlu AK Parti
- Eyüp Kahveci CHP
- Aynur Sezer İYİ Parti
- Ömer Faruk Evren SP
- Katılım oranı % 86,6
- Toplam seçmen164.087
- Kullanılan oy141.941
- Geçerli oy137.858
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14154.442
- 30 Mar 14141.617
- 30 Mar 14136.435
- Açılan sandık
- 508 / 509
- %99,8
Belediye Başkan Adayları
- Alim Işık MHP
- Ahmet Sami Kutlu AK Parti
- Eyüp Kahveci CHP
- Aynur Sezer İYİ Parti
- Ömer Faruk Evren SP
- Katılım oranı % 86,6
- Toplam seçmen164.087
- Kullanılan oy141.941
- Geçerli oy137.858
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14154.442
- 30 Mar 14141.617
- 30 Mar 14136.435
Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 508 / 509
- %99,8
Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altıntaş Arif Teke % 100 % 32,4 % 4,3 % 11,9 % 24,1 % 0 % 24,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altıntaş Arif Teke % 100 % 32,36 % 4,33 % 11,92 % 24,12 % 0 % 24,81 Bağımsız
- Altıntaş (30 Mar 14) % 39,43 % 28,54 % 29,36 % 0 % 0 % 2,44 SP
- Aslanapa Gökhan Gürel % 100 % 37,9 % 44,4 % 1,8 % 0 % 0 % 14,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aslanapa Gökhan Gürel % 100 % 37,89 % 44,35 % 1,77 % 0 % 0 % 14,83 BBP
- Aslanapa (30 Mar 14) % 51,52 % 46,99 % 0 % 0 % 0 % 1,43 SP
- Çavdarhisar Halil Başer % 100 % 36,5 % 27 % 29 % 0 % 0 % 7,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çavdarhisar Halil Başer % 100 % 36,5 % 26,99 % 29,04 % 0 % 0 % 7,32 SP
- Çavdarhisar (30 Mar 14) % 54,84 % 30,23 % 12,84 % 0 % 0 % 1,71 SP
- Domaniç Sahvet Ertürk % 100 % 29,8 % 34,1 % 29,5 % 5,2 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Domaniç Sahvet Ertürk % 100 % 29,77 % 34,06 % 29,54 % 5,24 % 0 % 1,24 SP
- Domaniç (30 Mar 14) % 25,07 % 47,28 % 22,44 % 0 % 0 % 4,92 SP
- Dumlupınar Şemsettin Akağaç % 100 % 34,9 % 31,6 % 32,9 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dumlupınar Şemsettin Akağaç % 100 % 34,9 % 31,64 % 32,85 % 0 % 0 % 0,36 SP
- Dumlupınar (30 Mar 14) % 45,5 % 51,85 % 0 % 0 % 0 % 1,72 SP
- Emet Hüseyin Doğan % 100 % 47,6 % 8,5 % 0 % 6,1 % 0 % 33,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Emet Hüseyin Doğan % 100 % 47,56 % 8,48 % 0 % 6,07 % 0 % 33,12 DP
- Emet (30 Mar 14) % 49,01 % 14,65 % 0 % 0 % 0 % 35,89 SP
- Gediz Muharrem Akçadurak % 100 % 43 % 23,4 % 0 % 30,5 % 0 % 2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gediz Muharrem Akçadurak % 100 % 43 % 23,38 % 0 % 30,5 % 0 % 2,03 DP
- Gediz (30 Mar 14) % 49,05 % 47,64 % 0 % 0 % 0 % 3,07 SP
- Hisarcık Fatih Çalışkan % 100 % 61 % 3,2 % 0 % 34,4 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hisarcık Fatih Çalışkan % 100 % 60,96 % 3,24 % 0 % 34,36 % 0 % 1,2 SP
- Hisarcık (30 Mar 14) % 50,95 % 5,64 % 0 % 0 % 0 % 37,86 DP
- Merkez Alim Işık % 99,8 % 32,3 % 38,7 % 25,6 % 1,4 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Alim Işık % 99,8 % 32,28 % 38,69 % 25,59 % 1,45 % 0 % 1,36 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 48,87 % 46,02 % 1,61 % 0 % 0 % 2,42 SP
- Pazarlar Bilal Demirci % 100 % 72,5 % 24,5 % 0 % 1,6 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pazarlar Bilal Demirci % 100 % 72,5 % 24,51 % 0 % 1,62 % 0 % 1,25 SP
- Pazarlar (30 Mar 14) % 46,56 % 49,42 % 0 % 0 % 0 % 1,61 Bağımsız
- Simav Adil Biçer % 100 % 44,5 % 14,5 % 3,8 % 29,9 % 0 % 6,3 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Simav Adil Biçer % 100 % 44,51 % 14,55 % 3,79 % 29,91 % 0 % 6,26 DP
- Simav (30 Mar 14) % 42,55 % 26,7 % 5,2 % 0 % 0 % 13,63 DP
- Şaphane Rasim Daşhan % 100 % 53,7 % 7,5 % 37,7 % 0 % 0 % 0,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şaphane Rasim Daşhan % 100 % 53,72 % 7,48 % 37,67 % 0 % 0 % 0,71 DP
- Şaphane (30 Mar 14) % 31,61 % 17,23 % 48,66 % 0 % 0 % 2,29 SP
- Tavşanlı Mustafa Güler % 99,4 % 45,4 % 6,1 % 3,2 % 0 % 0 % 44,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tavşanlı Mustafa Güler % 99,4 % 45,44 % 6,12 % 3,18 % 0 % 0 % 44,87 SP
- Tavşanlı (30 Mar 14) % 54,3 % 7,83 % 1,54 % 0 % 0 % 35,96 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 508 / 509
- %99,8
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