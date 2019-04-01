Seçim Kütahya Hisarcık Seçim Sonuçları – Hisarcık Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Hisarcık Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Fatih Çalışkan
Fatih Çalışkan
AK Parti
%61
2.033 oy
Ahmet Bülbül
Ahmet Bülbül
İYİ Parti
%34,4
1.146 oy
Diğer
%5
156 oy
Kütahya - Hisarcık İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %61
  • %34,4
  • %3,2
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %61
  • %34,4
  • %3,2
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51
  • %0
  • %5,6
  • %0
  • %0
  • %43,4
  • %51
  • %0
  • %5,6
  • %0
  • %0
  • %43,4
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Çalışkan AK Parti
  • Ahmet Bülbül İYİ Parti
  • Himmet Pınar MHP
  • Şerif Pektaş SP
  • Zekeriya Gedik BTP
  • Katılım oranı % 90,4
  • Toplam seçmen3.869
  • Kullanılan oy3.497
  • Geçerli oy3.335
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.411
  • 30 Mar 143.885
  • 30 Mar 143.619
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hisarcık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %64,2
  • %61
  • %3,2
  • %64,2
  • %61
  • %3,2
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %34,4
  • %34,4
  • %0
  • %34,4
  • %34,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Çalışkan AK Parti
  • Ahmet Bülbül İYİ Parti
  • Himmet Pınar MHP
  • Şerif Pektaş SP
  • Zekeriya Gedik BTP
  • Katılım oranı % 90,4
  • Toplam seçmen3.869
  • Kullanılan oy3.497
  • Geçerli oy3.335
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.411
  • 30 Mar 143.885
  • 30 Mar 143.619
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hisarcık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Hisarcık Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %61
    2.033 oy
  • %34,4
    1.146 oy
  • %3,2
    108 oy
  • %1,2
    40 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %61
    2.033 oy
  • %34,4
    1.146 oy
  • %3,2
    108 oy
  • %1,2
    40 oy
  • %0,2
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51
    1.844 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,6
    204 oy
  • %5,5
    198 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %51
    1.844 oy
  • %0
  • %5,6
    204 oy
  • %5,5
    198 oy
  • %0,1
    3 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,9
    1.370 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,9
    1.370 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 508 / 509
  • %99,8
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38,7
    53.342 oy
  • %32,3
    44.495 oy
  • %25,6
    35.276 oy
  • %1,4
    1.997 oy
  • %1,4
    1.871 oy
  • %38,7
    53.342 oy
  • %32,3
    44.495 oy
  • %25,6
    35.276 oy
  • %1,4
    1.997 oy
  • %1,4
    1.871 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.302 oy
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
  • %2,4
    3.302 oy
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • HDP
  • %0,4
    540 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    540 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    173 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    577 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    620 oy
  • %0
  • %0,4
    577 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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