Seçim Ardahan Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Ardahan Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Ardahan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Faruk Demir
CHP
%51
5.317 oy
Yunus Baydar
AK Parti
%42,3
4.413 oy
Diğer
%7
703 oy
Ardahan İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 44 / 45
  • %97,8
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %51
  • %42,3
  • %4,8
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • %51
  • %42,3
  • %4,8
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
  • %34,3
  • %0
  • %6,9
  • %10,8
  • %14,3
  • %33,7
  • %34,3
  • %0
  • %6,9
  • %10,8
  • %14,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
Çıldır
yukleniyor
Damal
yukleniyor
Göle
yukleniyor
Hanak
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Posof
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Faruk Demir CHP
  • Yunus Baydar AK Parti
  • Mete Özdemir İYİ Parti
  • Özcan Güven VP
  • İmkan Balcı DSP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen13.454
  • Kullanılan oy10.955
  • Geçerli oy10.433
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.230
  • 30 Mar 1410.363
  • 30 Mar 149.837
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ardahan İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 44 / 45
  • %97,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %55,8
  • %51
  • %4,8
  • %55,8
  • %51
  • %4,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,3
  • %42,3
  • %0
  • %42,3
  • %42,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
Çıldır
yukleniyor
Damal
yukleniyor
Göle
yukleniyor
Hanak
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Posof
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Faruk Demir CHP
  • Yunus Baydar AK Parti
  • Mete Özdemir İYİ Parti
  • Özcan Güven VP
  • İmkan Balcı DSP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen13.454
  • Kullanılan oy10.955
  • Geçerli oy10.433
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.230
  • 30 Mar 1410.363
  • 30 Mar 149.837
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ardahan İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 3 2 +1
  • MHP 0 0 0
  • CHP 3 2 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 1 -1
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Ardahan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ardahan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ardahan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 44 / 45
  • %97,8
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • VP
  • DSP
  • %51
    5.317 oy
  • %42,3
    4.413 oy
  • %4,8
    503 oy
  • %1
    105 oy
  • %0,4
    39 oy
  • %51
    5.317 oy
  • %42,3
    4.413 oy
  • %4,8
    503 oy
  • %1
    105 oy
  • %0,4
    39 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    109 oy
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    109 oy
  • SP
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • HDP
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    150 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    46 oy
  • %6,9
    680 oy
  • %10,8
    1.061 oy
  • %1,5
    150 oy
  • %0
  • %0,5
    46 oy
  • %6,9
    680 oy
  • %10,8
    1.061 oy
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %10,4
    1.021 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %10,4
    1.021 oy
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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