31 Mart 2019 Ardahan Yerel Seçim Sonuçları
Faruk Demir
CHP
%51
5.317 oy
Yunus Baydar
AK Parti
%42,3
4.413 oy
Diğer
%7
703 oy
Ardahan İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 44 / 45
- %97,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
- Açılan sandık
- 44 / 45
- %97,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 3 2 +1
- MHP 0 0 0
- CHP 3 2 +1
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 1 -1
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Ardahan İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Ardahan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çıldır Kemal Yakup Azizoğlu % 100 % 67 % 2,8 % 29,5 % 0 % 0 % 0,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çıldır Kemal Yakup Azizoğlu % 100 % 66,98 % 2,81 % 29,46 % 0 % 0 % 0,44 DSP
- Çıldır (30 Mar 14) Kemal Yakup Azizoğlu % 10,45 % 16,48 % 23,1 % 0 % 0 % 27,46 DSP
- Damal Ergin Önal % 100 % 24,2 % 0 % 48 % 0 % 0 % 22,8 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Damal Ergin Önal % 100 % 24,16 % 0 % 47,99 % 0 % 0 % 22,78 DSP
- Damal (30 Mar 14) Ergin Önal % 5,06 % 0,98 % 33,73 % 0 % 0 % 28,02 DSP
- Göle İlhan Gültekin % 100 % 33,1 % 1,6 % 30,3 % 0 % 2,2 % 32 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Göle İlhan Gültekin % 100 % 33,07 % 1,6 % 30,34 % 0 % 2,23 % 32 DP
- Göle (30 Mar 14) Akın İsmailoğlu % 32,98 % 1,78 % 20,49 % 0 % 6,41 % 17,65 SP
- Hanak Ayhan Büyükkaya % 100 % 39,5 % 1,6 % 43,6 % 0,3 % 0 % 14,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hanak Ayhan Büyükkaya % 100 % 39,48 % 1,62 % 43,58 % 0,32 % 0 % 14,19 DSP
- Hanak (30 Mar 14) Ayhan Büyükkaya % 35,42 % 2,12 % 39,71 % 0 % 0 % 22,3 DP
- Köprülü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Köprülü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Köprülü (30 Mar 14) - - - - - -
- Merkez Faruk Demir % 97,8 % 42,3 % 0 % 51 % 4,8 % 0 % 1 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Faruk Demir % 97,8 % 42,3 % 0 % 50,96 % 4,82 % 0 % 1,01 VP
- Merkez (30 Mar 14) % 34,27 % 6,91 % 33,71 % 0 % 10,79 % 10,38 DP
- Posof Cahit Ulgar % 100 % 55,5 % 3,4 % 40,8 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Posof Cahit Ulgar % 100 % 55,48 % 3,44 % 40,83 % 0 % 0 % 0,24 SP
- Posof (30 Mar 14) Cahit Ulgar % 67,96 % 2,43 % 28,92 % 0 % 0 % 0,49 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Ardahan Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 44 / 45
- %97,8
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2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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