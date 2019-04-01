Seçim Ardahan Posof Seçim Sonuçları – Posof Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Posof Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Cahit Ulgar
Cahit Ulgar
AK Parti
%55,5
693 oy
Onur Bayraktar
Onur Bayraktar
CHP
%40,8
510 oy
Diğer
%4
46 oy
Ardahan - Posof İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %55,5
  • %40,8
  • %3,4
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • %55,5
  • %40,8
  • %3,4
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68
  • %28,9
  • %2,4
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %68
  • %28,9
  • %2,4
  • %0
  • %0
  • %0,7
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
Çıldır
yukleniyor
Damal
yukleniyor
Göle
yukleniyor
Hanak
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Posof
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cahit Ulgar AK Parti
  • Onur Bayraktar CHP
  • Cevdet Demir MHP
  • Hakan Yıldırım SP
  • Güllü Nuroğlu BTP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen1.510
  • Kullanılan oy1.283
  • Geçerli oy1.249
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.299
  • 30 Mar 141.065
  • 30 Mar 141.027
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Posof Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,9
  • %55,5
  • %3,4
  • %58,9
  • %55,5
  • %3,4
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %40,8
  • %40,8
  • %0
  • %40,8
  • %40,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
Çıldır
yukleniyor
Damal
yukleniyor
Göle
yukleniyor
Hanak
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Posof
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cahit Ulgar AK Parti
  • Onur Bayraktar CHP
  • Cevdet Demir MHP
  • Hakan Yıldırım SP
  • Güllü Nuroğlu BTP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen1.510
  • Kullanılan oy1.283
  • Geçerli oy1.249
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.299
  • 30 Mar 141.065
  • 30 Mar 141.027
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Posof Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Posof Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %55,5
    693 oy
  • %40,8
    510 oy
  • %3,4
    43 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,5
    693 oy
  • %40,8
    510 oy
  • %3,4
    43 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68
    698 oy
  • %28,9
    297 oy
  • %2,4
    25 oy
  • %0,5
    5 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %68
    698 oy
  • %28,9
    297 oy
  • %2,4
    25 oy
  • %0,5
    5 oy
  • %0,2
    2 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Ardahan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ardahan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ardahan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • VP
  • DSP
  • %51
    5.331 oy
  • %42,2
    4.416 oy
  • %4,8
    503 oy
  • %1
    105 oy
  • %0,4
    39 oy
  • %51
    5.331 oy
  • %42,2
    4.416 oy
  • %4,8
    503 oy
  • %1
    105 oy
  • %0,4
    39 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    109 oy
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    109 oy
  • SP
  • TKP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    150 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    46 oy
  • %6,9
    680 oy
  • %1,5
    150 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    46 oy
  • %6,9
    680 oy
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,8
    1.061 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,4
    1.021 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,8
    1.061 oy
  • %0
  • %10,4
    1.021 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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