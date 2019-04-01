31 Mart 2019 Hanak Yerel Seçim Sonuçları
Ayhan Büyükkaya
CHP
%43,6
808 oy
Taşdemir Çoban
AK Parti
%39,5
732 oy
Diğer
%17
314 oy
Ardahan - Hanak İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 9 / 9
- %100
- Açılan sandık
- 9 / 9
- %100
Hanak Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 9 / 9
- %100
Ardahan İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Ardahan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çıldır Kemal Yakup Azizoğlu % 100 % 67 % 2,8 % 29,5 % 0 % 0 % 0,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çıldır Kemal Yakup Azizoğlu % 100 % 66,98 % 2,81 % 29,46 % 0 % 0 % 0,44 DSP
- Çıldır (30 Mar 14) % 10,45 % 16,48 % 23,1 % 0 % 0 % 27,46 DSP
- Damal Ergin Önal % 100 % 24,2 % 0 % 48 % 0 % 0 % 22,8 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Damal Ergin Önal % 100 % 24,16 % 0 % 47,99 % 0 % 0 % 22,78 DSP
- Damal (30 Mar 14) % 5,06 % 0,98 % 33,73 % 0 % 0 % 28,02 DSP
- Göle İlhan Gültekin % 100 % 33,1 % 1,6 % 30,3 % 0 % 2,2 % 32 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Göle İlhan Gültekin % 100 % 33,07 % 1,6 % 30,34 % 0 % 2,23 % 32 DP
- Göle (30 Mar 14) % 32,98 % 1,78 % 20,49 % 0 % 6,41 % 17,65 SP
- Hanak Ayhan Büyükkaya % 100 % 39,5 % 1,6 % 43,6 % 0,3 % 0 % 14,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hanak Ayhan Büyükkaya % 100 % 39,48 % 1,62 % 43,58 % 0,32 % 0 % 14,19 DSP
- Hanak (30 Mar 14) % 35,42 % 2,12 % 39,71 % 0 % 0 % 22,3 DP
- Merkez Faruk Demir % 100 % 42,2 % 0 % 51 % 4,8 % 0 % 1 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Faruk Demir % 100 % 42,22 % 0 % 50,97 % 4,81 % 0 % 1 VP
- Merkez (30 Mar 14) % 34,27 % 6,91 % 33,71 % 0 % 10,79 % 10,38 DP
- Posof Cahit Ulgar % 100 % 55,5 % 3,4 % 40,8 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Posof Cahit Ulgar % 100 % 55,48 % 3,44 % 40,83 % 0 % 0 % 0,24 SP
- Posof (30 Mar 14) % 67,96 % 2,43 % 28,92 % 0 % 0 % 0,49 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Ardahan Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 45 / 45
- %100
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