Seçim Kahramanmaraş Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Kahramanmaraş Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hayrettin Güngör
Hayrettin Güngör
AK Parti
%67,6
421.629 oy
Ali Öztunç
Ali Öztunç
CHP
%27,3
170.070 oy
Diğer
%5
32.177 oy
Kahramanmaraş İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.592 / 2.596
  • %99,8
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %67,6
  • %27,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,2
  • %67,6
  • %27,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
  • %6,3
  • %30,5
  • %0
  • %0
  • %4,4
  • %58,8
  • %6,3
  • %30,5
  • %0
  • %0
  • %4,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
9
1
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hayrettin Güngör AK Parti
  • Ali Öztunç CHP
  • Mustafa Vahdet Sürücü SP
  • Mehmet Kenger DSP
  • Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz BTP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen755.248
  • Kullanılan oy655.875
  • Geçerli oy623.876
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14684.644
  • 30 Mar 14616.667
  • 30 Mar 14594.448
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.592 / 2.596
  • %99,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %67,6
  • %67,6
  • %0
  • %67,6
  • %67,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %27,3
  • %27,3
  • %0
  • %27,3
  • %27,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hayrettin Güngör AK Parti
  • Ali Öztunç CHP
  • Mustafa Vahdet Sürücü SP
  • Mehmet Kenger DSP
  • Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz BTP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen755.248
  • Kullanılan oy655.875
  • Geçerli oy623.876
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14684.644
  • 30 Mar 14616.667
  • 30 Mar 14594.448
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 9 10 -1
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 1 1 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.592 / 2.596
  • %99,8
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %67,6
    421.629 oy
  • %27,3
    170.070 oy
  • %2,1
    13.129 oy
  • %1,2
    7.793 oy
  • %0,9
    5.408 oy
  • %67,6
    421.629 oy
  • %27,3
    170.070 oy
  • %2,1
    13.129 oy
  • %1,2
    7.793 oy
  • %0,9
    5.408 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,5
    3.092 oy
  • %0,3
    1.866 oy
  • %0,1
    889 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    3.092 oy
  • %0,3
    1.866 oy
  • %0,1
    889 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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