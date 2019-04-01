Seçim Kahramanmaraş Göksun Seçim Sonuçları – Göksun Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Göksun Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hüseyin Coşkun Aydın
Hüseyin Coşkun Aydın
AK Parti
%47,5
15.774 oy
Ramazan Koca
Ramazan Koca
İYİ Parti
%30
9.983 oy
Diğer
%23
7.484 oy
Kahramanmaraş - Göksun İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %47,5
  • %30
  • %0
  • %0
  • %0
  • %22,5
  • %47,5
  • %30
  • %0
  • %0
  • %0
  • %22,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
  • %0
  • %46,9
  • %2
  • %0
  • %1,5
  • %49,6
  • %0
  • %46,9
  • %2
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
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Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Coşkun Aydın AK Parti
  • Ramazan Koca İYİ Parti
  • Ali Kıraç BBP
  • İshak Köroğlu SP
  • Ahmet Çokbekler BTP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen39.840
  • Kullanılan oy35.107
  • Geçerli oy33.241
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1436.719
  • 30 Mar 1432.284
  • 30 Mar 1430.710
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Göksun Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,5
  • %47,5
  • %0
  • %47,5
  • %47,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %30
  • %30
  • %0
  • %30
  • %30
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Coşkun Aydın AK Parti
  • Ramazan Koca İYİ Parti
  • Ali Kıraç BBP
  • İshak Köroğlu SP
  • Ahmet Çokbekler BTP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen39.840
  • Kullanılan oy35.107
  • Geçerli oy33.241
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1436.719
  • 30 Mar 1432.284
  • 30 Mar 1430.710
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Göksun Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Göksun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %47,5
    15.774 oy
  • %30
    9.983 oy
  • %20,4
    6.765 oy
  • %1,5
    514 oy
  • %0,6
    205 oy
  • %47,5
    15.774 oy
  • %30
    9.983 oy
  • %20,4
    6.765 oy
  • %1,5
    514 oy
  • %0,6
    205 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    15.242 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    285 oy
  • %0,3
    79 oy
  • %49,6
    15.242 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    285 oy
  • %0,3
    79 oy
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
    14.397 oy
  • %2
    619 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %46,9
    14.397 oy
  • %2
    619 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    88 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    88 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.592 / 2.596
  • %99,8
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %67,6
    421.629 oy
  • %27,3
    170.070 oy
  • %2,1
    13.129 oy
  • %1,2
    7.793 oy
  • %0,9
    5.408 oy
  • %67,6
    421.629 oy
  • %27,3
    170.070 oy
  • %2,1
    13.129 oy
  • %1,2
    7.793 oy
  • %0,9
    5.408 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,5
    3.092 oy
  • %0,3
    1.866 oy
  • %0,1
    889 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    3.092 oy
  • %0,3
    1.866 oy
  • %0,1
    889 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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