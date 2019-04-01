Seçim Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Seçim Sonuçları – Dulkadiroğlu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Dulkadiroğlu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Necati Okay
Necati Okay
AK Parti
%67,7
79.796 oy
Ayhan Çiftarslan
Ayhan Çiftarslan
CHP
%15,6
18.450 oy
Diğer
%16
19.668 oy
Kahramanmaraş - Dulkadiroğlu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 459 / 460
  • %99,8
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %67,7
  • %15,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %16,7
  • %67,7
  • %15,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %16,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68,1
  • %4,2
  • %21,3
  • %0
  • %0
  • %6,5
  • %68,1
  • %4,2
  • %21,3
  • %0
  • %0
  • %6,5
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Okay AK Parti
  • Ayhan Çiftarslan CHP
  • Bekir Eryılmaz BBP
  • Bünyamin Gökçe SP
  • Mustafa Dizibüyük Bağımsız
  • Katılım oranı % 87,5
  • Toplam seçmen141.532
  • Kullanılan oy123.612
  • Geçerli oy117.914
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14132.950
  • 30 Mar 14121.507
  • 30 Mar 14117.253
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dulkadiroğlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 459 / 460
  • %99,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %67,7
  • %67,7
  • %0
  • %67,7
  • %67,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %15,6
  • %15,6
  • %0
  • %15,6
  • %15,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Okay AK Parti
  • Ayhan Çiftarslan CHP
  • Bekir Eryılmaz BBP
  • Bünyamin Gökçe SP
  • Mustafa Dizibüyük Bağımsız
  • Katılım oranı % 87,5
  • Toplam seçmen141.532
  • Kullanılan oy123.612
  • Geçerli oy117.914
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14132.950
  • 30 Mar 14121.507
  • 30 Mar 14117.253
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dulkadiroğlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Dulkadiroğlu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 459 / 460
  • %99,8
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • SP
  • %67,7
    79.796 oy
  • %15,6
    18.450 oy
  • %11,3
    13.281 oy
  • %2,6
    3.065 oy
  • %1,8
    2.137 oy
  • %67,7
    79.796 oy
  • %15,6
    18.450 oy
  • %11,3
    13.281 oy
  • %2,6
    3.065 oy
  • %1,8
    2.137 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68,1
    79.816 oy
  • %4,2
    4.909 oy
  • %1,1
    1.337 oy
  • %1,2
    1.426 oy
  • %3,5
    4.110 oy
  • %68,1
    79.816 oy
  • %4,2
    4.909 oy
  • %1,1
    1.337 oy
  • %1,2
    1.426 oy
  • %3,5
    4.110 oy
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %1
    1.185 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.185 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    252 oy
  • %21,3
    24.926 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    252 oy
  • %21,3
    24.926 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    477 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    477 oy
  • %0
  • %0

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.585 / 2.596
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy
  • %0
  • %0
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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