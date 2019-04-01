Seçim Kahramanmaraş Türkoğlu Seçim Sonuçları – Türkoğlu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Türkoğlu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Osman Okumuş
Osman Okumuş
AK Parti
%50,3
20.035 oy
Mustafa Taşhan
Bağımsız
%37
14.753 oy
Diğer
%13
5.081 oy
Kahramanmaraş - Türkoğlu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 163 / 163
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %50,3
  • %7,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %41,9
  • %50,3
  • %7,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %41,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,3
  • %0
  • %31,8
  • %3,3
  • %0
  • %5,6
  • %59,3
  • %0
  • %31,8
  • %3,3
  • %0
  • %5,6
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
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Andırın
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Çağlayancerit
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Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Okumuş AK Parti
  • Mustafa Taşhan Bağımsız
  • Hasan Kızıldağ İYİ Parti
  • Senar Erdoğanyılmaz BTP
  • Erkan Pınarbaşı SP
  • Katılım oranı % 90,9
  • Toplam seçmen46.920
  • Kullanılan oy42.672
  • Geçerli oy39.869
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.530
  • 30 Mar 1438.825
  • 30 Mar 1437.466
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Türkoğlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 163 / 163
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,3
  • %50,3
  • %0
  • %50,3
  • %50,3
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %7,9
  • %7,9
  • %0
  • %7,9
  • %7,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Okumuş AK Parti
  • Mustafa Taşhan Bağımsız
  • Hasan Kızıldağ İYİ Parti
  • Senar Erdoğanyılmaz BTP
  • Erkan Pınarbaşı SP
  • Katılım oranı % 90,9
  • Toplam seçmen46.920
  • Kullanılan oy42.672
  • Geçerli oy39.869
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.530
  • 30 Mar 1438.825
  • 30 Mar 1437.466
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Türkoğlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Türkoğlu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 163 / 163
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • BTP
  • SP
  • %50,3
    20.035 oy
  • %37
    14.753 oy
  • %7,9
    3.143 oy
  • %2,8
    1.120 oy
  • %2,1
    818 oy
  • %50,3
    20.035 oy
  • %37
    14.753 oy
  • %7,9
    3.143 oy
  • %2,8
    1.120 oy
  • %2,1
    818 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,3
    22.218 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    62 oy
  • %3,1
    1.145 oy
  • %59,3
    22.218 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    62 oy
  • %3,1
    1.145 oy
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,8
    11.931 oy
  • %3,3
    1.220 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    760 oy
  • %31,8
    11.931 oy
  • %3,3
    1.220 oy
  • %0
  • %0
  • %2
    760 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    130 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    130 oy
  • %0
  • %0

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.585 / 2.596
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy
  • %0
  • %0
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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