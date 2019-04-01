Seçim Kahramanmaraş Onikişubat Seçim Sonuçları – Onikişubat Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Onikişubat Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hanefi Mahçiçek
Hanefi Mahçiçek
AK Parti
%66,3
145.083 oy
Mustafa Bastırmacı
Mustafa Bastırmacı
İYİ Parti
%22,1
48.416 oy
Diğer
%12
25.341 oy
Kahramanmaraş - Onikişubat İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 853 / 861
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %66,3
  • %22,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %11,6
  • %66,3
  • %22,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %11,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,6
  • %0
  • %29,2
  • %1,4
  • %0
  • %4,9
  • %64,6
  • %0
  • %29,2
  • %1,4
  • %0
  • %4,9
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hanefi Mahçiçek AK Parti
  • Mustafa Bastırmacı İYİ Parti
  • Fulya Köse BBP
  • Selim Kale SP
  • Ali Akkurt Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,6
  • Toplam seçmen268.477
  • Kullanılan oy230.447
  • Geçerli oy218.840
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14222.496
  • 30 Mar 14203.672
  • 30 Mar 14196.417
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Onikişubat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 853 / 861
  • %99,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %66,3
  • %66,3
  • %0
  • %66,3
  • %66,3
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %22,1
  • %22,1
  • %0
  • %22,1
  • %22,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hanefi Mahçiçek AK Parti
  • Mustafa Bastırmacı İYİ Parti
  • Fulya Köse BBP
  • Selim Kale SP
  • Ali Akkurt Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,6
  • Toplam seçmen268.477
  • Kullanılan oy230.447
  • Geçerli oy218.840
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14222.496
  • 30 Mar 14203.672
  • 30 Mar 14196.417
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Onikişubat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Onikişubat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 853 / 861
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • Bağımsız
  • %66,3
    145.083 oy
  • %22,1
    48.416 oy
  • %7,2
    15.728 oy
  • %2,1
    4.693 oy
  • %1,4
    2.985 oy
  • %66,3
    145.083 oy
  • %22,1
    48.416 oy
  • %7,2
    15.728 oy
  • %2,1
    4.693 oy
  • %1,4
    2.985 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,6
    126.793 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    3.867 oy
  • %1,7
    3.373 oy
  • %0,6
    1.150 oy
  • %64,6
    126.793 oy
  • %0
  • %2
    3.867 oy
  • %1,7
    3.373 oy
  • %0,6
    1.150 oy
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0,7
    1.621 oy
  • %0,1
    314 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    1.621 oy
  • %0,1
    314 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    325 oy
  • %0
    0 oy
  • %29,2
    57.331 oy
  • %1,4
    2.670 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    325 oy
  • %0
  • %29,2
    57.331 oy
  • %1,4
    2.670 oy
  • %0
  • DSP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    729 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    729 oy
  • %0

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.585 / 2.596
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy
  • %0
  • %0
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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