31 Mart 2019 Aksaray Yerel Seçim Sonuçları
Evren Dinçer
AK Parti
%40,5
45.238 oy
Sefer Alkan
MHP
%39
43.567 oy
Diğer
%21
22.920 oy
Aksaray İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 432 / 433
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Evren Dinçer AK Parti
- Sefer Alkan MHP
- Özhan Türemiş İYİ Parti
- Mücahit Erman Emre DP
- Levent Serdar Şahin SP
- Katılım oranı % 81,9
- Toplam seçmen141.003
- Kullanılan oy115.350
- Geçerli oy111.725
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14123.571
- 30 Mar 14106.293
- 30 Mar 14102.592
- Açılan sandık
- 432 / 433
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Evren Dinçer AK Parti
- Sefer Alkan MHP
- Özhan Türemiş İYİ Parti
- Mücahit Erman Emre DP
- Levent Serdar Şahin SP
- Katılım oranı % 81,9
- Toplam seçmen141.003
- Kullanılan oy115.350
- Geçerli oy111.725
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14123.571
- 30 Mar 14106.293
- 30 Mar 14102.592
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Ağaçören MHP %49,3 AK Parti %29
- Bağlıkaya - %0 - %0
- Demirci - %0 AK Parti %45,8
- Eskil AK Parti %52,9 AK Parti %54
- Eşmekaya - %0 AK Parti %53,7
- Gülağaç AK Parti %54 AK Parti %39,8
- Gülpınar - %0 - %0
- Güzelyurt AK Parti %47,7 AK Parti %50,5
- Helvadere - %0 - %0
- Ihlara - %0 MHP %54,7
- Merkez AK Parti %40,5 AK Parti %56,9
- Ortaköy AK Parti %54,6 MHP %49,7
- Sağlık - %0 - %0
- Saratlı - %0 - %0
- Sarıyahşi AK Parti %67,2 AK Parti %53,1
- Selime - %0 MHP %38,3
- Sultanhanı AK Parti %69,5 - -
- Taşpınar - %0 - %0
- Topakkaya - %0 - %0
- Yenikent - %0 - %0
- Yeşilova - %0 - %0
- Yeşiltepe - %0 - %0
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 7 7 0
- MHP 1 3 -2
- CHP 0 0 0
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Aksaray İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Aksaray ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ağaçören Yaşar Bekleviç % 100 % 47,3 % 49,3 % 0 % 2,6 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ağaçören Yaşar Bekleviç % 100 % 47,34 % 49,33 % 0 % 2,61 % 0 % 0,67 SP
- Ağaçören (30 Mar 14) Tuncay Atak % 29 % 24,28 % 18,15 % 0 % 0 % 28,02 SP
- Bağlıkaya % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bağlıkaya % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Bağlıkaya (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Demirci % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Demirci % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Demirci (30 Mar 14) Hüseyin Us % 45,79 % 15,38 % 26,37 % 0 % 0 % 0,37 SP
- Eskil Necati Belgemen % 100 % 52,9 % 43,1 % 2,5 % 0 % 0 % 0,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eskil Necati Belgemen % 100 % 52,85 % 43,1 % 2,55 % 0 % 0 % 0,81 BBP
- Eskil (30 Mar 14) Niyazi Alçay % 54,03 % 2,09 % 1,42 % 0 % 0 % 40,71 BBP
- Eşmekaya % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eşmekaya % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Eşmekaya (30 Mar 14) Tayfur Başkan % 53,74 % 41,71 % 0 % 0 % 0 % 2,67 SP
- Gülağaç Faruk Teymen % 100 % 54 % 45,1 % 0 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gülağaç Faruk Teymen % 100 % 53,98 % 45,12 % 0 % 0 % 0 % 0,55 SP
- Gülağaç (30 Mar 14) Faruk Teymen % 39,76 % 24,95 % 0,29 % 0 % 0 % 24,44 SP
- Gülpınar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gülpınar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gülpınar (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Güzelyurt Ünal Demircioğlu % 100 % 47,7 % 46,3 % 0 % 2,9 % 0 % 2,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güzelyurt Ünal Demircioğlu % 100 % 47,68 % 46,27 % 0 % 2,87 % 0 % 2,87 SP
- Güzelyurt (30 Mar 14) Ünal Demircioğlu % 50,46 % 28,54 % 5,65 % 0 % 0 % 14,45 BBP
- Helvadere % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Helvadere % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Helvadere (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Ihlara % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ihlara % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Ihlara (30 Mar 14) İsmail Yılmaz % 44,23 % 54,69 % 0 % 0 % 0 % 1,02 SP
- Merkez Evren Dinçer % 99,8 % 40,5 % 39 % 0 % 18,2 % 0 % 0,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Evren Dinçer % 99,8 % 40,49 % 38,99 % 0 % 18,18 % 0 % 0,63 DP
- Merkez (30 Mar 14) % 56,89 % 34,27 % 6,51 % 0 % 0 % 1,05 BBP
- Ortaköy Ali Rıza Özdemir % 100 % 54,6 % 40,6 % 0 % 3,6 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ortaköy Ali Rıza Özdemir % 100 % 54,62 % 40,56 % 0 % 3,57 % 0 % 1,09 SP
- Ortaköy (30 Mar 14) Mahmut Ütük % 47,55 % 49,74 % 1,29 % 0 % 0 % 1,19 SP
- Sağlık % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sağlık % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sağlık (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Saratlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Saratlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Saratlı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sarıyahşi Fatih Ünsal % 100 % 67,2 % 3,2 % 28,8 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarıyahşi Fatih Ünsal % 100 % 67,18 % 3,24 % 28,76 % 0 % 0 % 0,73 SP
- Sarıyahşi (30 Mar 14) Fatih Ünsal % 53,06 % 45,42 % 0 % 0 % 0 % 1,27 SP
- Selime % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Selime % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Selime (30 Mar 14) Turgut Yayatan % 37,25 % 38,31 % 0 % 0 % 0 % 23,83 BBP
- Sultanhanı Fahri Solak % 100 % 69,5 % 3,5 % 23,5 % 2,8 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sultanhanı Fahri Solak % 100 % 69,5 % 3,52 % 23,45 % 2,83 % 0 % 0,66 SP
- Sultanhanı (30 Mar 14) - - - - - -
- Taşpınar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Taşpınar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Taşpınar (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Topakkaya % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Topakkaya % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Topakkaya (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yenikent % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenikent % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yenikent (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yeşilova % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yeşilova % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yeşilova (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yeşiltepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yeşiltepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yeşiltepe (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Aksaray Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 432 / 433
- %99,8
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