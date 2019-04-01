Seçim Ağrı Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Ağrı Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Ağrı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Savcı Sayan
AK Parti
%55,6
25.789 oy
Abdurrahman Doğar
HDP
%37,1
17.213 oy
Diğer
%7
3.381 oy
Ağrı İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 193 / 194
  • %99,5
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • %55,6
  • %37,1
  • %2,6
  • %1,9
  • %0
  • %2,7
  • %55,6
  • %37,1
  • %2,6
  • %1,9
  • %0
  • %2,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
  • %45,5
  • %0
  • %0,8
  • %1,9
  • %6
  • %45,8
  • %45,5
  • %0
  • %0,8
  • %1,9
  • %6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
Diyadin
yukleniyor
Doğubayazıt
yukleniyor
Eleşkirt
yukleniyor
Hamur
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Patnos
yukleniyor
Taşlıçay
yukleniyor
Tutak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Savcı Sayan AK Parti
  • Abdurrahman Doğar HDP
  • Taner Söylemez İYİ Parti
  • Mehmet Erat SP
  • Ahmet Meriç CHP
  • Katılım oranı % 75,7
  • Toplam seçmen64.435
  • Kullanılan oy48.770
  • Geçerli oy46.383
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1459.320
  • 30 Mar 1446.955
  • 30 Mar 1444.965
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ağrı İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 193 / 194
  • %99,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %55,6
  • %55,6
  • %0
  • %55,6
  • %55,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %4,6
  • %2,6
  • %1,9
  • %4,6
  • %2,6
  • %1,9
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %37,1
  • %0
  • %37,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
Diyadin
yukleniyor
Doğubayazıt
yukleniyor
Eleşkirt
yukleniyor
Hamur
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Patnos
yukleniyor
Taşlıçay
yukleniyor
Tutak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Savcı Sayan AK Parti
  • Abdurrahman Doğar HDP
  • Taner Söylemez İYİ Parti
  • Mehmet Erat SP
  • Ahmet Meriç CHP
  • Katılım oranı % 75,7
  • Toplam seçmen64.435
  • Kullanılan oy48.770
  • Geçerli oy46.383
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1459.320
  • 30 Mar 1446.955
  • 30 Mar 1444.965
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ağrı İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 3 5 -2
  • MHP 0 0 0
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 3 3 0
  • SP 1 0 +1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 1 0 +1
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Ağrı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ağrı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ağrı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 193 / 194
  • %99,5
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • SP
  • CHP
  • %55,6
    25.789 oy
  • %37,1
    17.213 oy
  • %2,6
    1.227 oy
  • %2
    946 oy
  • %1,9
    888 oy
  • %55,6
    25.789 oy
  • %37,1
    17.213 oy
  • %2,6
    1.227 oy
  • %2
    946 oy
  • %1,9
    888 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    1.305 oy
  • %0,8
    363 oy
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
  • %2,9
    1.305 oy
  • %0,8
    363 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • BBP
  • %0,3
    132 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    132 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    105 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    398 oy
  • %0
  • MHP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,9
    840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    840 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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