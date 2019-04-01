Seçim Ağrı Taşlıçay Seçim Sonuçları – Taşlıçay Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Taşlıçay Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İsmet Taşdemir
İsmet Taşdemir
AK Parti
%38,2
1.243 oy
Yusuf Aladağ
Yusuf Aladağ
HDP
%34,1
1.109 oy
Diğer
%28
898 oy
Ağrı - Taşlıçay İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %38,2
  • %34,1
  • %10,1
  • %7,4
  • %0
  • %10,2
  • %38,2
  • %34,1
  • %10,1
  • %7,4
  • %0
  • %10,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,8
  • %47,4
  • %1,5
  • %1,2
  • %0
  • %2,2
  • %47,8
  • %47,4
  • %1,5
  • %1,2
  • %0
  • %2,2
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
Diyadin
yukleniyor
Doğubayazıt
yukleniyor
Eleşkirt
yukleniyor
Hamur
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Patnos
yukleniyor
Taşlıçay
yukleniyor
Tutak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmet Taşdemir AK Parti
  • Yusuf Aladağ HDP
  • Salih Arslan SP
  • Sinan Aydemir MHP
  • Kutbettin Tekgül CHP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen3.993
  • Kullanılan oy3.444
  • Geçerli oy3.250
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.657
  • 30 Mar 143.042
  • 30 Mar 142.856
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Taşlıçay Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,3
  • %38,2
  • %10,1
  • %48,3
  • %38,2
  • %10,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %7,4
  • %7,4
  • %0
  • %7,4
  • %7,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %34,1
  • %0
  • %34,1
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
Diyadin
yukleniyor
Doğubayazıt
yukleniyor
Eleşkirt
yukleniyor
Hamur
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Patnos
yukleniyor
Taşlıçay
yukleniyor
Tutak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmet Taşdemir AK Parti
  • Yusuf Aladağ HDP
  • Salih Arslan SP
  • Sinan Aydemir MHP
  • Kutbettin Tekgül CHP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen3.993
  • Kullanılan oy3.444
  • Geçerli oy3.250
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.657
  • 30 Mar 143.042
  • 30 Mar 142.856
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Taşlıçay Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Taşlıçay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • MHP
  • CHP
  • %38,2
    1.243 oy
  • %34,1
    1.109 oy
  • %10,1
    329 oy
  • %10,1
    328 oy
  • %7,4
    240 oy
  • %38,2
    1.243 oy
  • %34,1
    1.109 oy
  • %10,1
    329 oy
  • %10,1
    328 oy
  • %7,4
    240 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,8
    1.365 oy
  • %47,4
    1.354 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    42 oy
  • %1,2
    33 oy
  • %47,8
    1.365 oy
  • %47,4
    1.354 oy
  • %0
  • %1,5
    42 oy
  • %1,2
    33 oy
  • BTP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,2
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,2
    62 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Ağrı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ağrı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ağrı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 193 / 194
  • %99,5
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • SP
  • CHP
  • %55,6
    25.789 oy
  • %37,1
    17.213 oy
  • %2,6
    1.227 oy
  • %2
    946 oy
  • %1,9
    888 oy
  • %55,6
    25.789 oy
  • %37,1
    17.213 oy
  • %2,6
    1.227 oy
  • %2
    946 oy
  • %1,9
    888 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    1.305 oy
  • %0,8
    363 oy
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
  • %2,9
    1.305 oy
  • %0,8
    363 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • BBP
  • %0,3
    132 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    132 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    105 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    398 oy
  • %0
  • MHP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,9
    840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    840 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Ağrı Taşlıçay Yerel Seçim Sonuçları Ağrı Taşlıçay İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Ağrı İlçe Seçim Sonuçları Ağrı Taşlıçay Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan Adayları