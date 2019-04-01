31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları
Savcı Sayan
AK Parti
%55,7
25.902 oy
Abdurrahman Doğar
HDP
%37
17.192 oy
Diğer
%7
3.383 oy
Ağrı - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 194 / 194
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Savcı Sayan AK Parti
- Abdurrahman Doğar HDP
- Taner Söylemez İYİ Parti
- Mehmet Erat SP
- Ahmet Meriç CHP
- Katılım oranı % 75,1
- Toplam seçmen64.435
- Kullanılan oy48.420
- Geçerli oy46.477
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1459.320
- 30 Mar 1446.955
- 30 Mar 1444.965
- Açılan sandık
- 194 / 194
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Savcı Sayan AK Parti
- Abdurrahman Doğar HDP
- Taner Söylemez İYİ Parti
- Mehmet Erat SP
- Ahmet Meriç CHP
- Katılım oranı % 75,1
- Toplam seçmen64.435
- Kullanılan oy48.420
- Geçerli oy46.477
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1459.320
- 30 Mar 1446.955
- 30 Mar 1444.965
Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 194 / 194
- %100
Ağrı İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Ağrı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Diyadin Betül Yaşar % 100 % 34 % 0,8 % 6,1 % 0,6 % 56,4 % 1,4 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Diyadin Betül Yaşar % 100 % 34,05 % 0,8 % 6,06 % 0,63 % 56,39 % 1,42 Diğer
- Diyadin (30 Mar 14) % 32,19 % 0,49 % 0,37 % 0 % 48,43 % 13,3 DP
- Doğubayazıt Yıldız Acar % 100 % 27,9 % 1 % 1,7 % 0 % 68,4 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Doğubayazıt Yıldız Acar % 100 % 27,86 % 0,97 % 1,71 % 0 % 68,39 % 0,85 SP
- Doğubayazıt (30 Mar 14) % 32,37 % 1,36 % 0,81 % 0 % 61,88 % 2,28 BTP
- Eleşkirt Ramazan Yakut % 100 % 28,7 % 0,6 % 0,4 % 0 % 8,2 % 35,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eleşkirt Ramazan Yakut % 100 % 28,68 % 0,55 % 0,42 % 0 % 8,2 % 35,88 SP
- Eleşkirt (30 Mar 14) % 43,22 % 1,38 % 0 % 0 % 17,11 % 36,67 SP
- Hamur Cezmi Ergül % 100 % 51,3 % 0,2 % 1,5 % 0 % 1,2 % 45,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hamur Cezmi Ergül % 100 % 51,33 % 0,17 % 1,53 % 0 % 1,19 % 45,6 SP
- Hamur (30 Mar 14) % 40,08 % 0,07 % 13,01 % 0 % 3,13 % 27 SP
- Merkez Savcı Sayan % 100 % 55,7 % 0 % 1,9 % 2,6 % 37 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Savcı Sayan % 100 % 55,73 % 0 % 1,89 % 2,6 % 36,99 % 1,9 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 45,76 % 1,87 % 0,81 % 0 % 45,55 % 2,9 SP
- Patnos Emrah Kılıç % 100 % 26,3 % 0,8 % 1,1 % 0,8 % 44,9 % 25,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Patnos Emrah Kılıç % 100 % 26,31 % 0,77 % 1,06 % 0,77 % 44,93 % 25,68 SP
- Patnos (30 Mar 14) % 32,39 % 0,31 % 0,24 % 0 % 24,45 % 19,68 DP
- Taşlıçay İsmet Taşdemir % 100 % 38,3 % 10,1 % 7,3 % 0 % 34,1 % 10,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Taşlıçay İsmet Taşdemir % 100 % 38,32 % 10,08 % 7,34 % 0 % 34,08 % 10,11 SP
- Taşlıçay (30 Mar 14) % 47,79 % 1,47 % 1,16 % 0 % 47,41 % 2,17 BTP
- Tutak Bülent Duru % 100 % 18,3 % 8,1 % 6,8 % 2,8 % 17,2 % 19,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tutak Bülent Duru % 100 % 18,28 % 8,09 % 6,82 % 2,76 % 17,2 % 19,24 BBP
- Tutak (30 Mar 14) % 5,65 % 1,02 % 0,29 % 0 % 38,54 % 30,25 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Ağrı Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 194 / 194
- %100
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