Seçim Bilecik Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Bilecik Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Bilecik Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Semih Şahin
CHP
%50,6
16.453 oy
Nihat Can
AK Parti
%42
13.656 oy
Diğer
%7
2.384 oy
Bilecik İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 119 / 120
  • %99,2
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,6
  • %42
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,3
  • %50,6
  • %42
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
  • %39,7
  • %30,4
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • %27,8
  • %39,7
  • %30,4
  • %0
  • %0
  • %2,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
2
2
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
Bozüyük
yukleniyor
Gölpazarı
yukleniyor
İnhisar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Osmaneli
yukleniyor
Pazaryeri
yukleniyor
Söğüt
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Semih Şahin CHP
  • Nihat Can AK Parti
  • Engin Muslu BBP
  • Hüseyin Hüsnü Avcı SP
  • Sezai Balta DP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen38.977
  • Kullanılan oy33.472
  • Geçerli oy32.493
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.040
  • 30 Mar 1430.995
  • 30 Mar 1429.983
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bilecik İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 119 / 120
  • %99,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %50,6
  • %50,6
  • %0
  • %50,6
  • %50,6
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42
  • %42
  • %0
  • %42
  • %42
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
2
4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
Bozüyük
yukleniyor
Gölpazarı
yukleniyor
İnhisar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Osmaneli
yukleniyor
Pazaryeri
yukleniyor
Söğüt
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Semih Şahin CHP
  • Nihat Can AK Parti
  • Engin Muslu BBP
  • Hüseyin Hüsnü Avcı SP
  • Sezai Balta DP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen38.977
  • Kullanılan oy33.472
  • Geçerli oy32.493
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.040
  • 30 Mar 1430.995
  • 30 Mar 1429.983
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bilecik İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 2 5 -3
  • MHP 2 3 -1
  • CHP 2 2 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 2 0 +2
  • Diğer 0 0 0

Bilecik İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bilecik ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bilecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 119 / 120
  • %99,2
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %50,6
    16.453 oy
  • %42
    13.656 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    297 oy
  • %0,7
    233 oy
  • %50,6
    16.453 oy
  • %42
    13.656 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    297 oy
  • %0,7
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
  • %1,5
    455 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    45 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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