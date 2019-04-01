31 Mart 2019 Bilecik Yerel Seçim Sonuçları
Semih Şahin
CHP
%50,6
16.453 oy
Nihat Can
AK Parti
%42
13.656 oy
Diğer
%7
2.384 oy
Bilecik İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 119 / 120
- %99,2
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Semih Şahin CHP
- Nihat Can AK Parti
- Engin Muslu BBP
- Hüseyin Hüsnü Avcı SP
- Sezai Balta DP
- Katılım oranı % 85,9
- Toplam seçmen38.977
- Kullanılan oy33.472
- Geçerli oy32.493
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1434.040
- 30 Mar 1430.995
- 30 Mar 1429.983
- Açılan sandık
- 119 / 120
- %99,2
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Semih Şahin CHP
- Nihat Can AK Parti
- Engin Muslu BBP
- Hüseyin Hüsnü Avcı SP
- Sezai Balta DP
- Katılım oranı % 85,9
- Toplam seçmen38.977
- Kullanılan oy33.472
- Geçerli oy32.493
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1434.040
- 30 Mar 1430.995
- 30 Mar 1429.983
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Bayırköy - %0 AK Parti %48,6
- Bozüyük CHP %50,4 AK Parti %39,1
- Dodurga - %0 AK Parti %36,4
- Gölpazarı AK Parti %55,7 CHP %45,6
- İnhisar AK Parti %51,5 MHP %46,3
- Merkez CHP %50,6 AK Parti %39,7
- Osmaneli Bağımsız %37,6 AK Parti %39,3
- Pazaryeri Bağımsız %40,8 AK Parti %51,9
- Söğüt MHP %54,6 MHP %44,9
- Vezirhan - %0 CHP %39
- Yenipazar MHP %55,8 MHP %52,7
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 2 5 -3
- MHP 2 3 -1
- CHP 2 2 0
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 2 0 +2
- Diğer 0 0 0
Bilecik İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bilecik ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bayırköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bayırköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Bayırköy (30 Mar 14) Mustafa Yaman % 48,61 % 12,02 % 38,71 % 0 % 0 % 0,66 SP
- Bozüyük Mehmet Talat Bakkalcıoğlu % 100 % 37,9 % 10,6 % 50,4 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bozüyük Mehmet Talat Bakkalcıoğlu % 100 % 37,9 % 10,59 % 50,38 % 0 % 0 % 0,78 SP
- Bozüyük (30 Mar 14) Fatih Bakıcı % 39,07 % 36,76 % 20,79 % 0 % 0 % 2,01 BBP
- Dodurga % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dodurga % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Dodurga (30 Mar 14) Selim Tuna % 36,4 % 22,16 % 15,18 % 0 % 0 % 25,73 DP
- Gölpazarı Hayri Suer % 100 % 55,7 % 2,8 % 41,1 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gölpazarı Hayri Suer % 100 % 55,73 % 2,81 % 41,09 % 0 % 0 % 0,3 SP
- Gölpazarı (30 Mar 14) Vedat Kazıcı % 44,41 % 8,9 % 45,64 % 0 % 0 % 0,78 SP
- İnhisar Mehmet Kepez % 100 % 51,5 % 19,6 % 28,5 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İnhisar Mehmet Kepez % 100 % 51,49 % 19,63 % 28,47 % 0 % 0 % 0,41 SP
- İnhisar (30 Mar 14) Ayhan Ödübek % 44,65 % 46,29 % 7,92 % 0 % 0 % 0,88 SP
- Merkez Semih Şahin % 99,2 % 42 % 0 % 50,6 % 0 % 0 % 5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Semih Şahin % 99,2 % 42,03 % 0 % 50,64 % 0 % 0 % 5,03 BBP
- Merkez (30 Mar 14) % 39,67 % 30,4 % 27,82 % 0 % 0 % 1,52 SP
- Osmaneli Münür Şahin % 100 % 16 % 12,1 % 0 % 30,8 % 0 % 37,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Osmaneli Münür Şahin % 100 % 15,96 % 12,13 % 0 % 30,77 % 0 % 37,62 Bağımsız
- Osmaneli (30 Mar 14) Münür Şahin % 39,26 % 36,61 % 21,89 % 0 % 0 % 1,95 SP
- Pazaryeri Zekiye Tekin % 100 % 26,1 % 21,3 % 0 % 8 % 0 % 40,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pazaryeri Zekiye Tekin % 100 % 26,07 % 21,34 % 0 % 7,96 % 0 % 40,83 Bağımsız
- Pazaryeri (30 Mar 14) Muzaffer Yalçın % 51,86 % 43,11 % 2,91 % 0 % 0 % 0,95 SP
- Söğüt İsmet Sever % 100 % 0 % 54,6 % 0 % 41,1 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Söğüt İsmet Sever % 100 % 0 % 54,63 % 0 % 41,06 % 0 % 2,2 SP
- Söğüt (30 Mar 14) Halil Aydoğdu % 40,85 % 44,93 % 9,17 % 0 % 0 % 4,53 SP
- Vezirhan % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Vezirhan % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Vezirhan (30 Mar 14) Mehmet Duymuş % 37,67 % 22,09 % 39,02 % 0 % 0 % 0,47 SP
- Yenipazar İlhan Özden % 100 % 26,2 % 55,8 % 17,6 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenipazar İlhan Özden % 100 % 26,19 % 55,8 % 17,6 % 0 % 0 % 0,27 SP
- Yenipazar (30 Mar 14) İlhan Özden % 18,08 % 52,67 % 28,09 % 0 % 0 % 0,91 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bilecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 119 / 120
- %99,2
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