Seçim Bilecik Yenipazar Seçim Sonuçları – Yenipazar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yenipazar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İlhan Özden
İlhan Özden
MHP
%55,8
409 oy
Zafer Atılgan
Zafer Atılgan
AK Parti
%26,2
192 oy
Diğer
%18
132 oy
Bilecik - Yenipazar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 4 / 4
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %55,8
  • %26,2
  • %17,6
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • %55,8
  • %26,2
  • %17,6
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,7
  • %18,1
  • %28,1
  • %0
  • %0
  • %1,2
  • %52,7
  • %18,1
  • %28,1
  • %0
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
Bozüyük
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Gölpazarı
yukleniyor
İnhisar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Osmaneli
yukleniyor
Pazaryeri
yukleniyor
Söğüt
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İlhan Özden MHP
  • Zafer Atılgan AK Parti
  • Gönül Kaya CHP
  • Nureddin Şirin SP
  • Gürcan Tez BTP
  • Katılım oranı % 90,8
  • Toplam seçmen830
  • Kullanılan oy754
  • Geçerli oy733
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14877
  • 30 Mar 14798
  • 30 Mar 14769
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yenipazar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 4 / 4
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %82
  • %55,8
  • %26,2
  • %82
  • %55,8
  • %26,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %17,6
  • %17,6
  • %0
  • %17,6
  • %17,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
Bozüyük
yukleniyor
Gölpazarı
yukleniyor
İnhisar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Osmaneli
yukleniyor
Pazaryeri
yukleniyor
Söğüt
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İlhan Özden MHP
  • Zafer Atılgan AK Parti
  • Gönül Kaya CHP
  • Nureddin Şirin SP
  • Gürcan Tez BTP
  • Katılım oranı % 90,8
  • Toplam seçmen830
  • Kullanılan oy754
  • Geçerli oy733
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14877
  • 30 Mar 14798
  • 30 Mar 14769
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yenipazar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yenipazar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4 / 4
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %55,8
    409 oy
  • %26,2
    192 oy
  • %17,6
    129 oy
  • %0,3
    2 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %55,8
    409 oy
  • %26,2
    192 oy
  • %17,6
    129 oy
  • %0,3
    2 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,7
    405 oy
  • %18,1
    139 oy
  • %28,1
    216 oy
  • %0,9
    7 oy
  • %0,3
    2 oy
  • %52,7
    405 oy
  • %18,1
    139 oy
  • %28,1
    216 oy
  • %0,9
    7 oy
  • %0,3
    2 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bilecik İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bilecik ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bilecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • %0,7
    233 oy
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • %0,7
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
  • %1,5
    455 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0
  • %0,2
    45 oy
  • %0
  • %0
  • %30,4
    9.114 oy
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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