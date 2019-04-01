31 Mart 2019 Osmaneli Yerel Seçim Sonuçları
Münür Şahin
Bağımsız
%37,6
3.578 oy
Bekir Torun
İYİ Parti
%30,8
2.927 oy
Diğer
%31
3.006 oy
Bilecik - Osmaneli İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 35 / 35
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Münür Şahin Bağımsız
- Bekir Torun İYİ Parti
- Mustafa Kürek AK Parti
- Serap Demirtaş MHP
- Yücel Şen BTP
- Katılım oranı % 89,1
- Toplam seçmen11.125
- Kullanılan oy9.909
- Geçerli oy9.511
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1410.454
- 30 Mar 149.662
- 30 Mar 149.280
- Açılan sandık
- 35 / 35
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Münür Şahin Bağımsız
- Bekir Torun İYİ Parti
- Mustafa Kürek AK Parti
- Serap Demirtaş MHP
- Yücel Şen BTP
- Katılım oranı % 89,1
- Toplam seçmen11.125
- Kullanılan oy9.909
- Geçerli oy9.511
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1410.454
- 30 Mar 149.662
- 30 Mar 149.280
Osmaneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 35 / 35
- %100
Bilecik İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bilecik ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bozüyük Mehmet Talat Bakkalcıoğlu % 100 % 37,9 % 10,6 % 50,4 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bozüyük Mehmet Talat Bakkalcıoğlu % 100 % 37,9 % 10,59 % 50,38 % 0 % 0 % 0,78 SP
- Bozüyük (30 Mar 14) % 39,07 % 36,76 % 20,79 % 0 % 0 % 2,01 BBP
- Gölpazarı Hayri Suer % 100 % 55,7 % 2,8 % 41,1 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gölpazarı Hayri Suer % 100 % 55,73 % 2,81 % 41,09 % 0 % 0 % 0,3 SP
- Gölpazarı (30 Mar 14) % 44,41 % 8,9 % 45,64 % 0 % 0 % 0,78 SP
- İnhisar Mehmet Kepez % 100 % 51,5 % 19,6 % 28,5 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İnhisar Mehmet Kepez % 100 % 51,49 % 19,63 % 28,47 % 0 % 0 % 0,41 SP
- İnhisar (30 Mar 14) % 44,65 % 46,29 % 7,92 % 0 % 0 % 0,88 SP
- Merkez Semih Şahin % 100 % 42 % 0 % 50,6 % 0 % 0 % 5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Semih Şahin % 100 % 42,02 % 0 % 50,64 % 0 % 0 % 5,02 BBP
- Merkez (30 Mar 14) % 39,67 % 30,4 % 27,82 % 0 % 0 % 1,52 SP
- Osmaneli Münür Şahin % 100 % 16 % 12,1 % 0 % 30,8 % 0 % 37,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Osmaneli Münür Şahin % 100 % 15,96 % 12,13 % 0 % 30,77 % 0 % 37,62 Bağımsız
- Osmaneli (30 Mar 14) % 39,26 % 36,61 % 21,89 % 0 % 0 % 1,95 SP
- Pazaryeri Zekiye Tekin % 100 % 26,1 % 21,3 % 0 % 8 % 0 % 40,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pazaryeri Zekiye Tekin % 100 % 26,07 % 21,34 % 0 % 7,96 % 0 % 40,83 Bağımsız
- Pazaryeri (30 Mar 14) % 51,86 % 43,11 % 2,91 % 0 % 0 % 0,95 SP
- Söğüt İsmet Sever % 100 % 0 % 54,6 % 0 % 41,1 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Söğüt İsmet Sever % 100 % 0 % 54,63 % 0 % 41,06 % 0 % 2,2 SP
- Söğüt (30 Mar 14) % 40,85 % 44,93 % 9,17 % 0 % 0 % 4,53 SP
- Yenipazar İlhan Özden % 100 % 26,2 % 55,8 % 17,6 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenipazar İlhan Özden % 100 % 26,19 % 55,8 % 17,6 % 0 % 0 % 0,27 SP
- Yenipazar (30 Mar 14) % 18,08 % 52,67 % 28,09 % 0 % 0 % 0,91 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bilecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 120 / 120
- %100
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