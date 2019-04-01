Seçim Şanlıurfa Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Şanlıurfa Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Zeynel Abidin Beyazgül
Zeynel Abidin Beyazgül
AK Parti
%60,8
515.184 oy
Sabahattin Cevheri
Sabahattin Cevheri
SP
%36,3
307.428 oy
Diğer
%3
24.462 oy
Şanlıurfa İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3.969 / 3.978
  • %99,8
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %60,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %39,2
  • %60,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %39,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
  • %30,5
  • %2,4
  • %0,9
  • %0
  • %4,6
  • %61,7
  • %30,5
  • %2,4
  • %0,9
  • %0
  • %4,6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11
1
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti
  • Sabahattin Cevheri SP
  • Hasan Erçelebi DSP
  • Rahime Karakeçili BTP
  • Mustafa Ataca VP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen1.095.282
  • Kullanılan oy892.130
  • Geçerli oy847.074
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14934.894
  • 30 Mar 14813.255
  • 30 Mar 14783.774
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3.969 / 3.978
  • %99,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %60,8
  • %60,8
  • %0
  • %60,8
  • %60,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
12
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti
  • Sabahattin Cevheri SP
  • Hasan Erçelebi DSP
  • Rahime Karakeçili BTP
  • Mustafa Ataca VP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen1.095.282
  • Kullanılan oy892.130
  • Geçerli oy847.074
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14934.894
  • 30 Mar 14813.255
  • 30 Mar 14783.774
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 11 9 +2
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 1 4 -3
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.969 / 3.978
  • %99,8
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %60,8
    515.184 oy
  • %36,3
    307.428 oy
  • %0,9
    7.906 oy
  • %0,7
    6.251 oy
  • %0,5
    4.030 oy
  • %60,8
    515.184 oy
  • %36,3
    307.428 oy
  • %0,9
    7.906 oy
  • %0,7
    6.251 oy
  • %0,5
    4.030 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • %0,4
    3.513 oy
  • %0,3
    2.762 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.513 oy
  • %0,3
    2.762 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0,9
    6.800 oy
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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