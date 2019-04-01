31 Mart 2019 Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları
Zeynel Abidin Beyazgül
AK Parti
%60,8
515.184 oy
Sabahattin Cevheri
SP
%36,3
307.428 oy
Diğer
%3
24.462 oy
Şanlıurfa İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.969 / 3.978
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti
- Sabahattin Cevheri SP
- Hasan Erçelebi DSP
- Rahime Karakeçili BTP
- Mustafa Ataca VP
- Katılım oranı % 81,6
- Toplam seçmen1.095.282
- Kullanılan oy892.130
- Geçerli oy847.074
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14934.894
- 30 Mar 14813.255
- 30 Mar 14783.774
- Açılan sandık
- 3.969 / 3.978
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti
- Sabahattin Cevheri SP
- Hasan Erçelebi DSP
- Rahime Karakeçili BTP
- Mustafa Ataca VP
- Katılım oranı % 81,6
- Toplam seçmen1.095.282
- Kullanılan oy892.130
- Geçerli oy847.074
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14934.894
- 30 Mar 14813.255
- 30 Mar 14783.774
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Akçakale AK Parti %55 AK Parti %50,8
- Birecik AK Parti %44,4 AK Parti %46,7
- Bozova AK Parti %51 BDP %45,8
- Ceylanpınar AK Parti %42,9 AK Parti %47,9
- Eyyübiye AK Parti %73 AK Parti %55,4
- Halfeti AK Parti %54,9 BDP %58,4
- Haliliye AK Parti %65,5 AK Parti %71,4
- Harran MHP %54,9 AK Parti %55,5
- Hilvan AK Parti %49,4 AK Parti %34,5
- Karaköprü AK Parti %56,7 AK Parti %56,8
- Siverek AK Parti %45,9 AK Parti %46,5
- Suruç HDP %59,4 BDP %52,6
- Viranşehir AK Parti %47,4 BDP %48,2
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 11 9 +2
- MHP 1 0 +1
- CHP 0 0 0
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 1 4 -3
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akçakale Mehmet Yalçınkaya % 100 % 55 % 0 % 0,7 % 5,1 % 0 % 38,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akçakale Mehmet Yalçınkaya % 100 % 55 % 0 % 0,69 % 5,08 % 0 % 38,51 SP
- Akçakale (30 Mar 14) Abdülhakim Ayhan % 50,76 % 44,4 % 0,49 % 0 % 1,94 % 0,71 BBP
- Birecik Mahmut Mirkelam % 100 % 44,4 % 0 % 2,5 % 1,4 % 38,3 % 12,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Birecik Mahmut Mirkelam % 100 % 44,4 % 0 % 2,47 % 1,44 % 38,3 % 12,09 SP
- Birecik (30 Mar 14) Mehmet Faruk Pınarbaşı % 46,75 % 2,78 % 1,6 % 0 % 43,03 % 3,24 HÜDA-PAR
- Bozova Suphi Aksoy % 100 % 51 % 0 % 2,3 % 1,5 % 39,2 % 5,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bozova Suphi Aksoy % 100 % 51 % 0 % 2,26 % 1,45 % 39,18 % 5,54 SP
- Bozova (30 Mar 14) Zeynel Taş % 41,75 % 0,9 % 0,26 % 0 % 45,82 % 9,03 SP
- Ceylanpınar Abdullah Aksak % 100 % 42,9 % 0 % 0,7 % 0,9 % 25,2 % 28,4 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ceylanpınar Abdullah Aksak % 100 % 42,86 % 0 % 0,72 % 0,91 % 25,23 % 28,42 DP
- Ceylanpınar (30 Mar 14) Menderes Atilla % 47,92 % 0,84 % 0,85 % 0 % 45,78 % 2,71 HÜDA-PAR
- Eyyübiye Mehmet Kuş % 99,5 % 73 % 0 % 0 % 1,5 % 0 % 23,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eyyübiye Mehmet Kuş % 99,5 % 72,95 % 0 % 0 % 1,46 % 0 % 23,9 SP
- Eyyübiye (30 Mar 14) Mehmet Ekinci % 55,4 % 1,79 % 0,35 % 0 % 17,17 % 22,86 SP
- Halfeti Şeref Albayrak % 100 % 54,9 % 0 % 2,6 % 1,2 % 37,6 % 3,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Halfeti Şeref Albayrak % 100 % 54,92 % 0 % 2,61 % 1,2 % 37,56 % 3,37 SP
- Halfeti (30 Mar 14) Mustafa Bayram % 37,01 % 0,58 % 1,99 % 0 % 58,42 % 1,15 BTP
- Haliliye Mehmet Canpolat % 100 % 65,5 % 0 % 0 % 1,7 % 0 % 31,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Haliliye Mehmet Canpolat % 100 % 65,48 % 0 % 0 % 1,69 % 0 % 31,37 SP
- Haliliye (30 Mar 14) Fevzi Demirkol % 71,37 % 2,71 % 1,6 % 0 % 19,86 % 2,57 SP
- Harran Mahmut Özyavuz % 100 % 0 % 54,9 % 0,6 % 0 % 0 % 43,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Harran Mahmut Özyavuz % 100 % 0 % 54,9 % 0,61 % 0 % 0 % 43,93 DP
- Harran (30 Mar 14) Mehmet Özyavuz % 55,53 % 39,54 % 0,54 % 0 % 0,33 % 3,32 SP
- Hilvan Aslan Ali Bayık % 100 % 49,4 % 0 % 0 % 0 % 33,2 % 16,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hilvan Aslan Ali Bayık % 100 % 49,39 % 0 % 0 % 0 % 33,19 % 16,52 SP
- Hilvan (30 Mar 14) Aslan Ali Bayık % 34,49 % 0,18 % 6 % 0 % 25,79 % 23,91 DP
- Karaköprü Metin Baydilli % 99,2 % 56,7 % 0 % 0 % 1,5 % 0 % 39,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karaköprü Metin Baydilli % 99,2 % 56,73 % 0 % 0 % 1,52 % 0 % 39,88 SP
- Karaköprü (30 Mar 14) Nihat Çiftçi % 56,78 % 1,68 % 0,95 % 0 % 12,79 % 21,64 SP
- Siverek Şeyhmus Aydın % 99,6 % 45,9 % 0 % 26,4 % 0 % 26,5 % 0,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Siverek Şeyhmus Aydın % 99,6 % 45,9 % 0 % 26,41 % 0 % 26,54 % 0,61 BBP
- Siverek (30 Mar 14) Resul Yılmaz % 46,51 % 0,22 % 0,22 % 0 % 21,81 % 28,87 DP
- Suruç Hatice Çevik % 100 % 34,7 % 0 % 1,6 % 0,8 % 59,4 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Suruç Hatice Çevik % 100 % 34,69 % 0 % 1,61 % 0,79 % 59,36 % 3,13 SP
- Suruç (30 Mar 14) Orhan Şansal % 43,98 % 0,33 % 0,15 % 0 % 52,58 % 1,18 HÜDA-PAR
- Viranşehir Salih Ekinci % 99,7 % 47,4 % 0 % 1,2 % 1 % 46,4 % 3,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Viranşehir Salih Ekinci % 99,7 % 47,39 % 0 % 1,19 % 1,03 % 46,44 % 3,32 SP
- Viranşehir (30 Mar 14) Emrullah Cin % 47,49 % 0,74 % 0,31 % 0 % 48,18 % 0,99 HÜDA-PAR
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.969 / 3.978
- %99,8
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi