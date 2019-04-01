Seçim Şanlıurfa Ceylanpınar Seçim Sonuçları – Ceylanpınar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ceylanpınar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Abdullah Aksak
Abdullah Aksak
AK Parti
%42,9
16.633 oy
Menderes Atilla
Menderes Atilla
DP
%28,4
11.031 oy
Diğer
%29
11.147 oy
Şanlıurfa - Ceylanpınar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 164 / 164
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • %42,9
  • %25,2
  • %0,9
  • %0,7
  • %0
  • %30,3
  • %42,9
  • %25,2
  • %0,9
  • %0,7
  • %0
  • %30,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,9
  • %45,8
  • %0
  • %0,9
  • %0,8
  • %4,6
  • %47,9
  • %45,8
  • %0
  • %0,9
  • %0,8
  • %4,6
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Aksak AK Parti
  • Menderes Atilla DP
  • Mehmet Ali Kahraman HDP
  • Ali Yiğit SP
  • Suna Coşkun İYİ Parti
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen47.562
  • Kullanılan oy41.082
  • Geçerli oy38.811
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1440.707
  • 30 Mar 1436.465
  • 30 Mar 1435.197
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ceylanpınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 164 / 164
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,9
  • %42,9
  • %0
  • %42,9
  • %42,9
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,6
  • %0,9
  • %0,7
  • %1,6
  • %0,9
  • %0,7
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %25,2
  • %0
  • %25,2
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Aksak AK Parti
  • Menderes Atilla DP
  • Mehmet Ali Kahraman HDP
  • Ali Yiğit SP
  • Suna Coşkun İYİ Parti
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen47.562
  • Kullanılan oy41.082
  • Geçerli oy38.811
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1440.707
  • 30 Mar 1436.465
  • 30 Mar 1435.197
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ceylanpınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ceylanpınar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 164 / 164
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %42,9
    16.633 oy
  • %28,4
    11.031 oy
  • %25,2
    9.792 oy
  • %1,5
    592 oy
  • %0,9
    352 oy
  • %42,9
    16.633 oy
  • %28,4
    11.031 oy
  • %25,2
    9.792 oy
  • %1,5
    592 oy
  • %0,9
    352 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,9
    16.866 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,8
    16.112 oy
  • %0,6
    228 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,9
    16.866 oy
  • %0
  • %45,8
    16.112 oy
  • %0,6
    228 oy
  • %0
  • CHP
  • BBP
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • %0,7
    280 oy
  • %0,2
    82 oy
  • %0,1
    49 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    280 oy
  • %0,2
    82 oy
  • %0,1
    49 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    300 oy
  • %0,6
    211 oy
  • %0,7
    231 oy
  • %0,8
    295 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    300 oy
  • %0,6
    211 oy
  • %0,7
    231 oy
  • %0,8
    295 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.889 / 3.978
  • %97,8
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • HDP
  • MHP
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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