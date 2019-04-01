Seçim Şanlıurfa Bozova Seçim Sonuçları – Bozova Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bozova Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Suphi Aksoy
Suphi Aksoy
AK Parti
%51
14.100 oy
Mahmut Çakmak
Mahmut Çakmak
HDP
%39,2
10.832 oy
Diğer
%10
2.717 oy
Şanlıurfa - Bozova İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 155 / 155
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %51
  • %39,2
  • %2,3
  • %1,5
  • %0
  • %6,1
  • %51
  • %39,2
  • %2,3
  • %1,5
  • %0
  • %6,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
  • %45,8
  • %0,3
  • %0
  • %0,9
  • %11,3
  • %41,7
  • %45,8
  • %0,3
  • %0
  • %0,9
  • %11,3
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Suphi Aksoy AK Parti
  • Mahmut Çakmak HDP
  • Adil Karaçizmeli SP
  • Şıhmüslüm Bayar CHP
  • Mehmet Kaya İYİ Parti
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen35.503
  • Kullanılan oy29.594
  • Geçerli oy27.649
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.815
  • 30 Mar 1427.538
  • 30 Mar 1426.694
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 155 / 155
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51
  • %51
  • %0
  • %51
  • %51
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,7
  • %2,3
  • %1,5
  • %3,7
  • %2,3
  • %1,5
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %39,2
  • %0
  • %39,2
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Suphi Aksoy AK Parti
  • Mahmut Çakmak HDP
  • Adil Karaçizmeli SP
  • Şıhmüslüm Bayar CHP
  • Mehmet Kaya İYİ Parti
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen35.503
  • Kullanılan oy29.594
  • Geçerli oy27.649
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.815
  • 30 Mar 1427.538
  • 30 Mar 1426.694
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bozova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 155 / 155
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %51
    14.100 oy
  • %39,2
    10.832 oy
  • %5,5
    1.532 oy
  • %2,3
    625 oy
  • %1,5
    401 oy
  • %51
    14.100 oy
  • %39,2
    10.832 oy
  • %5,5
    1.532 oy
  • %2,3
    625 oy
  • %1,5
    401 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    11.144 oy
  • %45,8
    12.230 oy
  • %9
    2.411 oy
  • %0,3
    69 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,7
    11.144 oy
  • %45,8
    12.230 oy
  • %9
    2.411 oy
  • %0,3
    69 oy
  • %0
  • BBP
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • VP
  • %0,3
    92 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    92 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    134 oy
  • %0,5
    131 oy
  • %0,9
    241 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    134 oy
  • %0,5
    131 oy
  • %0,9
    241 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.889 / 3.978
  • %97,8
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • HDP
  • MHP
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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