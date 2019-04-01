31 Mart 2019 Bozova Yerel Seçim Sonuçları
Suphi Aksoy
AK Parti
%51
14.100 oy
Mahmut Çakmak
HDP
%39,2
10.832 oy
Diğer
%10
2.717 oy
Şanlıurfa - Bozova İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 155 / 155
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Suphi Aksoy AK Parti
- Mahmut Çakmak HDP
- Adil Karaçizmeli SP
- Şıhmüslüm Bayar CHP
- Mehmet Kaya İYİ Parti
- Katılım oranı % 83,4
- Toplam seçmen35.503
- Kullanılan oy29.594
- Geçerli oy27.649
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1431.815
- 30 Mar 1427.538
- 30 Mar 1426.694
- Açılan sandık
- 155 / 155
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Suphi Aksoy AK Parti
- Mahmut Çakmak HDP
- Adil Karaçizmeli SP
- Şıhmüslüm Bayar CHP
- Mehmet Kaya İYİ Parti
- Katılım oranı % 83,4
- Toplam seçmen35.503
- Kullanılan oy29.594
- Geçerli oy27.649
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1431.815
- 30 Mar 1427.538
- 30 Mar 1426.694
Bozova Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 155 / 155
- %100
Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akçakale Mehmet Yalçınkaya % 88,3 % 54,1 % 0 % 0,6 % 4,9 % 0 % 37,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akçakale Mehmet Yalçınkaya % 88,3 % 54,05 % 0 % 0,58 % 4,94 % 0 % 37,69 SP
- Akçakale (30 Mar 14) % 50,76 % 44,4 % 0,49 % 0 % 1,94 % 0,71 BBP
- Birecik Mahmut Mirkelam % 92,8 % 46,1 % 0 % 2,2 % 1 % 38,1 % 11 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Birecik Mahmut Mirkelam % 92,8 % 46,15 % 0 % 2,16 % 1,05 % 38,05 % 10,98 SP
- Birecik (30 Mar 14) % 46,75 % 2,78 % 1,6 % 0 % 43,03 % 3,24 HÜDA-PAR
- Bozova Suphi Aksoy % 100 % 51 % 0 % 2,3 % 1,5 % 39,2 % 5,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bozova Suphi Aksoy % 100 % 51 % 0 % 2,26 % 1,45 % 39,18 % 5,54 SP
- Bozova (30 Mar 14) % 41,75 % 0,9 % 0,26 % 0 % 45,82 % 9,03 SP
- Ceylanpınar Abdullah Aksak % 100 % 42,9 % 0 % 0,7 % 0,9 % 25,2 % 28,4 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ceylanpınar Abdullah Aksak % 100 % 42,86 % 0 % 0,72 % 0,91 % 25,23 % 28,42 DP
- Ceylanpınar (30 Mar 14) % 47,92 % 0,84 % 0,85 % 0 % 45,78 % 2,71 HÜDA-PAR
- Eyyübiye Mehmet Kuş % 99,7 % 72,9 % 0 % 0 % 1,5 % 0 % 23,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eyyübiye Mehmet Kuş % 99,7 % 72,93 % 0 % 0 % 1,46 % 0 % 23,91 SP
- Eyyübiye (30 Mar 14) % 55,4 % 1,79 % 0,35 % 0 % 17,17 % 22,86 SP
- Halfeti Şeref Albayrak % 100 % 54,9 % 0 % 2,6 % 1,2 % 37,6 % 3,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Halfeti Şeref Albayrak % 100 % 54,92 % 0 % 2,61 % 1,2 % 37,56 % 3,37 SP
- Halfeti (30 Mar 14) % 37,01 % 0,58 % 1,99 % 0 % 58,42 % 1,15 BTP
- Haliliye Mehmet Canpolat % 100 % 65,5 % 0 % 0 % 1,7 % 0 % 31,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Haliliye Mehmet Canpolat % 100 % 65,48 % 0 % 0 % 1,69 % 0 % 31,37 SP
- Haliliye (30 Mar 14) % 71,37 % 2,71 % 1,6 % 0 % 19,86 % 2,57 SP
- Harran Mahmut Özyavuz % 100 % 0 % 54,9 % 0,6 % 0 % 0 % 43,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Harran Mahmut Özyavuz % 100 % 0 % 54,9 % 0,61 % 0 % 0 % 43,93 DP
- Harran (30 Mar 14) % 55,53 % 39,54 % 0,54 % 0 % 0,33 % 3,32 SP
- Hilvan Aslan Ali Bayık % 100 % 49,4 % 0 % 0 % 0 % 33,2 % 16,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hilvan Aslan Ali Bayık % 100 % 49,39 % 0 % 0 % 0 % 33,19 % 16,52 SP
- Hilvan (30 Mar 14) % 34,49 % 0,18 % 6 % 0 % 25,79 % 23,91 DP
- Karaköprü Metin Baydilli % 100 % 56,7 % 0 % 0 % 1,5 % 0 % 40 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karaköprü Metin Baydilli % 100 % 56,67 % 0 % 0 % 1,52 % 0 % 39,95 SP
- Karaköprü (30 Mar 14) % 56,78 % 1,68 % 0,95 % 0 % 12,79 % 21,64 SP
- Siverek Şeyhmus Aydın % 99,8 % 45,7 % 0 % 26,5 % 0 % 26,6 % 0,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Siverek Şeyhmus Aydın % 99,8 % 45,74 % 0 % 26,5 % 0 % 26,6 % 0,61 BBP
- Siverek (30 Mar 14) % 46,51 % 0,22 % 0,22 % 0 % 21,81 % 28,87 DP
- Suruç Hatice Çevik % 100 % 34,7 % 0 % 1,6 % 0,8 % 59,4 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Suruç Hatice Çevik % 100 % 34,69 % 0 % 1,61 % 0,79 % 59,36 % 3,13 SP
- Suruç (30 Mar 14) % 43,98 % 0,33 % 0,15 % 0 % 52,58 % 1,18 HÜDA-PAR
- Viranşehir Salih Ekinci % 99,7 % 47,4 % 0 % 1,2 % 1 % 46,4 % 3,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Viranşehir Salih Ekinci % 99,7 % 47,39 % 0 % 1,19 % 1,03 % 46,44 % 3,32 SP
- Viranşehir (30 Mar 14) % 47,49 % 0,74 % 0,31 % 0 % 48,18 % 0,99 HÜDA-PAR
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.889 / 3.978
- %97,8
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