Seçim Şanlıurfa Akçakale Seçim Sonuçları – Akçakale Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Akçakale Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Yalçınkaya
Mehmet Yalçınkaya
AK Parti
%54,1
20.610 oy
Abdülhakim Ayhan
Abdülhakim Ayhan
SP
%37,7
14.371 oy
Diğer
%8
3.147 oy
Şanlıurfa - Akçakale İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 188 / 213
  • %88,3
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %54,1
  • %4,9
  • %0,6
  • %0
  • %0
  • %40,4
  • %54,1
  • %4,9
  • %0,6
  • %0
  • %0
  • %40,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
  • %0
  • %0,5
  • %44,4
  • %1,9
  • %2,4
  • %50,8
  • %0
  • %0,5
  • %44,4
  • %1,9
  • %2,4
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Yalçınkaya AK Parti
  • Abdülhakim Ayhan SP
  • Ömer Ay İYİ Parti
  • Ahmet Geçit CHP
  • Hamza Coşkun BBP
  • Katılım oranı % 88,6
  • Toplam seçmen50.642
  • Kullanılan oy39.046
  • Geçerli oy38.128
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1443.336
  • 30 Mar 1438.525
  • 30 Mar 1437.166
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akçakale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 188 / 213
  • %88,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,1
  • %54,1
  • %0
  • %54,1
  • %54,1
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %5,5
  • %4,9
  • %0,6
  • %5,5
  • %4,9
  • %0,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Yalçınkaya AK Parti
  • Abdülhakim Ayhan SP
  • Ömer Ay İYİ Parti
  • Ahmet Geçit CHP
  • Hamza Coşkun BBP
  • Katılım oranı % 88,6
  • Toplam seçmen50.642
  • Kullanılan oy39.046
  • Geçerli oy38.128
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1443.336
  • 30 Mar 1438.525
  • 30 Mar 1437.166
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akçakale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Akçakale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 188 / 213
  • %88,3
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • CHP
  • %54,1
    20.610 oy
  • %37,7
    14.371 oy
  • %4,9
    1.883 oy
  • %2,2
    834 oy
  • %0,6
    221 oy
  • %54,1
    20.610 oy
  • %37,7
    14.371 oy
  • %4,9
    1.883 oy
  • %2,2
    834 oy
  • %0,6
    221 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
    18.866 oy
  • %0,6
    210 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    182 oy
  • %50,8
    18.866 oy
  • %0,6
    210 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    182 oy
  • BBP
  • BTP
  • DP
  • MHP
  • HDP
  • %0,3
    100 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    54 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    100 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    54 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    264 oy
  • %0,5
    194 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    16.503 oy
  • %1,9
    721 oy
  • %0,7
    264 oy
  • %0,5
    194 oy
  • %0
  • %44,4
    16.503 oy
  • %1,9
    721 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.889 / 3.978
  • %97,8
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • HDP
  • MHP
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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