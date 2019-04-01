Seçim Şanlıurfa Suruç Seçim Sonuçları – Suruç Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Suruç Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hatice Çevik
Hatice Çevik
HDP
%59,4
25.767 oy
Mustafa Yüksel
Mustafa Yüksel
AK Parti
%34,7
15.059 oy
Diğer
%6
2.581 oy
Şanlıurfa - Suruç İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 225 / 225
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %59,4
  • %34,7
  • %1,6
  • %0,8
  • %0
  • %3,6
  • %59,4
  • %34,7
  • %1,6
  • %0,8
  • %0
  • %3,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,6
  • %44
  • %0,1
  • %0
  • %0,3
  • %3
  • %52,6
  • %44
  • %0,1
  • %0
  • %0,3
  • %3
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hatice Çevik HDP
  • Mustafa Yüksel AK Parti
  • Mehmet Şener SP
  • Kemal Eşsiz CHP
  • Tuba Coşkun İYİ Parti
  • Katılım oranı % 79,1
  • Toplam seçmen59.229
  • Kullanılan oy46.831
  • Geçerli oy43.407
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1455.070
  • 30 Mar 1445.899
  • 30 Mar 1443.841
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Suruç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 225 / 225
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %34,7
  • %34,7
  • %0
  • %34,7
  • %34,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,4
  • %1,6
  • %0,8
  • %2,4
  • %1,6
  • %0,8
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %59,4
  • %0
  • %59,4
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hatice Çevik HDP
  • Mustafa Yüksel AK Parti
  • Mehmet Şener SP
  • Kemal Eşsiz CHP
  • Tuba Coşkun İYİ Parti
  • Katılım oranı % 79,1
  • Toplam seçmen59.229
  • Kullanılan oy46.831
  • Geçerli oy43.407
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1455.070
  • 30 Mar 1445.899
  • 30 Mar 1443.841
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Suruç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Suruç Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 225 / 225
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %59,4
    25.767 oy
  • %34,7
    15.059 oy
  • %3,1
    1.359 oy
  • %1,6
    697 oy
  • %0,8
    343 oy
  • %59,4
    25.767 oy
  • %34,7
    15.059 oy
  • %3,1
    1.359 oy
  • %1,6
    697 oy
  • %0,8
    343 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,6
    23.050 oy
  • %44
    19.282 oy
  • %0,3
    114 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,6
    23.050 oy
  • %44
    19.282 oy
  • %0,3
    114 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0
  • BBP
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • VP
  • %0,3
    109 oy
  • %0,2
    73 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    109 oy
  • %0,2
    73 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    240 oy
  • %0,7
    300 oy
  • %0,3
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    240 oy
  • %0,7
    300 oy
  • %0,3
    145 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    116 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    116 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.889 / 3.978
  • %97,8
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • HDP
  • MHP
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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