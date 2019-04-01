Seçim Kayseri Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Kayseri Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Kayseri Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Memduh Büyükkılıç
Memduh Büyükkılıç
AK Parti
%63,4
499.999 oy
Dursun Ataş
Dursun Ataş
İYİ Parti
%31,5
248.596 oy
Diğer
%5
40.231 oy
Kayseri İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3.183 / 3.191
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %63,4
  • %31,5
  • %0,6
  • %0
  • %0
  • %4,5
  • %63,4
  • %31,5
  • %0,6
  • %0
  • %0
  • %4,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
  • %0
  • %0
  • %27
  • %8,9
  • %5,2
  • %58,9
  • %0
  • %0
  • %27
  • %8,9
  • %5,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11
1
4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
yukleniyor
Bünyan
yukleniyor
Develi
yukleniyor
Felahiye
yukleniyor
Hacılar
yukleniyor
İncesu
yukleniyor
Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Memduh Büyükkılıç AK Parti
  • Dursun Ataş İYİ Parti
  • Mahmut Arıkan SP
  • Cevzet Işık HDP
  • Mustafa Kurt BTP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen957.078
  • Kullanılan oy819.990
  • Geçerli oy788.826
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14877.017
  • 30 Mar 14795.245
  • 30 Mar 14764.790
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3.183 / 3.191
  • %99,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %63,4
  • %63,4
  • %0
  • %63,4
  • %63,4
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %31,5
  • %31,5
  • %0
  • %31,5
  • %31,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,6
  • %0
  • %0,6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
15
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
yukleniyor
Bünyan
yukleniyor
Develi
yukleniyor
Felahiye
yukleniyor
Hacılar
yukleniyor
İncesu
yukleniyor
Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Memduh Büyükkılıç AK Parti
  • Dursun Ataş İYİ Parti
  • Mahmut Arıkan SP
  • Cevzet Işık HDP
  • Mustafa Kurt BTP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen957.078
  • Kullanılan oy819.990
  • Geçerli oy788.826
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14877.017
  • 30 Mar 14795.245
  • 30 Mar 14764.790
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 11 12 -1
  • MHP 4 3 +1
  • CHP 0 1 -1
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.183 / 3.191
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %63,4
    499.999 oy
  • %31,5
    248.596 oy
  • %2,7
    21.648 oy
  • %0,6
    4.644 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • %63,4
    499.999 oy
  • %31,5
    248.596 oy
  • %2,7
    21.648 oy
  • %0,6
    4.644 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • %0,1
    1.140 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,4
    3.214 oy
  • %0,4
    2.959 oy
  • %0,3
    2.376 oy
  • %0,2
    1.359 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.214 oy
  • %0,4
    2.959 oy
  • %0,3
    2.376 oy
  • %0,2
    1.359 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • %0
  • %27
    206.378 oy
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %0
    0 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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