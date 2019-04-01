31 Mart 2019 Kayseri Yerel Seçim Sonuçları
Memduh Büyükkılıç
AK Parti
%63,4
499.999 oy
Dursun Ataş
İYİ Parti
%31,5
248.596 oy
Diğer
%5
40.231 oy
Kayseri İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.183 / 3.191
- %99,7
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Memduh Büyükkılıç AK Parti
- Dursun Ataş İYİ Parti
- Mahmut Arıkan SP
- Cevzet Işık HDP
- Mustafa Kurt BTP
- Katılım oranı % 85,8
- Toplam seçmen957.078
- Kullanılan oy819.990
- Geçerli oy788.826
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14877.017
- 30 Mar 14795.245
- 30 Mar 14764.790
- Açılan sandık
- 3.183 / 3.191
- %99,7
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Memduh Büyükkılıç AK Parti
- Dursun Ataş İYİ Parti
- Mahmut Arıkan SP
- Cevzet Işık HDP
- Mustafa Kurt BTP
- Katılım oranı % 85,8
- Toplam seçmen957.078
- Kullanılan oy819.990
- Geçerli oy788.826
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14877.017
- 30 Mar 14795.245
- 30 Mar 14764.790
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Akkışla AK Parti %42,2 AK Parti %29,5
- Bünyan AK Parti %58,5 AK Parti %51,3
- Develi AK Parti %48,2 AK Parti %56,7
- Felahiye AK Parti %43,8 AK Parti %44
- Hacılar AK Parti %60,8 AK Parti %60,3
- İncesu İYİ Parti %50,3 AK Parti %51,1
- Kocasinan AK Parti %61,1 AK Parti %57,5
- Melikgazi AK Parti %64,5 AK Parti %61,2
- Özvatan MHP %84 MHP %46,1
- Pınarbaşı MHP %42,4 MHP %54,9
- Sarıoğlan MHP %39 MHP %38,9
- Sarız MHP %52,2 CHP %29,6
- Talas AK Parti %55,7 AK Parti %47,2
- Tomarza AK Parti %44,7 AK Parti %45,2
- Yahyalı AK Parti %67,2 AK Parti %59,8
- Yeşilhisar AK Parti %56,2 AK Parti %45,6
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 11 12 -1
- MHP 4 3 +1
- CHP 0 1 -1
- İYİ Parti 1 0 +1
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akkışla Ayhan Arslan % 100 % 42,2 % 0 % 14,8 % 0 % 0 % 32,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akkışla Ayhan Arslan % 100 % 42,19 % 0 % 14,84 % 0 % 0 % 32,08 BBP
- Akkışla (30 Mar 14) Ali Ergül % 29,55 % 21,53 % 22,45 % 0 % 0 % 17,21 DP
- Bünyan Özkan Altun % 94,5 % 58,5 % 0 % 20,4 % 0 % 0 % 11,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bünyan Özkan Altun % 94,5 % 58,5 % 0 % 20,44 % 0 % 0 % 11,38 Bağımsız
- Bünyan (30 Mar 14) Şinasi Gülcüoğlu % 51,26 % 38,4 % 8,36 % 0 % 0 % 0,92 SP
- Develi Mehmet Cabbar % 99,4 % 48,2 % 0 % 0 % 23,7 % 0 % 25,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Develi Mehmet Cabbar % 99,4 % 48,2 % 0 % 0 % 23,75 % 0 % 25,26 BBP
- Develi (30 Mar 14) Mehmet Cabbar % 56,73 % 37,08 % 3,72 % 0 % 0 % 1,44 SP
- Felahiye Vural Coşkun % 100 % 43,8 % 0 % 0 % 28,6 % 0 % 23,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Felahiye Vural Coşkun % 100 % 43,8 % 0 % 0 % 28,6 % 0 % 23,92 Bağımsız
- Felahiye (30 Mar 14) Vural Coşkun % 44,01 % 32,31 % 22,22 % 0 % 0 % 0,85 SP
- Hacılar Bilal Özdoğan % 100 % 60,8 % 0 % 3,7 % 0 % 0 % 31,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hacılar Bilal Özdoğan % 100 % 60,82 % 0 % 3,65 % 0 % 0 % 31,87 SP
- Hacılar (30 Mar 14) Doğan Ekici % 60,35 % 21,58 % 3,8 % 0 % 0 % 11,99 SP
- İncesu Mustafa İlmek % 100 % 45,5 % 0 % 0 % 50,3 % 0,8 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İncesu Mustafa İlmek % 100 % 45,55 % 0 % 0 % 50,35 % 0,78 % 1,88 SP
- İncesu (30 Mar 14) Zekeriya Karayol % 51,15 % 42,02 % 3,19 % 0 % 0 % 1,48 BBP
- Kocasinan Ahmet Çolakbayrakdar % 100 % 61,1 % 0 % 0 % 31,1 % 0,8 % 4,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kocasinan Ahmet Çolakbayrakdar % 100 % 61,07 % 0 % 0 % 31,07 % 0,78 % 4,15 BBP
- Kocasinan (30 Mar 14) Mustafa Çelik % 57,51 % 26,19 % 10,17 % 0 % 0 % 3,56 BBP
- Melikgazi Hacı Mustafa Palancıoğlu % 99,8 % 64,5 % 0 % 23,8 % 0 % 0 % 5,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Melikgazi Hacı Mustafa Palancıoğlu % 99,8 % 64,54 % 0 % 23,76 % 0 % 0 % 5,92 BBP
- Melikgazi (30 Mar 14) Memduh Büyükkılıç % 61,17 % 25,54 % 8,28 % 0 % 0 % 2,52 BBP
- Özvatan Halit Demir % 100 % 0 % 84 % 0 % 14,6 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Özvatan Halit Demir % 100 % 0 % 84,01 % 0 % 14,6 % 0 % 1,04 SP
- Özvatan (30 Mar 14) Halit Demir % 39,47 % 46,12 % 10,01 % 0 % 0 % 3,39 SP
- Pınarbaşı Menduh Uzunluoğlu % 100 % 0 % 42,4 % 31,6 % 21,4 % 0 % 3,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pınarbaşı Menduh Uzunluoğlu % 100 % 0 % 42,38 % 31,6 % 21,38 % 0 % 3,69 BBP
- Pınarbaşı (30 Mar 14) Dursun Ataş % 35,87 % 54,88 % 7,47 % 0 % 0 % 0,83 BBP
- Sarıoğlan Bekir Ayyıldırım % 100 % 0 % 39 % 23,9 % 0 % 0 % 29,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarıoğlan Bekir Ayyıldırım % 100 % 0 % 39 % 23,87 % 0 % 0 % 29,81 BBP
- Sarıoğlan (30 Mar 14) Ali Osman Yıldız % 28,21 % 38,93 % 30,05 % 0 % 0 % 1,22 BBP
- Sarız Baki Bayrak % 100 % 0 % 52,2 % 46,7 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarız Baki Bayrak % 100 % 0 % 52,16 % 46,72 % 0 % 0 % 0,67 SP
- Sarız (30 Mar 14) Ömer Faruk Eroğlu % 26,8 % 21,02 % 29,64 % 0 % 0 % 20,08 BBP
- Talas Mustafa Yalçın % 100 % 55,7 % 0 % 0 % 40,5 % 0,3 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Talas Mustafa Yalçın % 100 % 55,7 % 0 % 0 % 40,51 % 0,32 % 2,66 SP
- Talas (30 Mar 14) Hacı Mustafa Palancıoğlu % 47,16 % 41,35 % 7,66 % 0 % 0 % 1,89 SP
- Tomarza Davut Şahin % 100 % 44,7 % 0 % 37,3 % 0 % 0 % 14,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tomarza Davut Şahin % 100 % 44,7 % 0 % 37,34 % 0 % 0 % 14,81 BBP
- Tomarza (30 Mar 14) Fahrettin Işık % 45,16 % 33,85 % 18,24 % 0 % 0 % 2,07 SP
- Yahyalı Esat Öztürk % 100 % 67,2 % 0 % 0 % 12,5 % 0 % 19,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yahyalı Esat Öztürk % 100 % 67,23 % 0 % 0 % 12,48 % 0 % 19,88 SP
- Yahyalı (30 Mar 14) Esat Öztürk % 59,78 % 10,53 % 1,19 % 0 % 0 % 27,55 SP
- Yeşilhisar Halit Taşyapan % 100 % 56,2 % 0 % 0 % 42,3 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yeşilhisar Halit Taşyapan % 100 % 56,23 % 0 % 0 % 42,28 % 0 % 0,71 SP
- Yeşilhisar (30 Mar 14) Abdulkadir Akdeniz % 45,58 % 32,34 % 18,89 % 0 % 0 % 1,82 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.183 / 3.191
- %99,7
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