Seçim Kayseri Talas Seçim Sonuçları – Talas Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Talas Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Yalçın
Mustafa Yalçın
AK Parti
%55,6
46.873 oy
Osman Haymana
Osman Haymana
İYİ Parti
%40,6
34.208 oy
Diğer
%3
3.230 oy
Kayseri - Talas İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 321 / 321
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %55,6
  • %40,6
  • %0,3
  • %0
  • %0
  • %3,5
  • %55,6
  • %40,6
  • %0,3
  • %0
  • %0
  • %3,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
  • %0
  • %0
  • %41,3
  • %7,7
  • %3,8
  • %47,2
  • %0
  • %0
  • %41,3
  • %7,7
  • %3,8
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
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Bünyan
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Develi
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Felahiye
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Hacılar
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İncesu
yukleniyor
Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Yalçın AK Parti
  • Osman Haymana İYİ Parti
  • Harun Halilullah Toprak SP
  • İhsan Akşehirli BTP
  • Selma Tosun VP
  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen104.805
  • Kullanılan oy86.785
  • Geçerli oy84.311
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1480.573
  • 30 Mar 1472.129
  • 30 Mar 1469.857
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Talas Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 321 / 321
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %55,6
  • %55,6
  • %0
  • %55,6
  • %55,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %40,6
  • %40,6
  • %0
  • %40,6
  • %40,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,3
  • %0
  • %0,3
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
yukleniyor
Bünyan
yukleniyor
Develi
yukleniyor
Felahiye
yukleniyor
Hacılar
yukleniyor
İncesu
yukleniyor
Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Yalçın AK Parti
  • Osman Haymana İYİ Parti
  • Harun Halilullah Toprak SP
  • İhsan Akşehirli BTP
  • Selma Tosun VP
  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen104.805
  • Kullanılan oy86.785
  • Geçerli oy84.311
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1480.573
  • 30 Mar 1472.129
  • 30 Mar 1469.857
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Talas Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Talas Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 321 / 321
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • VP
  • %55,6
    46.873 oy
  • %40,6
    34.208 oy
  • %2,7
    2.244 oy
  • %0,5
    383 oy
  • %0,4
    308 oy
  • %55,6
    46.873 oy
  • %40,6
    34.208 oy
  • %2,7
    2.244 oy
  • %0,5
    383 oy
  • %0,4
    308 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
    32.944 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    1.321 oy
  • %0,2
    109 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,2
    32.944 oy
  • %0
  • %1,9
    1.321 oy
  • %0,2
    109 oy
  • %0
  • HDP
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • %0,3
    277 oy
  • %0
    18 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    277 oy
  • %0
    18 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,3
    28.885 oy
  • %7,7
    5.353 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %41,3
    28.885 oy
  • %7,7
    5.353 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    1.085 oy
  • %0,2
    160 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    1.085 oy
  • %0,2
    160 oy
  • %0
  • %0

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %63,4
    500.520 oy
  • %31,5
    248.426 oy
  • %2,7
    21.635 oy
  • %0,6
    4.746 oy
  • %0,5
    3.929 oy
  • %63,4
    500.520 oy
  • %31,5
    248.426 oy
  • %2,7
    21.635 oy
  • %0,6
    4.746 oy
  • %0,5
    3.929 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • %0,1
    1.140 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    3.149 oy
  • %0,4
    2.895 oy
  • %0,3
    2.488 oy
  • %0,2
    1.335 oy
  • %0
    311 oy
  • %0,4
    3.149 oy
  • %0,4
    2.895 oy
  • %0,3
    2.488 oy
  • %0,2
    1.335 oy
  • %0
    311 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27
    206.378 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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