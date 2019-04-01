Seçim Kayseri Develi Seçim Sonuçları – Develi Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Develi Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Cabbar
Mehmet Cabbar
AK Parti
%48,2
18.999 oy
Serhad Özdamar
BBP
%25,3
9.959 oy
Diğer
%27
10.462 oy
Kayseri - Develi İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 175 / 176
  • %99,4
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %48,2
  • %23,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %28,1
  • %48,2
  • %23,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %28,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,7
  • %0
  • %37,1
  • %3,7
  • %0
  • %2,5
  • %56,7
  • %0
  • %37,1
  • %3,7
  • %0
  • %2,5
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
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Bünyan
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Develi
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Felahiye
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Hacılar
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İncesu
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Kocasinan
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Melikgazi
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Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Cabbar AK Parti
  • Serhad Özdamar BBP
  • Ali Ağca İYİ Parti
  • Abdullah Akkuş SP
  • Halim Türgar BTP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen46.833
  • Kullanılan oy41.268
  • Geçerli oy39.420
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1443.756
  • 30 Mar 1439.576
  • 30 Mar 1437.879
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Develi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 175 / 176
  • %99,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,2
  • %48,2
  • %0
  • %48,2
  • %48,2
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %23,7
  • %23,7
  • %0
  • %23,7
  • %23,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
yukleniyor
Bünyan
yukleniyor
Develi
yukleniyor
Felahiye
yukleniyor
Hacılar
yukleniyor
İncesu
yukleniyor
Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Cabbar AK Parti
  • Serhad Özdamar BBP
  • Ali Ağca İYİ Parti
  • Abdullah Akkuş SP
  • Halim Türgar BTP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen46.833
  • Kullanılan oy41.268
  • Geçerli oy39.420
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1443.756
  • 30 Mar 1439.576
  • 30 Mar 1437.879
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Develi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Develi Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 175 / 176
  • %99,4
  • AK Parti
  • BBP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %48,2
    18.999 oy
  • %25,3
    9.959 oy
  • %23,7
    9.362 oy
  • %1,8
    701 oy
  • %1
    399 oy
  • %48,2
    18.999 oy
  • %25,3
    9.959 oy
  • %23,7
    9.362 oy
  • %1,8
    701 oy
  • %1
    399 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,7
    21.490 oy
  • %0,4
    159 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    546 oy
  • %0,1
    41 oy
  • %56,7
    21.490 oy
  • %0,4
    159 oy
  • %0
  • %1,4
    546 oy
  • %0,1
    41 oy
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,1
    14.047 oy
  • %3,7
    1.410 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,1
    14.047 oy
  • %3,7
    1.410 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    186 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    186 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.183 / 3.191
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %63,4
    499.999 oy
  • %31,5
    248.596 oy
  • %2,7
    21.648 oy
  • %0,6
    4.644 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • %63,4
    499.999 oy
  • %31,5
    248.596 oy
  • %2,7
    21.648 oy
  • %0,6
    4.644 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • %0,1
    1.140 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,4
    3.214 oy
  • %0,4
    2.959 oy
  • %0,3
    2.376 oy
  • %0,2
    1.359 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.214 oy
  • %0,4
    2.959 oy
  • %0,3
    2.376 oy
  • %0,2
    1.359 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • %0
  • %27
    206.378 oy
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %0
    0 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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