Seçim Kayseri Melikgazi Seçim Sonuçları – Melikgazi Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Melikgazi Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hacı Mustafa Palancıoğlu
Hacı Mustafa Palancıoğlu
AK Parti
%64,5
196.649 oy
Sema Karaoğlu
Sema Karaoğlu
CHP
%23,8
72.407 oy
Diğer
%11
35.748 oy
Kayseri - Melikgazi İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.123 / 1.124
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %64,5
  • %23,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %11,7
  • %64,5
  • %23,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %11,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,2
  • %8,3
  • %25,5
  • %0
  • %0
  • %5
  • %61,2
  • %8,3
  • %25,5
  • %0
  • %0
  • %5
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
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Bünyan
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Develi
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Felahiye
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Hacılar
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İncesu
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Kocasinan
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Melikgazi
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Özvatan
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Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hacı Mustafa Palancıoğlu AK Parti
  • Sema Karaoğlu CHP
  • Öz Ferhat Aslan BBP
  • Sinan Aktaş SP
  • Kamil Karamete DP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen374.617
  • Kullanılan oy317.487
  • Geçerli oy304.804
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14343.897
  • 30 Mar 14311.623
  • 30 Mar 14300.748
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Melikgazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.123 / 1.124
  • %99,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %64,5
  • %64,5
  • %0
  • %64,5
  • %64,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %23,8
  • %23,8
  • %0
  • %23,8
  • %23,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
yukleniyor
Bünyan
yukleniyor
Develi
yukleniyor
Felahiye
yukleniyor
Hacılar
yukleniyor
İncesu
yukleniyor
Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hacı Mustafa Palancıoğlu AK Parti
  • Sema Karaoğlu CHP
  • Öz Ferhat Aslan BBP
  • Sinan Aktaş SP
  • Kamil Karamete DP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen374.617
  • Kullanılan oy317.487
  • Geçerli oy304.804
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14343.897
  • 30 Mar 14311.623
  • 30 Mar 14300.748
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Melikgazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Melikgazi Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.123 / 1.124
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %64,5
    196.649 oy
  • %23,8
    72.407 oy
  • %5,9
    17.953 oy
  • %3,9
    11.977 oy
  • %0,8
    2.299 oy
  • %64,5
    196.649 oy
  • %23,8
    72.407 oy
  • %5,9
    17.953 oy
  • %3,9
    11.977 oy
  • %0,8
    2.299 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,2
    183.968 oy
  • %8,3
    24.887 oy
  • %2,5
    7.578 oy
  • %1,7
    5.192 oy
  • %0,3
    1.023 oy
  • %61,2
    183.968 oy
  • %8,3
    24.887 oy
  • %2,5
    7.578 oy
  • %1,7
    5.192 oy
  • %0,3
    1.023 oy
  • BTP
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,4
    1.325 oy
  • %0,3
    1.042 oy
  • %0,3
    905 oy
  • %0,1
    247 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    1.325 oy
  • %0,3
    1.042 oy
  • %0,3
    905 oy
  • %0,1
    247 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    678 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    393 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,5
    76.797 oy
  • %0,2
    678 oy
  • %0
  • %0,1
    393 oy
  • %0
  • %25,5
    76.797 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %63,4
    500.520 oy
  • %31,5
    248.426 oy
  • %2,7
    21.635 oy
  • %0,6
    4.746 oy
  • %0,5
    3.929 oy
  • %63,4
    500.520 oy
  • %31,5
    248.426 oy
  • %2,7
    21.635 oy
  • %0,6
    4.746 oy
  • %0,5
    3.929 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • %0,1
    1.140 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    3.149 oy
  • %0,4
    2.895 oy
  • %0,3
    2.488 oy
  • %0,2
    1.335 oy
  • %0
    311 oy
  • %0,4
    3.149 oy
  • %0,4
    2.895 oy
  • %0,3
    2.488 oy
  • %0,2
    1.335 oy
  • %0
    311 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27
    206.378 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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