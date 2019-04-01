Seçim Kayseri Sarız Seçim Sonuçları – Sarız Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sarız Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Baki Bayrak
Baki Bayrak
MHP
%52,2
3.644 oy
Ömer Faruk Eroğlu
Ömer Faruk Eroğlu
CHP
%46,7
3.264 oy
Diğer
%1
78 oy
Kayseri - Sarız İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 50 / 50
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,2
  • %46,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %52,2
  • %46,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21
  • %29,6
  • %26,8
  • %0
  • %0
  • %22,5
  • %21
  • %29,6
  • %26,8
  • %0
  • %0
  • %22,5
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
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Bünyan
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Develi
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Felahiye
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Hacılar
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İncesu
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Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Baki Bayrak MHP
  • Ömer Faruk Eroğlu CHP
  • Muharrem Çelik SP
  • Şaban Gülmez BTP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen8.379
  • Kullanılan oy7.299
  • Geçerli oy6.986
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.200
  • 30 Mar 147.150
  • 30 Mar 146.889
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarız Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 50 / 50
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %52,2
  • %52,2
  • %0
  • %52,2
  • %52,2
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46,7
  • %46,7
  • %0
  • %46,7
  • %46,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
yukleniyor
Bünyan
yukleniyor
Develi
yukleniyor
Felahiye
yukleniyor
Hacılar
yukleniyor
İncesu
yukleniyor
Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Baki Bayrak MHP
  • Ömer Faruk Eroğlu CHP
  • Muharrem Çelik SP
  • Şaban Gülmez BTP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen8.379
  • Kullanılan oy7.299
  • Geçerli oy6.986
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.200
  • 30 Mar 147.150
  • 30 Mar 146.889
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarız Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sarız Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 50 / 50
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • AK Parti
  • %52,2
    3.644 oy
  • %46,7
    3.264 oy
  • %0,7
    47 oy
  • %0,4
    31 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,2
    3.644 oy
  • %46,7
    3.264 oy
  • %0,7
    47 oy
  • %0,4
    31 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21
    1.448 oy
  • %29,6
    2.042 oy
  • %0,8
    53 oy
  • %0,6
    38 oy
  • %26,8
    1.846 oy
  • %21
    1.448 oy
  • %29,6
    2.042 oy
  • %0,8
    53 oy
  • %0,6
    38 oy
  • %26,8
    1.846 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %20,1
    1.383 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %20,1
    1.383 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    79 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    79 oy
  • %0

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.183 / 3.191
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %63,4
    499.999 oy
  • %31,5
    248.596 oy
  • %2,7
    21.648 oy
  • %0,6
    4.644 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • %63,4
    499.999 oy
  • %31,5
    248.596 oy
  • %2,7
    21.648 oy
  • %0,6
    4.644 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • %0,1
    1.140 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,4
    3.214 oy
  • %0,4
    2.959 oy
  • %0,3
    2.376 oy
  • %0,2
    1.359 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.214 oy
  • %0,4
    2.959 oy
  • %0,3
    2.376 oy
  • %0,2
    1.359 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • %0
  • %27
    206.378 oy
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %0
    0 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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