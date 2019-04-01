Seçim Kayseri Bünyan Seçim Sonuçları – Bünyan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bünyan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Özkan Altun
Özkan Altun
AK Parti
%58,5
10.491 oy
Mustafa Navruz
Mustafa Navruz
CHP
%20,4
3.667 oy
Diğer
%22
3.778 oy
Kayseri - Bünyan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 91 / 91
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %58,5
  • %20,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %21,1
  • %58,5
  • %20,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %21,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,3
  • %8,4
  • %38,4
  • %0
  • %0
  • %2
  • %51,3
  • %8,4
  • %38,4
  • %0
  • %0
  • %2
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
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Bünyan
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Develi
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Felahiye
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Hacılar
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İncesu
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Kocasinan
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Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özkan Altun AK Parti
  • Mustafa Navruz CHP
  • Ömer Özcan Bağımsız
  • Hakan Çelik SP
  • Yaşar Özden BBP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen22.040
  • Kullanılan oy19.020
  • Geçerli oy17.936
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.810
  • 30 Mar 1419.048
  • 30 Mar 1418.226
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bünyan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 91 / 91
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,5
  • %58,5
  • %0
  • %58,5
  • %58,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %20,4
  • %20,4
  • %0
  • %20,4
  • %20,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
yukleniyor
Bünyan
yukleniyor
Develi
yukleniyor
Felahiye
yukleniyor
Hacılar
yukleniyor
İncesu
yukleniyor
Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özkan Altun AK Parti
  • Mustafa Navruz CHP
  • Ömer Özcan Bağımsız
  • Hakan Çelik SP
  • Yaşar Özden BBP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen22.040
  • Kullanılan oy19.020
  • Geçerli oy17.936
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.810
  • 30 Mar 1419.048
  • 30 Mar 1418.226
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bünyan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bünyan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 91 / 91
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • SP
  • BBP
  • %58,5
    10.491 oy
  • %20,4
    3.667 oy
  • %11,4
    2.040 oy
  • %4,9
    877 oy
  • %3
    540 oy
  • %58,5
    10.491 oy
  • %20,4
    3.667 oy
  • %11,4
    2.040 oy
  • %4,9
    877 oy
  • %3
    540 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,3
    9.343 oy
  • %8,4
    1.523 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    168 oy
  • %0,6
    105 oy
  • %51,3
    9.343 oy
  • %8,4
    1.523 oy
  • %0
  • %0,9
    168 oy
  • %0,6
    105 oy
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %1,8
    321 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    321 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    9 oy
  • %38,4
    6.998 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    9 oy
  • %38,4
    6.998 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    80 oy
  • %0
  • %0

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %63,4
    500.520 oy
  • %31,5
    248.426 oy
  • %2,7
    21.635 oy
  • %0,6
    4.746 oy
  • %0,5
    3.929 oy
  • %63,4
    500.520 oy
  • %31,5
    248.426 oy
  • %2,7
    21.635 oy
  • %0,6
    4.746 oy
  • %0,5
    3.929 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • %0,1
    1.140 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    3.149 oy
  • %0,4
    2.895 oy
  • %0,3
    2.488 oy
  • %0,2
    1.335 oy
  • %0
    311 oy
  • %0,4
    3.149 oy
  • %0,4
    2.895 oy
  • %0,3
    2.488 oy
  • %0,2
    1.335 oy
  • %0
    311 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27
    206.378 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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