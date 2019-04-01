Seçim Kayseri Pınarbaşı Seçim Sonuçları – Pınarbaşı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Pınarbaşı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Menduh Uzunluoğlu
Menduh Uzunluoğlu
MHP
%42,4
7.415 oy
Deniz Yağan
Deniz Yağan
CHP
%31,6
5.529 oy
Diğer
%26
4.551 oy
Kayseri - Pınarbaşı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 146 / 146
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %42,4
  • %31,6
  • %21,4
  • %0
  • %0
  • %4,6
  • %42,4
  • %31,6
  • %21,4
  • %0
  • %0
  • %4,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,9
  • %7,5
  • %0
  • %35,9
  • %0
  • %1,8
  • %54,9
  • %7,5
  • %0
  • %35,9
  • %0
  • %1,8
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
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Bünyan
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Develi
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Felahiye
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Hacılar
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İncesu
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Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
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Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Menduh Uzunluoğlu MHP
  • Deniz Yağan CHP
  • Cuma Sağlam İYİ Parti
  • Abdullah Yağmur BBP
  • Vacit Kip SP
  • Katılım oranı % 88,7
  • Toplam seçmen20.679
  • Kullanılan oy18.345
  • Geçerli oy17.495
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.793
  • 30 Mar 1416.693
  • 30 Mar 1416.092
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pınarbaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 146 / 146
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53
  • %31,6
  • %21,4
  • %53
  • %31,6
  • %21,4
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %42,4
  • %42,4
  • %0
  • %42,4
  • %42,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
yukleniyor
Bünyan
yukleniyor
Develi
yukleniyor
Felahiye
yukleniyor
Hacılar
yukleniyor
İncesu
yukleniyor
Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Menduh Uzunluoğlu MHP
  • Deniz Yağan CHP
  • Cuma Sağlam İYİ Parti
  • Abdullah Yağmur BBP
  • Vacit Kip SP
  • Katılım oranı % 88,7
  • Toplam seçmen20.679
  • Kullanılan oy18.345
  • Geçerli oy17.495
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.793
  • 30 Mar 1416.693
  • 30 Mar 1416.092
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pınarbaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Pınarbaşı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 146 / 146
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • %42,4
    7.415 oy
  • %31,6
    5.529 oy
  • %21,4
    3.741 oy
  • %3,7
    646 oy
  • %0,7
    118 oy
  • %42,4
    7.415 oy
  • %31,6
    5.529 oy
  • %21,4
    3.741 oy
  • %3,7
    646 oy
  • %0,7
    118 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,9
    8.831 oy
  • %7,5
    1.202 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    134 oy
  • %0,7
    115 oy
  • %54,9
    8.831 oy
  • %7,5
    1.202 oy
  • %0
  • %0,8
    134 oy
  • %0,7
    115 oy
  • BTP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0,3
    46 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    46 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    37 oy
  • %35,9
    5.773 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    37 oy
  • %35,9
    5.773 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %63,4
    500.520 oy
  • %31,5
    248.426 oy
  • %2,7
    21.635 oy
  • %0,6
    4.746 oy
  • %0,5
    3.929 oy
  • %63,4
    500.520 oy
  • %31,5
    248.426 oy
  • %2,7
    21.635 oy
  • %0,6
    4.746 oy
  • %0,5
    3.929 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • %0,1
    1.140 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    3.149 oy
  • %0,4
    2.895 oy
  • %0,3
    2.488 oy
  • %0,2
    1.335 oy
  • %0
    311 oy
  • %0,4
    3.149 oy
  • %0,4
    2.895 oy
  • %0,3
    2.488 oy
  • %0,2
    1.335 oy
  • %0
    311 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27
    206.378 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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