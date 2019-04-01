31 Mart 2019 Van Yerel Seçim Sonuçları
Bedia Özgökçe Ertan
HDP
%53,7
259.448 oy
Necdet Takva
AK Parti
%40,6
195.964 oy
Diğer
%5
27.513 oy
Van İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.273 / 2.281
- %99,6
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Bedia Özgökçe Ertan HDP
- Necdet Takva AK Parti
- Nurettin Beyaz CHP
- Fethullah Erbaş SP
- Serkan Saygın İYİ Parti
- Katılım oranı % 78,4
- Toplam seçmen654.040
- Kullanılan oy511.564
- Geçerli oy482.925
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14577.186
- 30 Mar 14472.483
- 30 Mar 14450.302
- Açılan sandık
- 2.273 / 2.281
- %99,6
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Bedia Özgökçe Ertan HDP
- Necdet Takva AK Parti
- Nurettin Beyaz CHP
- Fethullah Erbaş SP
- Serkan Saygın İYİ Parti
- Katılım oranı % 78,4
- Toplam seçmen654.040
- Kullanılan oy511.564
- Geçerli oy482.925
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14577.186
- 30 Mar 14472.483
- 30 Mar 14450.302
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Bahçesaray AK Parti %65,5 BDP %53,9
- Başkale HDP %72,4 BDP %90,9
- Çaldıran HDP %53 BDP %58,6
- Çatak AK Parti %54,1 BDP %67,7
- Edremit HDP %53,8 BDP %50,9
- Erciş HDP %49,7 BDP %49,4
- Gevaş AK Parti %49,8 AK Parti %47,2
- Gürpınar AK Parti %53,3 BDP %55
- İpekyolu HDP %54,5 BDP %48,3
- Muradiye HDP %42,3 BDP %50,9
- Özalp HDP %75 BDP %71,6
- Saray HDP %61,4 BDP %65,9
- Tuşba HDP %52,9 AK Parti %50
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 4 2 +2
- MHP 0 0 0
- CHP 0 0 0
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 9 11 -2
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Van İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bahçesaray Meki Arvas % 100 % 65,5 % 0 % 0,9 % 1,4 % 30,4 % 1,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bahçesaray Meki Arvas % 100 % 65,48 % 0 % 0,91 % 1,39 % 30,37 % 1,32 BBP
- Bahçesaray (30 Mar 14) Mehmet Garip Aykut % 31,49 % 0,52 % 0,82 % 0 % 53,88 % 11,52 SP
- Başkale Erkan Acar % 100 % 21,4 % 0 % 3,5 % 2,1 % 72,4 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Başkale Erkan Acar % 100 % 21,44 % 0 % 3,46 % 2,08 % 72,41 % 0,42 SP
- Başkale (30 Mar 14) İhsan Güler % 7,22 % 0,41 % 0,31 % 0 % 90,89 % 0,8 BTP
- Çaldıran Leyla Atsak % 100 % 43,4 % 0 % 1,8 % 0 % 53 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çaldıran Leyla Atsak % 100 % 43,43 % 0 % 1,83 % 0 % 53 % 1,1 SP
- Çaldıran (30 Mar 14) Faruk Demir % 37,75 % 0,34 % 0,65 % 0 % 58,61 % 1,08 BTP
- Çatak Abdurrahman Şeylan % 100 % 54,1 % 0 % 1,8 % 0 % 42,5 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çatak Abdurrahman Şeylan % 100 % 54,08 % 0 % 1,79 % 0 % 42,52 % 1,28 SP
- Çatak (30 Mar 14) Celattin Bartu % 29,38 % 0,36 % 0,75 % 0 % 67,7 % 1,48 SP
- Edremit Gülcan Kaçmaz Sayyiğit % 100 % 41,8 % 0 % 1,6 % 1,2 % 53,8 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Edremit Gülcan Kaçmaz Sayyiğit % 100 % 41,79 % 0 % 1,58 % 1,16 % 53,81 % 1,43 SP
- Edremit (30 Mar 14) Sevil Çetin % 41,82 % 1,8 % 1,06 % 0 % 50,91 % 2,1 SP
- Erciş Yıldız Çetin % 99,7 % 46,2 % 0 % 1,9 % 0 % 49,7 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erciş Yıldız Çetin % 99,7 % 46,19 % 0 % 1,85 % 0 % 49,71 % 1,93 SP
- Erciş (30 Mar 14) Diba Keskin % 42,87 % 0,99 % 0,38 % 0 % 49,41 % 2,44 DP
- Gevaş Murat Sezer % 100 % 49,8 % 0 % 1,3 % 1 % 44,2 % 3,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gevaş Murat Sezer % 100 % 49,78 % 0 % 1,32 % 0,96 % 44,19 % 3,56 SP
- Gevaş (30 Mar 14) Sinan Hakan % 47,2 % 0,99 % 0,63 % 0 % 47,15 % 2,32 SP
- Gürpınar Hayrullah Tanış % 100 % 53,3 % 0 % 1,7 % 1,7 % 42,2 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gürpınar Hayrullah Tanış % 100 % 53,3 % 0 % 1,72 % 1,67 % 42,16 % 0,88 SP
- Gürpınar (30 Mar 14) Zeki Yıldız % 40,51 % 0,37 % 0,53 % 0 % 54,99 % 1,45 BTP
- İpekyolu Azim Yacan % 100 % 40,6 % 0 % 2 % 1,1 % 54,5 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İpekyolu Azim Yacan % 100 % 40,6 % 0 % 1,97 % 1,08 % 54,47 % 1,67 SP
- İpekyolu (30 Mar 14) Aygül Bidav % 45,91 % 0,71 % 1,05 % 0 % 48,32 % 1,83 SP
- Muradiye Yılmaz Şalan % 100 % 31,5 % 0 % 1,4 % 2,1 % 42,3 % 22,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Muradiye Yılmaz Şalan % 100 % 31,48 % 0 % 1,4 % 2,07 % 42,26 % 22,19 SP
- Muradiye (30 Mar 14) Mehmet Ali Tunç % 43,51 % 0,41 % 0,71 % 0 % 50,89 % 2,59 HÜDA-PAR
- Özalp Yakup Almaç % 100 % 21,9 % 0 % 2,3 % 0 % 75 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Özalp Yakup Almaç % 100 % 21,92 % 0 % 2,29 % 0 % 75,04 % 0,48 SP
- Özalp (30 Mar 14) Handan Bağcı % 25,62 % 0,72 % 0,71 % 0 % 71,62 % 0,83 SP
- Saray Caziye Duman % 100 % 36,5 % 0 % 1,5 % 0 % 61,4 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Saray Caziye Duman % 100 % 36,48 % 0 % 1,51 % 0 % 61,38 % 0,38 SP
- Saray (30 Mar 14) Abdulkadir Çalışkan % 30,44 % 0,82 % 0,83 % 0 % 65,86 % 1,2 BTP
- Tuşba Yılmaz Berki % 97,7 % 39,4 % 0 % 2,2 % 1,5 % 52,9 % 2,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tuşba Yılmaz Berki % 97,7 % 39,41 % 0 % 2,17 % 1,47 % 52,9 % 2,44 Bağımsız
- Tuşba (30 Mar 14) Fevzi Özgökçe % 49,98 % 0,65 % 1,48 % 0 % 44,01 % 1,54 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.273 / 2.281
- %99,6
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2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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