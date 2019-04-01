Seçim Van Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Van Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Van Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bedia Özgökçe Ertan
Bedia Özgökçe Ertan
HDP
%53,7
259.448 oy
Necdet Takva
Necdet Takva
AK Parti
%40,6
195.964 oy
Diğer
%5
27.513 oy
Van İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.273 / 2.281
  • %99,6
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %53,7
  • %40,6
  • %1,9
  • %1,1
  • %0
  • %2,7
  • %53,7
  • %40,6
  • %1,9
  • %1,1
  • %0
  • %2,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
  • %41,2
  • %0,8
  • %0
  • %0,7
  • %4,1
  • %53,1
  • %41,2
  • %0,8
  • %0
  • %0,7
  • %4,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
9
4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bedia Özgökçe Ertan HDP
  • Necdet Takva AK Parti
  • Nurettin Beyaz CHP
  • Fethullah Erbaş SP
  • Serkan Saygın İYİ Parti
  • Katılım oranı % 78,4
  • Toplam seçmen654.040
  • Kullanılan oy511.564
  • Geçerli oy482.925
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14577.186
  • 30 Mar 14472.483
  • 30 Mar 14450.302
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Van Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.273 / 2.281
  • %99,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %40,6
  • %40,6
  • %0
  • %40,6
  • %40,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3
  • %1,9
  • %1,1
  • %3
  • %1,9
  • %1,1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %53,7
  • %0
  • %53,7
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4
9
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bedia Özgökçe Ertan HDP
  • Necdet Takva AK Parti
  • Nurettin Beyaz CHP
  • Fethullah Erbaş SP
  • Serkan Saygın İYİ Parti
  • Katılım oranı % 78,4
  • Toplam seçmen654.040
  • Kullanılan oy511.564
  • Geçerli oy482.925
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14577.186
  • 30 Mar 14472.483
  • 30 Mar 14450.302
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Van Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 4 2 +2
  • MHP 0 0 0
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 9 11 -2
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.273 / 2.281
  • %99,6
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %53,7
    259.448 oy
  • %40,6
    195.964 oy
  • %1,9
    9.165 oy
  • %1,9
    9.066 oy
  • %1,1
    5.536 oy
  • %53,7
    259.448 oy
  • %40,6
    195.964 oy
  • %1,9
    9.165 oy
  • %1,9
    9.066 oy
  • %1,1
    5.536 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • MHP
  • %0,4
    1.897 oy
  • %0,1
    722 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    1.897 oy
  • %0,1
    722 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
  • %0,7
    3.344 oy
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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