Seçim Van Gevaş Seçim Sonuçları – Gevaş Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gevaş Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Murat Sezer
Murat Sezer
AK Parti
%52,6
7.657 oy
Veysi Şeker
HDP
%41
5.961 oy
Diğer
%6
926 oy
Van - Gevaş İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %52,6
  • %41
  • %1,4
  • %0,9
  • %0
  • %4,1
  • %52,6
  • %41
  • %1,4
  • %0,9
  • %0
  • %4,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
  • %47,1
  • %0,6
  • %0
  • %1
  • %4
  • %47,2
  • %47,1
  • %0,6
  • %0
  • %1
  • %4
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Sezer AK Parti
  • Veysi Şeker HDP
  • Kemal Kuşci SP
  • Musa Baran CHP
  • Salahattin Nergis İYİ Parti
  • Katılım oranı % 82,2
  • Toplam seçmen18.865
  • Kullanılan oy15.516
  • Geçerli oy14.544
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.579
  • 30 Mar 1414.491
  • 30 Mar 1413.689
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gevaş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,6
  • %52,6
  • %0
  • %52,6
  • %52,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,3
  • %1,4
  • %0,9
  • %2,3
  • %1,4
  • %0,9
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %41
  • %0
  • %41
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Sezer AK Parti
  • Veysi Şeker HDP
  • Kemal Kuşci SP
  • Musa Baran CHP
  • Salahattin Nergis İYİ Parti
  • Katılım oranı % 82,2
  • Toplam seçmen18.865
  • Kullanılan oy15.516
  • Geçerli oy14.544
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.579
  • 30 Mar 1414.491
  • 30 Mar 1413.689
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gevaş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gevaş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %52,6
    7.657 oy
  • %41
    5.961 oy
  • %3,8
    548 oy
  • %1,4
    201 oy
  • %0,9
    128 oy
  • %52,6
    7.657 oy
  • %41
    5.961 oy
  • %3,8
    548 oy
  • %1,4
    201 oy
  • %0,9
    128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
    6.461 oy
  • %47,1
    6.454 oy
  • %2,3
    318 oy
  • %0,6
    86 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,2
    6.461 oy
  • %47,1
    6.454 oy
  • %2,3
    318 oy
  • %0,6
    86 oy
  • %0
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • DSP
  • BBP
  • %0,2
    29 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    120 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    120 oy
  • %0
  • %1
    136 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.237 / 2.281
  • %98,1
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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