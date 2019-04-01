Seçim Van Edremit Seçim Sonuçları – Edremit Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Edremit Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
HDP
%53,7
30.678 oy
İsmail Say
İsmail Say
AK Parti
%41,7
23.832 oy
Diğer
%4
2.662 oy
Van - Edremit İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 236 / 239
  • %98,7
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %53,7
  • %41,7
  • %1,6
  • %1,2
  • %0
  • %1,9
  • %53,7
  • %41,7
  • %1,6
  • %1,2
  • %0
  • %1,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,9
  • %41,8
  • %1,1
  • %0
  • %1,8
  • %4,4
  • %50,9
  • %41,8
  • %1,1
  • %0
  • %1,8
  • %4,4
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Gülcan Kaçmaz Sayyiğit HDP
  • İsmail Say AK Parti
  • İdris Takva CHP
  • İdris Aksona SP
  • Nedim Polat İYİ Parti
  • Katılım oranı % 79,9
  • Toplam seçmen76.181
  • Kullanılan oy60.098
  • Geçerli oy57.172
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.562
  • 30 Mar 1451.298
  • 30 Mar 1449.146
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Edremit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 236 / 239
  • %98,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %41,7
  • %41,7
  • %0
  • %41,7
  • %41,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,7
  • %1,6
  • %1,2
  • %2,7
  • %1,6
  • %1,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %53,7
  • %0
  • %53,7
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Gülcan Kaçmaz Sayyiğit HDP
  • İsmail Say AK Parti
  • İdris Takva CHP
  • İdris Aksona SP
  • Nedim Polat İYİ Parti
  • Katılım oranı % 79,9
  • Toplam seçmen76.181
  • Kullanılan oy60.098
  • Geçerli oy57.172
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.562
  • 30 Mar 1451.298
  • 30 Mar 1449.146
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Edremit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Edremit Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 236 / 239
  • %98,7
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %53,7
    30.678 oy
  • %41,7
    23.832 oy
  • %1,6
    895 oy
  • %1,4
    796 oy
  • %1,2
    662 oy
  • %53,7
    30.678 oy
  • %41,7
    23.832 oy
  • %1,6
    895 oy
  • %1,4
    796 oy
  • %1,2
    662 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,9
    25.020 oy
  • %41,8
    20.552 oy
  • %1,1
    520 oy
  • %2,1
    1.032 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,9
    25.020 oy
  • %41,8
    20.552 oy
  • %1,1
    520 oy
  • %2,1
    1.032 oy
  • %0
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • BBP
  • %0,3
    175 oy
  • %0,2
    134 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    175 oy
  • %0,2
    134 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1
    492 oy
  • %1,8
    887 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1
    492 oy
  • %1,8
    887 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.237 / 2.281
  • %98,1
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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